Zoom: Čip v mozgu má zabrániť zotročeniu umelou inteligenciou

Týždenný prehľad noviniek z vedy.

9. sep 2020 o 8:47 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Viete si predstaviť, že by ste raz boli prepojení so svojim počítačom? Tak naozajstne, fyziky, mali čip v mozgu. A viete si predstaviť, že toto by mal byť spôsob, ako by sme zabránili umelým inteligenciám zotročiť ľudstvo? No, prinajmenšom Elon Musk si to predstaviť vie. A teraz ukázal prvé kroky týmto smerom.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vydáme za prepájaním ľudí, zvierat a počítačov, dozvieme sa, ako gravitačná astronómia objavila nový druh čiernych dier i aký môžu mať hurikány vplyv na vývoj jašteríc.

Krátke správy z vedy

Výživové doplnky pre kulturistov môžu mať vplyv na starnutie a mohli by predlžovať život, naznačujú experimenty na myšiach. Hlodavce, ktorým podávali takzvaný alfa-ketoglutarát, boli zdravšie ako kontrolná skupina.

Grónska ľadová pokrývka dosiahla svoj bod zlomu už pred 20 rokmi. V najbližšej budúcnosti tak bude len strácať svoju ľadovú masu, tvrdí nový výskum. Vedci zároveň zdôrazňujú, že kritická bude redukcia emisií.

Asfalt môže prispievať k znečisťovaniu vzduchu, naznačuje nový výskum. Deje sa tak najmä v lete, počas horúcich dní, počas ktorých sa z asfaltu uvoľňuje mix organických zlúčenín, vrátane nebezpečných znečisťujúcich látok.

Výskum ukazuje, že u mladých pacientov dokáže v tele existovať aj nový koronavírus aj protilátky proti nemu. Pri väčšine vírusov pritom platí, že akonáhle narazíte na protilátky, už nájsť vírusové častice nedokážete. Znamená to, že deti môžu koronavírus šíriť aj vtedy, ak u nich objavíme protilátky.

