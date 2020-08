Klik: Epic a Apple ukazujú, aké škaredé budú vojny platforiem

Komentovaný prehľad technologických správ.

22. aug 2020 o 5:50 Jana Maťková, Nikola Bajánová, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Témy podcastu:

Bitka o Apple store sa začala

Microsoft má po rokoch nový telefón

Umelá inteligencia frfle do ekonomiky

Epic a Apple

Po týždni vidíme, ako bude vyzerať súboj Applu s herným vydavateľom Epic. V skratke: Epic nechce Applu platiť 30% podiel zo sumy, ktorú na iPhonoch utratia hráči populárnej hry Fortnite. Firma tvrdí, že Apple by mal umožniť vývojárom, aby nevyužívali služby platformy Apple a platby či sieťovú infraštruktúru si zabezpečili podľa svojho uváženia, pričom by Applu platili menej alebo vôbec.

Apple samozrejme tvrdí, že by sa tým zničila skúsenosť používateľov a čiastočne má pravdu. Skomplikovali by sa platby, časť obsahu by bola zrazu zatvorená v iných obchodoch, ktoré by si museli používatelia inštalovať a zakladať ďalšie účty.

Problém je, že Apple asi nebude mať na výber. Aspoň nie dlhodobo. Cloudové hranie cez služby ako Stadia ci xCloud bude tlačiť na rovnaký model, aký dnes presadzuje Epic. Ak Apple neustúpi, príde o dôležitú časť obsahu. Ak ustúpi niekomu, bude musieť ustúpiť všetkým.

Medzičasom vidíme škaredú eskaláciu. Apple sťažuje Epicu život tým, že obmedzuje iné produkty ako Fortnite, čo sa môže dotknúť tisícov iných vývojárov, ktorý využívajú iné produkty od firmy Epic a so sporom nemajú doslova nič spoločné. Epic na druhej strane začal oslovovať iných nespokojných partnerov Applu (napríklad Spotify) a buduje koalíciu buričov. Výsledkom toho všetkého je medzičasom zlá skúsenosť pre koncového používateľa.

(Verge)

Nový telefón Microsoftu

Microsoft ukázal telefón Surface Duo. V zásade stačí ak si pozriete video a zopár poznámok.

Telefón existuje pre manažérov. Buď ako symbol toho, že majú veľa práce, alebo ako naozajstný zvyšovač produktivity ľudí, ktorí musia veľa času stráviť behaním po poradách. Uvidíme keď vyjdú recenzie. Je to pracovný nástroj a Microsoft ho tak aj predáva. V princípe sľubuje, že budete o trochu produktívnejší, čo je pre celú kategóriu ľudí v bielych košeliach dosť dobrý dôvod na kúpu.

Firma ako prvá ukázala naozaj praktické využitie telefónu s dvoma obrazovkami. Spúšťanie dvoch aplikácií vedľa seba, a zmysluplné úpravy populárnych aplikácií tak, aby využili obe obrazovky. Microsoft sa ako prvý posunul v rozmýšľaní dalej ako k prekonaniu technického problému mobilu s veľkou obrazovkou. Rozmýšľali aj nad tým, na čo ju vlastne ľudia budú používať.

Skoro vôbec sa nerozprávalo o fotkách a podozrivo ticho je o výdrži batérie. Ani jedno asi nebude skvelé. Ak by predávali telefón, boli by tieto dve veci pri cene diskvalifikačné, ale pre pracovný nástroj slabšia baterka ani horší foťák automaticky diskvalifikovať nemusia.

Umelá inteligencia ide študovať ekonómiu

Salesforce vytvorila systém, ktorý má simulovať správanie sa ľudí pri rôznom daňovom zaťažení a pomôcť vyrobiť spravodlivejší model zdanenia. Model bude teraz otvorený a dostupný pod otvorenou licenciou.

(Venturebeat)

