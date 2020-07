Test: Motorola Edge+ je skvelý smartfón s odvážnou cenou

Hodnotenie 8 Motorola Edge+

Páči sa nám: špičkový výkon systém bez zbytočností dobrá výbava dizajn fotoaparát Nepáči sa nám: pomalé nabíjanie automatická úprava jasu chýba odomykanie tvárou

Zhrnutie: Motorola sa po rokoch pokúša o návrat do segmentu prémiových smartfónov, no nie je to bez chyby. Za tisícku však ponúka veľmi zaujímavý smartfón s vynikajúcim hardvérom, skvelým displejom a veľmi dobrým fotoaparátom. Škoda pomalého nabíjania a ďalších drobností, ktoré pokazili inak vynikajúci dojem.