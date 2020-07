Klik: Microsoft má na krku ďalšiu monopolnú sťažnosť

Komentovaný prehľad technologických správ.

25. júl 2020 o 0:10 Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/2bKT6arFwHQqwvGpGf99Cm

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

https://klik.substack.com/embed

Témy podcastu:

Výsledková sezóna: Microsoft, Tesla, Intel

Konzolové vojny: Xbox Series X vs. PlayStation 5

Slack vs. Teams

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako sa darilo Microsoftu, Tesle a Intelu

Začala sa výsledková sezóna, veľké verejne obchodované spoločnosti hlásia výsledky za druhý kvartál tohto roka. V uplynulom týždni to bolo niekoľko veľkoprofilových spoločností ako Microsoft, Tesla alebo Intel.

Výsledky tiež hlásil Snapchat, ktorému sa darilo, ale napríklad aj Twitter. Sociálna sieť nedosiahla očakávané výsledky, no po oznámení šéfa Jacka Dorseyho, že spoločnosť skúma možnosti ako vybudovať predplatiteľský biznis trhy zareagovali pozitívne a akcie stúpli.

Microsoft

V zásade bez prekvapení vo veľkých číslach. Firma ukázala silný rast tržieb aj zisku. Rástlo všetko, čo by ste počas pandémie čakali. Cloud a predplatiteľský biznis naberali zákazníkov, no zaujímavé sú čísla hardvérovej divízie Surface, ktorá vykázala silný rast. Ešte rýchlejšie rástli tržby z predaja herného obsahu.

Zdá sa, že Microsoftu vyšli dve dlhodobé a divokejšie stávky.

(CNN, The Verge)

Tesla

Tesla vykázala zisk už 4. kvartál za sebou. Bol bližšie pri hornej hranici očakávaní analytikov. Firma dokázala udržať na svoje pomery vysoké čísla dodaných automobilov. Nateraz si drží pozíciu najhodnotnejšieho výrobcu áut na svete.

Oplatí sa pripomenúť, že Teslu do čiernych čísel nateraz sklápajú emisné povolenky, ktoré predáva iným automobilkám. Bez tohto regulačného nástroja, by bola firma v strate.

(The Verge, Yahoo Finance)

Intel

Intel oznámil prevažne dobré výsledky, tržby rástli 20% na 19,7 miliárd dolárov, aj ceny akcií rástli viac než sa odhadovalo. Avšak šéf Intelu, Bob Swan oznámil spolu s ďalšími manažérmi spoločnosti niekoľko nepríjemných správ.

Očakávané čipy ďalšej generácie - 7nm budú meškať ešte viac a na trh prídu až neskoro v roku 2022 alebo začiatkom 2023. To znamená, že konkurencia vo forme AMD, alebo aj vlastných čipov, ktoré vyvinuli Apple (pre počítače) a Amazon AWS (serverové procesory), budú ešte niekoľko rokov pravdepodobne výkonnejšie s lepšou energetickou efektívnosťou než 10nm procesory, ktoré má Intel na trhu.

Intel sa zasekol pri vývoji novej generácie čipov, aj keď Swan potvrdil, že prišli na problém a pohli sa ďalej. Napriek tomu musel priznať meškanie.

Ďalší konkurent Intelu - TSMC z Taiwanu už vyrába 7nm čipy na ARM architektúre a pripravuje sa na vývoj 5nm.

(CNBC, Protocol, Tom's Hardware)

Konzolové vojny (VII): Xbox X vs. PlayStation 5

Microsoft a Sony hrajú epickú hru na kura. To je vtedy, keď sa obaja rútite k útesu a čakáte, kto uhne prvý. Ani jedna firma nechce ohlásiť cenu svojej konzoly, ktoré sa budú predávať už v strede novembra.

Snažia sa dať cenu čo najvyššie, aby na konzolách veľa neprerobili pri predaji (na začiatku životného cyklu firmy konzoly často predávajú pod výrobné náklady), ale nechcú byť drahší ako konkurencia.

Obaja výrobcovia majú bolestivé skúsenosti s uvedením drahšej konzoly na trh (Sony s PS3 a Microsoft s Xbox One). Ak by sme mali špekulovať, Microsoft bude čakať na Sony a cenu konkurenta dorovná alebo podlezie.

Microsoft tiež ukázal katalóg nadchádzajúcich hier a potvrdil, že smeruje k novému obchodnému modelu, ktorý bude stáť na predplatnom v štýle Netflixu.

Viac o tom prečo zmena prichádza teraz sme písali tu.

Zopár zaujímavých trailerov:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/WSWnnQMSPjc

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/jw5cMDzcP7c

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/RWpJOm_c-1g

(Launcher)

Prečo Slack podal sťažnosť na Microsoft Teams

Slack podal sťažnosť Európskej komisii, v ktorej obvinil Microsoft z neférových praktík. Tvrdí, že spoločnosť zneužíva dominantné postavenie na trhu a potláča konkurenciu pre svoju komunikačnú službu Teams.

Slack to ilustruje tým, že Microsoft ponúka Teams bezplatne v balíku nástrojov Office a voči tomu sa nedá konkurovať, čo je vo výsledku porušenie hospodárskej súťaže. Microsoft sa bráni tým, že nič zlé nerobí a Európskej komisii doloží dokumenty, aby to dokázal.

Microsoft sa ako jediná veľká technologická firma vyhýbal protimonopolným obvineniam v posledných rokoch.

V Spojených štátoch majú ešte stále v čerstvej pamäti niekoľkoročný spor z rokov 1998 až 2001, v ktorom sa Microsoft bránil voči obvineniam, že porušil hospodársku súťaž, keď v rámci Windowsu predstavil internetový prehliadač v momente, keď sa z Netscapu stávala konkurencia.

Microsoftu vtedy hrozilo rozdelenie spoločnosti, ktorému sa vyhol, aj keď súd ho najprv uznal vinným, až po odvolaní vyšší súd navrhol urovnanie sporu pokutou a nie rozdelením spoločnosti.

Sťažnosť Slacku je kuriózna aj preto, že šéf Stewart Butterfield sa len pár mesiacov dozadu vyjadril pre CNBC, že Teams pre neho nie je konkurencia.

Slack požaduje, aby Microsoft oddelil z balíka Office službu Teams a osamostatnil ju ako produkt. Podľa NY Times sa Slack obrátil na Európsku komisiu, pretože Európa má históriu prísnejších rozhodnutí voči veľkým technologickým spoločnostiam.

(FWIW by David Tvrdon)

[Kliknite a prihláste sa na odber newslettra FWIW by David Tvrdon]

https://fwiw.substack.com/embed

Správičky

HBO Max ohlásilo 4 milióny nových predplatiteľov. Od spustenia 27. mája WarnerMedia mlčalo, koľko má HBO Max nových predplatiteľov, manažéri do médií len odkazovali, že sú spokojní. Viac ako štyri milióny nových predplatiteľov nie je zlá správa a pred dvomi rokmi by toho boli plné titulky. Avšak medzitým ptišlo Disney+, ktoré dokázalo za kratší čas nabrať 10 miliónov predplatiteľov. Naopak také Quibi musí tie štyri milióny silno závidieť. O príchode HBO Max na Slovensko nevieme nič, u nás zatiaľ funguje len HBO GO. HBO Max však plánuje mať do konca roka 2025 viac ako 50 miliónov zákazníkov. Aj preto by bolo vhodné urobiť globálnu expanziu čím skôr, no zatiaľ to vyzerá, že na Slovensku sa služby možno tento rok ani nedočkáme. (TechCrunch)

EÚ žiada od Googlu, aby sa zaviazal, že nepoužije údaje z Fitbit hodiniek na vylepšenie reklamného cielenia . Google kúpil výrobcu inteligentných hodiniek za 2 miliardy dolárov. Do 8. augusta musí o akvizícii rozhodnúť Európska komisia. (ArsTechnica)

TikTok zriadil 200-miliónový fond, z ktorého chce platiť úspešných tvorcov. Sociálna sieť chápe, že ak chce udržať svojich najtalentovanejších tvorcov, musí ich začať nejakým spôsobom odmeňovať, inak odídu. (The Verge)

Steve Wozniak spolu s ďalšími 17 ľuďmi žaluje Google. V spore obviňujú YouTube, že ignoroval ich požiadavky na odstránenie podvodných videí, ktoré žiadali ľudí poslať podvodníkom bitcoiny. (CNET)

Bývalí zamestnanci Twitteru tvrdia, že viac ako 1000 ľudí mohlo mať vo firme prístup k nástrojom, cez ktoré sa pravdepodobne udial hack. Twitter už priznal, že hacknutie sa udialo manipuláciou niekoľkých zamestnancov, ktorých údaje hackeri zneužili. (Reuters)

iPhony 11 z Indie. Spoločnosť Apple začala vyrábať svoju vlajkovú loď iPhone 11 v závode Foxconn neďaleko mesta Chenna v Indii. Ide o prvý vysoký model Apple smartfónov vyrábaných v Indii. Apple výrobou v Indii ušetrí na clách, ktoré USA uvalili na Čínu. (The Economic Times)

Štyri internety. Analytik Ben Thompson opisuje, ako funguje internet dnes a prečo môžeme hovoriť o štyroch internetoch: americký, európsky, čínsky a najnovšie sa risuje indický. (Stratechery)

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.