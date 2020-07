Klik: Ako najhorší hack Twitteru za posledné roky zmení technológie

Komentovaný prehľad technologických správ.

18. júl 2020 o 0:47 Dávid Tvrdoň, Jana Maťková, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/16859oNoDpzBhruxtjNmyz

Témy podcastu:

Twitter má za sebou mimoriadne zlý hack

Čo je Jio Platforms?

Redizajn Gmailu

Je okolo Tesly bublina?

Hack Twitteru

Prominentné účty na Twitteri začali v noci na štvrtok nabádať ľudí, aby im poslali bitcoiny. Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama či korporátny účet Applu znenazdajky tvrdili, že sa cítia štedro, a ak im pošlete bitcoin na konkrétnu adresu, pošlú vám obratom späť dvojnásobný obnos.

Samozrejme to bol podvod. Kontrolu nad účtami prevzali zatiaľ neznámi útočníci a zneužili ju na veľmi jednoduchý podvod, na ktorý naletelo pomerne málo ľudí. Zatiaľ nevieme, ako presne útok prebehol. Twitter tvrdí, že niekto získal prístup k interným nástrojom jeho zamestnancov a zneužil ho.

Sociálna sieť musela na niekoľko hodín zastaviť príspevky od všetkých prominentných prispievateľov. Keď sa jej podarilo vrátiť kontrolu nad účtami, prispievanie opäť povolila a falošné príspevky zmazala.

Teraz budú nasledovať dni alebo týždne interného a pravdepodobne aj kriminálneho vyšetrovania. Twitter čaká ďalšia kríza dôvery, zhodou okolností pár dní pred tým, ako majú v americkom Kongrese vypočúvať šéfov najväčších technologických firiem.

Viac som sa rozpísal v komentári:

Môže sa zdať, že ide o síce nepríjemnú, ale nie hrôzostrašnú epizódu. Pripomeňme, že súčasný americký prezident Donald Trump využil Twitter, aby z úradu vyhodil ministra zahraničných vecí a eskaloval roztržku so Severnou Kóreou o jadrových zbraniach.

Keďže svet riadia čoraz častejšie facebookoví a twitteroví klauni, nie je nemysliteľné, aby sa na sociálnej sieti objavilo povedzme vyhlásenie vojny a časy sú také pohnuté, že nie je nemysliteľné, aby takej správe niekto uveril. Skôr, ako správu niekto overí, môže zničiť ľudské životy alebo, povedzme, hodnotu roky budovanej firmy.

Stane sa to bez ohľadu na to, či ju autenticky napísal človek, ktorý je pod ňou podpísaný. Ak si odmyslíme, že nukleárny armagedon spustený hacknutým účtom na twitteri by bol príhodným zakončením súčasného roka, ostáva z celého jedno pozorovanie – priamy prístup politikov k publiku, ktorý umožnili sociálne siete, má ešte len málo prebádané riziká.

Niektoré sú priame a okamžité ako šírenie konkrétnych lží a podvodov. Iné budú dlhodobé. Pozornému čitateľovi neujde, že tradičné noviny majú v tejto téme konflikt záujmov. Ako sprostredkovateľ kontaktu ľudí a politikov fungovali pomerne dlho a čerpali z toho výhody. Nie je však chybou pripomínať, že to, čo považujeme za priamy kontakt, v skutočnosti úzkostlivo kontrolujú veľké technologické firmy, ktoré nemajú pri kontakte s mocou veľa skúseností.

(SME Tech)

Jio Platforms

Jio Platforms je indická spoločnosť poskytujúca digitálne služby a dcérska spoločnosť Reliance Industries Limited (RIL). Zakladateľom je indický miliardár Mukesh Ambani. Ambani je najbohatším mužom v Indii podľa magzínu Bloombergu.

Jio sa pre investície od amerických technologických spoločností ako Facebook, Google alebo výrobcu čipov Qualcomm dostala niekoľkokrát do správ.

Práve Google je najnovším investorom. Vyhľadávací gigant investoval 4,5 miliardy dolárov, za čo získal podiel 7,73% v indickej telekomunikačnej sieti. Najväčšia zahraničná investícia doteraz prišla od Facebooku v polovici apríla (5,7 miliárd dolárov).

V Indii poskytuje Jio lacné mobilné dátové paušály a k tomu lacné mobily, aby boli dostupné takmer pre každého. Spoločnosť má už takmer 400 miliónov zákazníkov za štyri roky od svojho vzniku a s Googlom ide budovať 5G siete.

O operačnom systéme KaiOS, ktorý používa väčšina smartfónov, ktoré Jio ponúka písal aj vývojár Thomas Barrasso. Je tvorcom prvej podcastovej aplikácie pre KaiOS a jej vývoji napísal aj blog, ktorý sme spomínali v podcaste.

(FWIW by David Tvrdon)

Google redizajnuje Gmail

Google sa chystá prerobiť podobu Gmailu. Svoju mailovú aplikáciu, ktorú používa viac ako miliarda ľudí prerobí na rozcestník pre všetky svoje komunikačné služby a celý kancelársky balík.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/4Cslvqi38eI

Hlavné body:

Google si asi konečne uprace chatové aplikácie

Centrálny čistý dizajn Gmailu až tak veľmi neutrpí

Celé je to vymyslené tak, aby vás to jemne tlačilo do využívania ďalších služieb

(CNET)

Tesla

Akcie elektro-automobilovej spoločnosti Tesla mali ešte začiatkom tohto roka tretinú cenu akcií ako dnes. Vystrelili najmä za posledný mesiac a na tejto vlne sa vezú aj ďalšie startupy zamerané na vývoj a produkciu elektromobilov.

Problém Tesly a pridružených elektromobilových startupov je, že o nich investori uvažujú čisto ako o technologických firmách, no výroba automobilov je komplikovaná. Auto je veľké, s množstvom pohyblivých kusov a fyzická výroba jedného kvalitného kusu zo všetkých dostupných čiastočiek je sama o sebe náročný proces, ktorý sa ukázal ako pomerne odolný voči celkovej automatizácii.

Kórejským automobilkám trvalo desaťročia, kým sa ho naučili zvládať na úrovni európskych či japonských firiem. Tesla je dnes oceňovaná ako čisto technologický konkurent, ktorý prevezme trhy automobiliek. Ale obe tvrdenia nemôžu platiť. Ak sa Tesla stať konkurentom VW alebo Toyoty v objemoch, bude musieť mať výrobu po celom svete, čo je drahé a náročné na manažovanie. V skratke - bude sa musieť premeniť na priemyselnú firmu, čomu budú zodpovedať aj jej marže.

(CNBC)

Správičky

Netflix má za sebou ďalší rekordný kvartál. V druhom štvrťroku pridala streamovacia spoločnosť 10 miliónov predplatiteľov, pričom sa očakávalo 7,5. Celkový počet platiacich zákazníkov Netflixu sa tak vyšplhal na 193 miliónov globálne. Za najväčší hit označil šéf Reed Hastings akčný film Extraction, v hlavnej úlohe s Chrisom Hemsworthom. Za prvých 28 dní od uvedenia si ho pustilo takmer 100 miliónov domácností. Netflix potvrdil, že pandémia neovplyvnila výrazne tohtoročnú programovú štruktúru a jej vplyv bude cítiť až v prvom polroku 2021. Napriek tomu plánuje spoločnosť aj budúci rok navýšiť svoju produkciu origiálnych titulov oproti 2020. (Vox)

Najlepšie platení sú šéfovia technologických firiem. Magazín Bloomberg priniesol prehľad, koľko zarábajú šéfovia amerických spoločností, na prvom mieste skončil Elon Musk a za ním Tim Cook. Prvá žena v rebríčku je na pozícii 19. Prvú desiatku tvoria najmä šéfovia technologických firiem. (Bloomberg)

Google poslal internetové balóny do Kene . Google v spolupráci so spoločnosťou Telkom Keňa spustil v pilotnej prevádzke svoj projekt Loon: Balóny poháňané solárnou energiou vysielajú vysokorýchlostný internetový signál nad veľké nepokryté územie krajiny. K internetu sa takto dostali desaťtisíce nových používateľov. Sociálnymi sieťami sa šírila trasa balónov, ktoré vypustili v Nevade a Portoriku a do svojho cieľu sa dostali pomerne kľukatou cestou. Balóny sa nad určitým územím udržiavajú tak, že sa hýbu vertikálne medzi veternými prúdmi (vysvetlené vo videu). (Quartz Africa)

Projekt Loon: trasa balónov do Kene. (zdroj: Loon)

Čím viac sociálne siete využívame, tým zjednodušujeme cestu útočníkom, ktorí tieto platformy používajú na šírenia malvéru, krádež identity či financií. S akými hrozbami sa na sociálnych sieťach môžete stretnúť a ako sa pred nimi chrániť? (Bezpečne na nete)

Microsoft xCloud bude zadarmo v rámci Xbox Game Pass Ultimate . Microsoft spustí pre predplatiteľov Xbox Game Pass Ultimate (14,99 dolárov mesačne) novú službu streamovania hier zadarmo. Služba xCloud umožní hráčom konzoly Xbox hrať hry na mobilných zariadeniach alebo dokonca začať hru na konzolách a pokračovať v nej na telefóne alebo tablete. Microsoft sľubuje, že na telefóne alebo tablete bude možné pri spustení služby streamovania hrať viac ako 100 titulov Xbox Game Pass. Zatiaľ nebolo oznámené, v ktorých krajinách bude služba pri spustení dostupná. (The Verge)

