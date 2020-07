Zoom: Na oblohe zmizla hviezda, vedci sú zaskočení

Týždenný prehľad noviniek z vedy.

15. júl 2020 o 6:49 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Vypočujte si podcast

Milujete horory a katastrofické filmy? Viete presne, čo sa bude diať, až nastane zombie apokalypsa?

Vlastne, to je dobrá správa. Vedci sa totiž pozreli, ako milovníci takýchto žánrových diel zvládajú skutočné katastrofy... a aktuálna pandémia bola pre nich dobrým modelovým príklad. No a ukázalo sa, že takíto ľudia sú pripravení lepšie.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako nás na zlé časy pripravujú katastrofické filmy, dozvieme sa, ako ľudstvo zvrátilo ochladzovanie našej planéty i ako astronómom zrazu zmizla hviezda.

Krátke správy z vedy

V mexickej podmorskej jaskyni našli starovekú okrovú baňu, v bani začali ťažbu zrejme už pred 12-tisíc rokmi. Nálezisko našli jaskynní potápači našli vo vodách pri Yucatánskom polostrove, na mieste našli aj kosti a nástroje.

Na Sibíri zaznamenali rekordné teploty. Jún bol totiž pre túto oblasť Arktídy rekordný a niektoré oblasti sa oteplili aj o desať stupňov. Výsledkom sú aj veľké požiare.

Vedci sa teraz pozreli, čo spôsobil vpádov Normanov do Anglicka v druhej polovici 11. storočia. Ukázalo, sa, že pre obyčajných ľudí sa veľa nezmenilo: stravovacie návyky väčšiny vtedajšej populácie totiž zostali takmer totožné.

Klimatická zmena môže spôsobiť v Arktíde extrémne vlny, ktoré by mohli mať devastačné účinky na pobrežie a na pobrežné regióny, vrátane miest. Nový výskum naznačuje, že výška vĺn by mohla byť do konca storočia dvoj až trojnásobná oproti dnešku, zvýši sa aj výskyt extrémov a pobrežných záplav.

