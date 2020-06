Ľudia za krátky zvrátili viac ako šesťtisíc rokov ochladzovania

Uplynulé desaťročie bolo najteplejšie.

30. jún 2020 o 17:37 Matúš Beňo

Pred 6500 rokmi sa začala Zem pomaly ochladzovať. Avšak toto dlhotrvajúce obdobie dokázali ľudia svojou činnosťou veľmi rýchlo zvrátiť.

Ukazuje to nová štúdia v časopise Scientific Data, ktorá zrekonštruovala priemerné svetové teploty od skončenia poslednej ľadovej doby. Za zvýšenie teploty môže priemyselná revolúcia, ktorá sa začala v polovici 19. storočia a následné uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia.

Predošlé štúdie ukázali, že do revolúcie sa svet prirodzene a pomaly ochladzoval prinajmenšom tisíc rokov. No celkové časové rozpätie nebolo úplne známe.

Rýchly zvrat vývoja

"Kým prišlo globálne otepľovanie, dialo sa globálne ochladzovanie," píše v tlačovej správe Severoarizonskej univerzity hlavný autor výskumu Darrell Kaufman.

Pred 6500 rokmi teploty vyvrcholili na hodnote o 0,7 stupňa Celzia vyššej než v polovici 19. storočia. Následne sa začala planéta ochladzovať.

1,1 stupňa Celzia O toľko boli priemerné svetové teploty minulý rok vyššie oproti obdobiu pred rokom 1850.

"Miera ochladzovania po tomto vyvrcholení bola nepatrná, približne 0,1 stupňa za tisíc rokov," ozrejmuje spoluautor Michael Erb. Ochladenie pravdepodobne vzniklo pre pomalé zmeny v obežnej dráhe Zeme okolo Slnka, vďaka ktorým na planétu dopadalo menej slnečného svetla.

Vývoj zistili na základe analýzy dôkazov zozbieraných z celého sveta, medzi ktorými boli vzorky ľadovcov, jaskynných útvarov, morských usadenín či koralov.

No odkedy ľudia pred vyše 150 rokmi začali do atmosféry vypúšťať skleníkové plyny, ktoré zachytávajú teplo na planéte a bránia mu v úniku do vesmíru, svet sa oteplil o 1,1 stupňa Celzia.

Tým sa za krátky čas zvrátilo viac ako šesťtisícročné ochladzovanie.

Teploty budú len rásť

Uplynulé desaťročie bolo podľa Svetovej meteorologickej organizácie najteplejším v histórii merania. Navyše, od 80. rokov minulého storočia bolo každé ďalšie desaťročie teplejšie než predošlé.

Viaceré miesta na svete zažili minulý rok nevídané horúčavy a na ďalších zaznamenali teplotné rekordy. Vo Francúzsku napríklad namerali 46 stupňov Celzia.

Z pohľadu budúceho vývoja môže byť otepľovanie ešte výraznejšie.

"Uplynulé desaťročie bude pravdepodobne chladnejšie než priemer toho, čo príde do konca storočia a ešte ďalej," upozorňuje spoluautor Nicholas McKay.

Súčasným cieľom podľa Parížskej dohody je udržať otepľovanie pod dva stupne Celzia. To by ale znamenalo, že ľudia sa musia veľmi rýchlo vzdať používania fosílnych palív. Ideálne by bolo, ak by emisie začali klesať už tento rok. Každé odďaľovanie bude totiž vyžadovať ešte väčšie škrty emisií.

Avšak podľa súčasných odhadov smerujeme k otepleniu o tri až päť stupňov do konca storočia v porovnaní pred rokom 1850.

