Nové klimatické modely ukazujú svet teplejší, než sa predpokladalo

Už teraz svet čelí silným prejavom počasia.

17. sep 2019 o 15:56 (aktualizované 17. sep 2019 o 16:12) Matúš Beňo

BRATISLAVA. Skleníkové plyny, ktoré unikajú do atmosféry pri spaľovaní fosílnych palív, otepľujú planétu oveľa rýchlejšie, než sa čakalo.

Ak budú emisie plynov naďalej stúpať, do roku 2100 by priemerné teploty mohli narásť o 6,5 až 7 stupňov Celzia oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou.

Ide o najhorší scenár vývoja klimatickej zmeny, ktorý sa naplní, ak sa proti nej nijako nezakročí.

Tento vývoj teplôt ukázali merania z dvoch nezávislých klimatických modelov, informuje agentúra AFP.

Nová hodnota je približne o dva stupne vyššia, než udával najhorší scenár zo správy Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC, vedecký orgán OSN) z roku 2014.

Presnejšie modely

Svet je už v súčasnosti teplejší v priemere o približne jeden stupeň Celzia oproti obodbiu pred priemyselnou revolúciou. Už teraz ľudia čoraz častejšie čelia silným vlnám horúčav, suchám či tropickým búrkam.

Uplynulé meteorologické leto bolo na severnej pologuli najteplejšie v histórii meraní. Na viacerých miestach zaznamenali teplotné rekordy. Ruskú Sibír, Grónsko či Aljašku zasiahli obrovské požiare.

Pri oteplení o vyše sedem stupňov by došlo k rozsiahlemu vymieraniu druhov. Narušili by sa ekosystémy aj poľnohospodárstvo. Voda z roztopených ľadovcov by zaplavila mnohé pobrežné miesta.

Extrémne prejavy počasia by v takom svete mohli byť ešte silnejšie.

Nové modely, z ktorých vzišli výsledky o oteplení o sedem stupňov, čoskoro nahradia doteraz používané postupy pri odhaľovaní sily klimatickej zmeny.

Modely sú presnejšie, vychádzajú z výkonnejších počítačov, lepšie zohľadňujú poveternostné podmienky či to, ako vznikajú oblaky v teplejšom svete. IPCC na ich základe zostaví aj najbližšiu správu o zmene klímy v roku 2021.

"Máme lepšie modely. Majú lepšie rozlíšenie a presnejšie ukazujú súčasné klimatické trendy," vysvetlil pre AFP Olivier Boucher z Inštitútu Pierre-Simona Laplaca v Paríži.

Ťažko dosiahnuteľné ciele

Najnovší odhad oteplenia znamená, že pre svet bude ťažšie udržať oteplenie do dvoch stupňov Celzia do roku 2100. V tomto scenári sa rátalo s tým, že uvoľňovanie skleníkových plynov krajiny začnú znižovať a po roku 2020 začnú emisie klesať.

Presnejšie klimatické modely však ukázali, že zvýšené množstvo oxidu uhličitého v atmosfére zohreje zemský povrch rýchlejšie, než sa čakalo.

Znamenalo by to, že uhlíkový rozpočet - množstvo CO², ktoré môžeme vypustiť a stále udržať otepľovanie pod dvomi stupňami - bude menší.

Aj keby sa podarilo obmedziť emisie plynov, je možné, že planéta sa oteplí viac.

"Vypúšťanie skleníkových plynov musí klesnúť už dnes, nie zajtra, a emisie oxidu uhličitého musia padnúť na nulu," dopĺňa Boucher.