Klik: Apple sa správa ako gangster, tvrdí nová mailová appka

Komentovaný prehľad technologických správ.

20. jún 2020 o 1:18 Jana Maťková, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/3UV78cVnNhWilTvQvJfwKD

Témy podcastu:

Zlý týždeň pre Apple

Hey chce znovu objaviť email

Konzolové vojny - predohra

Podhero

Apple nemal dobrý týždeň

Šéf marketingovej komunikácie v Appli toho pravdepodobne za posledné dni príliš nenaspal. Začalo sa to nevinne.

Apple, tak ako nespočetne ráz predtým, zamietol pri kontrole aktualizáciu aplikácie. Porušovala pravidlo o tom, ktoré vývojárom aplikácií pre telefóny Apple prikazuje digitálne produkty alebo služby poskytovať aj v aplikácii s platobnou bránou od Applu. Za to, že Apple platbu spracuje si bežne necháva 30% zaplatenej sumy.

Aktualizácia mala opraviť drobné chyby v appke pre novú emailovú službu Hey. Za službu sa naozaj platí 99 dolárov ročne, no vývojár platbu cez aplikáciu nikdy nechcel poskytovať. Účet si používatelia mali založiť a zaplatiť na počítači. Appka pre iPhone mala slúžiť na čítanie a posielanie mailov, nie posielanie platieb.

Apple vývojárom tvrdilo, že takto svoju službu postaviť nesmú (napriek tomu, že mnohé iné podobné služby takto fungujú). Vývojára kontaktovali a chceli vedieť, kedy chybu opraví a do aplikácie platby zavedie. Ak by to neurobila, aplikáciu by Apple stiahol z obchodu

A strhlo sa komunikačné peklíčko. Vývojári Hey sa začali veľmi hlasno sťažovať, lebo sa im zdalo, že Apple ich vydiera. Pridali sa ďalší vývojári iných aplikácií, ktorí tvrdia, že Apple takto postupuje už roky. Hey začali ako súboj Dávida a Goliáša pokrývať aj veľké spravodajské weby.

Naplno prekypela z hrnca debata, ktorú sa Apple roky snaží udržať pod pokrievkou. Teda debata o tom ako Apple môže narábať s aplikáciami konkurencie vo vlastnom obchode. Lebo Apple síce vlastní obchod s aplikáciami na iPhone a naozaj si môže nastaviť vlastné pravidlá pre aplikácie, ktoré na tento trh pustí - firma ho napokon sama vybudovala.

Problém nastáva, keď začnete mať podozrenie že tieto pravidlá zneužíva aby obmedzila konkurenciu. Lebo Apple neprevádzkuje len obchod s aplikáciami. Apple má aj vlastného emialového klienta a vlastnú mailovú službu - teda priamu konkurenciu produktu Hey, ktorému hrozí vymazaním. Naviac cez pravidlo, ktoré firma nevymáha konzistentne.

A pre Apple nemohla "monopolná" debata prepuknúť v horšom čase.

Európska komisia otvorila dve protimonopolné vyšetrovania týkajúce sa Apple obchodu s aplikáciami App Store a platobnou bránou Apple Pay.

Prvé vyšetrovanie zisťuje na základe sťažností spoločnosti Spotify a Rakuten, či spoločnosť porušila pravidlá hospodárskej súťaže EÚ v rámci svojich pravidiel týkajúcich sa obchodu App Store. Konkrétne ide o 30% poplatok pre Apple za sprostredkovanie služieb.

„Musíme zabezpečiť, aby pravidlá spoločnosti Apple nenarušovali hospodársku súťaž na trhoch, na ktorých spoločnosť Apple konkuruje iným vývojárom aplikácií, napríklad so službou Apple Music alebo s knihami Apple Books,“ povedala Margrethe Vestager, vedúca protimonopolnej divízie EÚ.

Podľa Spotify aj Rakuten Apple potláča inovácie a obmedzuje výber pre spotrebiteľov.

Európska komisia spustila druhé vyšetrovanie voči Apple Pay s cieľom posúdiť, či platobný systém porušuje pravidlá hospodárskej súťaže EÚ. Komisii sa nezdá, že Apple bráni prístupu k funkcii NFC na svojich zariadeniach iným aplikáciám, napríklad bankám.

Hey

Otrepaná fráza hovorí, že netreba znovu objavovať koleso. Táto snaha, okrem toho že je zbytočná, skrýva ešte jednu nástrahu. Môžete skončiť s hranatým kolesom. Tak nejak dopadla snaha firmy Basecamp a jej novej mailovej služby Hey.

Firma, ktorá ma za sebou úspešný nástroj na manažovanie projektov Basecamp si povedala, že email funguje zle a treba ho clý premyslieť. Vytvorila službu Hey.

Pýta si za ňu 99 dolárov ročne a založí vám novú emailovú adresu. Okrem toho dostanete špeciálneho mailového klienta, kotrý má prednastavený spôsob akým s mailom pracuje.

Vaša schránka je od začiatku rozdelená na niekoľko pomyselných kôpok. Jedna má dôležité správy, na inej končia maily, ktoré nepotrebujete čítať hneď, ale nechcete ich zmazať. To ako s kôpkami narábate vymysleli v Hey. Ak sa vám to nepáči, chodte radšej inam.

Vždy keď dostanete mail z novej adresy vás Hey donúti, aby ste vytvorili pravidlo, či mail patri medzi dôležité alebo ostatné. Na prvý pohľad fajn nápad, lebo v dôležitých naozaj nemusí pristávať mail s faktúrou od telekomunikačného operátora. Problém je, že mail v ktorom vás upozorňuje na zle nastavené inkaso príde z tej istej adresy a ten už vidieť chcete.

Hey má proste na maily "názor". Ak sa zhodou okolností zhoduje s vašim svetom, budete spokojní, zvyšných 99% ľudí asi ostane so starým klientom.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/UCeYTysLyGI

Akú konzolu si mám vybrať?

Už vieme dosť o tom, ako budú vyzerať konzoly budúcej generácie a prvá vlna hier na to, aby sa dalo aspoň fundovane špekulovať o tom, na aký trh budú firmy cieliť.

Posledná veľká premenná bude cena, ktorá môže rozhodovanie meniť. Teraz predpokladáme, že oba modely budú na približne na rovnakej cenovej hladine. To, že budú mať aspoň približne podobný výkon vieme už dnes.

Ešte stále špekulujeme a na jeseň môže odpoveď vyzerať inak, ale nateraz vyzerá rozhodovací strom takto:

Ak ste náruživý hráč a máte herné PC, kúpte si PlayStation 5

Zdá sa, že PlayStation 5 si podchytilo niekoľko zaujímavých hier, ktoré vyjdú exkluzívne na PlayStation, prípadne len na PlayStation a na PC. Naopak, väčšina hier pre Xbox sa bude takmer určite dať hrať na ja na počítačoch. Ak sú hry vašim veľkým hobby a chcete mať prístup k čo najširšiemu katalógu dostupných hier, je kombinácia PS5 a herného počítača asi najlepšia môžnosť.

Ak máte Xbox, kúpte si nový Xbox

Nový Xbox by mal byť veľmi dôstojný nástupca súčasnej konzoly. Naviac Microsoft garantuje, že na novej konzole budú fungovať prakticky všetky hry predchádzajúcej generácie a budete môcť použiť aj ovládače z Xbox One.

Spolu s dobrým ekosystémom, ponukou predplatného pre veľký katalóg hier a stále sa zlepšujúcou integráciou s PC nie je pre majiteľov Xboxu prečo rozmýšľať.

Ste občasný hráč, ale láka vás nová konzola? Kúpte si Xbox

Xbox je fyzicky krajšie zariadenie a ekosystém predplatného pre hry je výborný pre ľudí, ktorí do hrania nechcú investovať veľa peňazí alebo času. Naviac skvelá spätná kompatibilita znamená, že budete mať dostupný katalóg lacných a skvelých hier zo súčasnej generácie.

Aký cieľ má nová aplikácia Podhero

Podhero chce byť Patreon pre podcasterov. Obchodný model novej podcastovej aplikácie je jednoduchý: Za používanie aplikácie platíte predplatné 5,99 dolárov mesačne a spoločnosť distribuuje tieto peniaze (mínus 1 dolár mesačne na režijné náklady) medzi podcasty, ktoré počúvate.

Ide o spôsob, akým môžu poslucháči ľahko podporiť svoj obľúbený podcast. Aby však Podhero uspel a bol zaujímavým doplnkovým príjmom pre tvorcov podcastov, musí sa rozšíriť medzi poslucháčmi.

Zaujímavé je, že podobnú iniciatívu nevyvíjajú Apple alebo Google prostredníctvom svojich podcastových aplikácií. Obaja majú pritom platobné údaje svojich zákazníkov aj motiváciu budovať príjmy z predplatného.

Správičky

Recenzia Fitbit Charge 4 . Kolega Matúš Paculík recenzoval nové smart hodinky, tu je zhrnutie: Charge 4 je skvelým spoločníkom na ceste za lepšou kondíciou. Vďaka rozmerom a malej hmotnosti si na jeho prítomnosť spomeniete jedine pri športových aktivitách a sledovaní informácií o vašej kondícii. (SME Tech)

Audio sa šíri na sociálne siete. Twitter predstavil na iOS aplikácií novinku - používatelia môžu nahrať 140 sekúnd audia a zverejniť to na sieti ako video. (Twitter blog)

Robota Spot môže mať doma každý. Za necelých 75-tisíc dolárov je k dispozícii v online obchode Boston Dynamics. (Emerging Tech Brew)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/kHBcVlqpvZ8

