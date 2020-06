Kolibríky vidia rôzne farby, ktoré ľudské oko nedokáže zachytiť

Vtáčí zrak je citlivý na ultrafialové svetlo.

17. jún 2020 o 11:31 SITA

BRATISLAVA. Kolibríky dokážu vidieť viaceré farby, ktoré človek nie je schopný zachytiť.

Tvrdí to tím vedcov z USA a Kanady, ktorý sa venoval výskumu farebného videnia vtákov a zistil, že môžu vnímať kombinácie farieb ako sú ultrafialovočervená či ultrafialovozelená.

Výsledky štúdie vyšli v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ľudské oči majú tri druhy čapíkov, ktoré sú citlivé na červené, zelené a modré svetlo. Vtáky však majú štvrtý druh čapíku, ktorý je citlivý na ultrafialové svetlo. Rozsah farebného videnia vtákov vedci predpokladali, no je ho ťažké otestovať.

Podľa farby hľadajú sladký nektár

Mary Caswell Stoddard, ktorá pôsobí na Katedre ekológie a evolučnej biológie na Princetonskej univerzite, a jej tím sa rozhodli preskúmať vtáčie vnímanie farieb v prírode s pomocou nového terénneho systému.

Svoj výskum realizovali v Rocky Mountain Biological Laboratory (RMBL) v coloradskom Gothicu, kde naučili divoké kolibríky širokochvosté (Selasphorus platycercus) zúčastniť sa na ich pokusoch.

"Kolibríky sú perfektné na študovanie farebného videnia v divočine. Títo cukroví nadšenci sa vyvinuli tak, aby reagovali na farby kvetov, ktoré avizujú odmenu v podobe nektáru, takže sa dokážu naučiť farebné asociácie rýchlo a s malým tréningom," priblížila vedkyňa.

Experiment s LED trubičkami

Vedci sa v rámci série experimentov sústredili na kolibríčie vnímanie takzvaných nespektrálnych kombinácií farieb, ktoré zahŕňajú odtiene zo vzdialených častí farebného spektra.

U ľudí je príkladom takejto farby purpurová, no u vtákov sa predpokladá, že by to mohli byť okrem danej farby aj ultrafialovočervená, ultrafialovozelená, ultrafialovožltá a ultrafialovopurpurová.

Výskumný tím, ktorý tvorili vedci z Princetonu, University of British Columbia, Harvardovej univerzity, University of Maryland a RMBL, v priebehu troch rokov vždy v lete robil pokusy s kŕmidlami na lúke, ku ktorým dávali upravené LED trubičky schopné svietiť vo viacerých farbách vrátane spomínaných nespektrálnych kombinácií farieb.

Každé ráno postavili dve kŕmidlá - jednou s cukrovou vodou, druhé s čistou - a vždy k nim postavili LED trubičky svietiace v rozdielnych farbách.

Vedci pravidelne menili pozície, trubičiek, aby si drobné vtáky nezvykli a za sladkou vodou nechodili na základe polohy, a tiež vykonávali kontrolované experimenty, aby zabezpečili, že sa kolibríky pri hľadaní cukru tiež neriadia napríklad čuchom.

V priebehu niekoľkých hodín sa divoké kolibríky naučili navštevovať kŕmidlo, pri ktorom svietila farba signalizujúca cukrovú vodu.

Štyri typy čapíkov

Experimenty ukázali, že kolibríky vidia širokú škálu nespektrálnych farieb vrátane purpurovej, ultrafialovočervenej, ultrafialovozelenej a ultrafialovožltej.

Skúmané vtáky napríklad ľahko rozlíšili ultrafialovozelenú od čisto ultrafialovej alebo čistej zelenej a dokonca rozlíšili aj dve rôzne kombinácie ultrafialového a červeného svetla s tým, že jedna bola tmavšia, ako tá druhá.

Ako však kolibríky dané farby vnímajú, zostáva len otázkou. "Je nemožné naozaj vedieť, ako vtáky vnímajú tieto farby. Je ultrafialovočervená mixom týchto farieb alebo úplne nová farba? Môžeme o tom len špekulovať," zhodnotil spoluautor štúdie Ben Hogan z Princetonskej univerzity.

Tím zároveň analyzoval súbor dát 3 315 farieb peria a rastlín a zistil, že vtáky vnímajú mnohé tieto farby ako nespektrálne, zatiaľ čo ľudia nie. Vedci preto zdôrazňujú, že nespektrálne farby pravdepodobne nie sú v porovnaní s inými farbami nijako zvlášť výnimočné.

Široká škála nespektrálnych farieb viditeľná pre vtáky je podľa nich výsledkom ich systému štyroch typov čapíkov, ktoré sa vyvinuli už u skorých stavovcov a majú ich aj mnohé ryby a plazy.