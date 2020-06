Klik: Apple sa chystá na rozvod s Intelom

Komentovaný prehľad technologických správ.

13. jún 2020 o 1:41 Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Témy podcastu:

Apple sa chytá na najväčšiu zmenu Macov za 15 rokov

Ako Google rozmýšľa o smartfónoch

Budúcnosť bez hesiel

Apple opúšťa Intel

Spoločnosť Apple podľa informácií Bloombergu plánuje na developerskej konferencii WWDC oznámiť prechod na svoje vlastné čipy pre počítače Mac (WWDC začína 22. júna).

Nové procesori budú využívať technológiu založenú na ARM, ktorú Apple úspešne používa v zariadeniach iPhone a iPad (Arm Ltd. je súčasťou japonského technologického konglomerátu SoftBank).

Pre firmu ide o významný krok, naposledy totiž takúto zmenu pred 15 rokmi na WWDC 2005 oznámil Steve Jobs (na tej istej konferencii ohlásil aj pridanie podcastov do iTunes).

Testy nových počítačov Mac s čipmi založenými na ARM ukázali výrazné vylepšenia oproti verziám s procesorom Intel, najmä pokiaľ ide o grafický výkon a aplikácie využívajúce umelú inteligenciu.

V praxi to ale znamená, že vývojári budú musieť prepracovať svoje aplikácie, aby mohli pracovať s novou architektúrou ARM. (Viac o rozdiele medzi dvomiarchitektúrami čipov si môžete prečítať tu.)

(Bloomberg, CNBC)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ghdTqnYnFyg

Microsoft chce zabiť heslá. Konečne

Asi nikto nepoužíva heslo na webe tak ako by mal. Každá služba unikátne heslo, každé heslo by malo byť samostatná fráza. Heslá naviac cestujú internetom, firmy ich skladujú často tak, že môžu uniknúť a vyzradiť detaily miliónov ľudí.

Aby heslo splnilo svoju úlohu, musí fungovať príliš veľa príliš ťažkých vecí bez jediného zlyhania. Vidíme, že sa to nedeje.

Veľké firmy chcú heslá už dlho zabiť. Najnovšie o tom hovorí napríklad šéf bezpečnosti v Microsofte.

Jedným z riešení je, aby heslá prestali existovať. Nahradiť ich môžu fyzické tokeny ako napríklad USB kľúč, drobný RIFID čip či biometrické údaje ako odtlačok prsta.

Potom potrebujete systém, ktorým vaše zariadenie presvedčí server (povedzme Facebook), že ho ovládate práve vy. Heslo nemusí nikam cestovať - stačí, ak si vaše zariadenia a server dôverujú v tom, že zariadenie je schopné overiť vašu identitu.

Dlho by niečo podobné bolo technicky nemožné, no vylepšenie online štandardov a protokolov a zlacňovanie čoraz lepších biometrických senzorov nás k budúcnosti bez hesiel posúvajú. Nebude pre všetkých, ale je možno bližšie, ako by sme si mohli myslieť.

(FWIW by David Tvrdon, Protocol, Microsoft)

Google a telefóny

Vyšla nová beta verzia operačného systému pre Android telefóny. Nateraz ju skúsite len, ak máte zopár málo rozšírených modelov. Je ale zaujímavé pozrieť sa na to, aké funkcie do telefónu Google pridáva. Podrobný opis krok za krokom si môžete pozrieť na nasledovnom videu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8yKYWACmGXc

Veľa noviniek smeruje k tomu, aby Google pomohol používateľovi získať kontrolu nad tým, ako telefón narába s jeho pozornosťou a časom. Zameriavajú sa na to, aby ľudí naučili spravovať a rušiť si notifikácie, ktoré sa dajú rýchlo a ľahko roztriediť na také, ktoré vás vyrušia pípaním a také, ktoré len potichu vyskočia do zoznamu.

Podobnú drobnosť pridali do zoznamu kontaktov v chatoch, kedy si môžete nastaviť konkrétnych ľudí alebo konverzácia, ktoré majú právo "preraziť" stíšené nastavenie mobilu.

Môže sa to zdať ako drobnosť, ale Google dáva používateľom do ruky silné nástroje, aby okolo seba začali budovať ochrannú bariéru. Okrem toho to vytvára aj tlak na vývojárov a prevádzkovateľov aplikácií.

Ak bude appka pípať tri razy za hodinu, zvyšuje sa šanca, že skončí v pomyslenej búde. Teda medzi umlčanými notifikáciami, čo zníži mieru, s akou ju používatelia otvárajú. To je nočná mora pre každú jednu službu.

Zdá sa, že Google sa aktívne pokúša obnoviť rovnováhu moci medzi používateľmi a ich telefónmi. Treba si priznať, že telefóny mali roky navrch. Lebo ak sa spoliehate povedzme na spravodajskú aplikáciu, nebudete chcieť vypnúť notifikácie úplne.

Tento 'všetko alebo nič prístup' bolo pre prevádzkovateľov príliš lákavé nezneužívať a ľudia skončili s telefónmi, ktoré ich rušili o dosť častejšie, ako si priali.

Teraz majú viac nástrojov na to, aby získali schopnosť telefón nepoužívať, pričom firma rozoznáva, že možnosť chvíľkovo odmietnuť jej výrobok môže byť pre zákazníka hodnota, aj keď to ide proti prvému inštinktu firmy.

Je to ucelené rozmýšľanie o produkte a jeho výhodách, aké by ste v minulých rokoch čakali skôr od Applu.

(The Verge)

Správičky

PS5 . Sony malo veľkú online prezentáciu a odhalilo veľa hier na konzolu PlayStation 5 aj finálnu podobu konzoly. Netreba chodiť okolo horúcej kaše, tá bielo čierna krabička pekná nie je. Keď vyjde čisto čierna verzia nebude problém dať si ju do obývačky.

PlayStation 5. (zdroj: Sony / YT)

Celé video si môžete pozrieť tu. Najzaujímavejšie trailery:

Horizon Forbiden West. Lovíte robo-dinosaury v pokračovaní jedného z najlepších svetov z poslednej generácie konzol.

Kena: Bridge of Spirits. Krásne animovaná akčne rozprávková hra, ktorá vyzerá ako keby utiekla z štúdií Pixaru.

Stray. Ste mačka ??? v svete plnom deprimovaných robotov ???. Netuším čo to je, ale ak nič iné, bude to zaujímavá hra.

Hitman 3. Pokračovanie hry na nájomného vraha, ktorá chce, aby ste zabili čo najmenej ľudí.

Deathloop. Hra od tvorcov Dishonored a Prey. Plíživo akčná hra, v ktorej ste uväznení na ostrove a vždy keď umriete, váš deň sa začína odznova. Trochu ako Na Hromnice o den více (mimochodom v slovenčine sa tento film oficiálne volá Neuveriteľný deň).

Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Nová hra so Spider-Manom.

Project Athia. Pravdepodobne akčná hra alebo RPG od tvorcov série Final Fantasy, na jej príbehu pracuje okrem iných aj scenárista Gary Whitta (Rogue One, After Earth)

Photoshop Camera je nová aplikácia od Adobe. Umožuje používateľovi rýchlo upraviť svoju fotografiu a má rôzne filtre. [The Verge]

Ako sa Google dokumenty stali komunikačným nástrojom počas protestov v Amerike. Práve možnosť vytvárať jednoducho zdieľané prístupy k jednému dokumentu, ktorý môžu naraz upravovať viacerí patrí medzi obľúbené nástroje. (MIT Technology Review)

Amazon čaká pokuta od EÚ. Spoločnosti Jeffa Bezosa hrozí protimonopolná pokuta zo strany EÚ v dôsledku zaobchádzania s dátami predajcov tretích strán. Amazon podľa zistení zhromažďoval údaje od predajcov tretích strán na svojej platforme a zneužíval ich proti nim. (Wall Street Journal)

