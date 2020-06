Zoom: Vedci zistili, či patria paradajky do chladničky

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

3. jún 2020 o 8:45 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Ondrej Podstupka, Matúš Beňo

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/64Gtv0MrwEbZTF7Vdpjs4L

Patria alebo nepatria. Teda paradajky, a ten spor prebieha roku rokúce a znie nejako takto: je lepšie paradajky skladovať v chladničke alebo je lepšie ich nechať vonku? No a teraz sa na to pozreli vedci a ukázali, čo je naozaj dôležité. A teda teplota skladovania to nie je.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na to, ako najlepšie skladovať paradajky a čo o výsledku rozhoduje, prečo čmeliaky obhrýzajú rastliny a ako to súvisí s ich kvitnutím a ako podporiť rast svalov aj po tridsiatke.

Krátke správy z vedy

NASA hľadá ľudí pre experiment so sociálnou izoláciou. Misia bude súčasťou príprav na cestu na Mars a na Mesiac. Počas ôsmich mesiacov uchádzači zažijú podmienky podobné tým, aké by mali podľa predpokladov zažiť astronauti počas misií na Marse.

Astronómovia zrejme videli zrod novej planéty, na fotke pripomína Sauronovo oko. V okolí mladej hviezdy AB Aurigae sledovali hustý disk plynu a prachu, ktorý má výraznú špirálovitú štruktúru. Vo vnútornej oblasti si všimli nápadné pokrútenie, ktoré by mohlo naznačovať polohu vznikajúcej planéty.

Cvičenie zlepšuje pamäť, zvyšuje prietok krvi v mozgu. Tento jav môže pomôcť najmä starším ľuďom a tiež vedcom pri ďalšom skúmaní liečby Alzheimerovej choroby.

Horúčavy majú len malý vplyv na šírenie nového koronavírusu, vyplýva z novej štúdie. Vedci zistili, že horúčavy a zvýšená vlhkosť ovzdušia ovplyvňujú šírenie koronavírusu len v malej miere.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Rozhovory ZKHje diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Zaklínač je miniséria zo sveta Zaklínača. Bude vychádzať pravidelne ako knižný klub a so špeciálnymi časťami, ktoré sa budú venovať televíznemu seriálu.

Dobrú chuť je týždenný podcast denníka SME o jedle, jedení, varení aj kulinárstve.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Kvantum ideí je dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaroslav Varchola (vedec) a Jakub Betinský (filozof).

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.