Pri teste prototypu Starship došlo k výbuchu, z lode sa dymilo

Trup bol viditeľne poškodený.

21. nov 2019 o 12:39 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Prototyp pripravovanej lode spoločnosti SpaceX čiastočne vybuchol počas stredajšieho pozemného testovania tlakových systémov.

Výbuch nádrže odstrelil vrchnú časť trupu lode Starship Mk1. Po nezdarenom teste sa z vrchu šíril biely dym a vrchná časť trupu bola viditeľne poškodená, no naďalej kolmo stála.

Súvisiaci článok Musk ukázal prvý test motora pre vesmírnu loď, ktorá má ísť aj na Mars Čítajte

SpaceX však s podobným výsledkom rátala.

"Účelom stredajšieho testu bolo maximálne natlakovať systémy, takže výsledok nebol celkom neočakávaný. Nikto sa nezranil, zlyhanie nepredstavuje žiaden problém," píše spoločnosť v stanovisku.

Výbuch môže oddialiť ďalšie plány vesmírnej spoločnosti s loďou, ktorá by mala v budúcnosti lietať k Mesiacu či Marsu či iné miesta v Slnečnej sústave.

Šéf SpaceX Elon Musk na Twitteri napísal, že použijú znalosti získané z doterajšieho budovania prototypu a začnú pracovať na ďalšej verzii lode s označením Mk3.

SpaceX má ešte druhý prototyp Starship na Floride označený ako Mk2, ktorý vyvíja paralelne s prvou testovacou loďou v Texase.

Z Muskových vyjadrení je zrejmé, že došlo k zmene pôvodných plánov. Šéf spoločnosti SpaceX totiž ešte pri septembrovom predstavení lode Starship v Texase povedal, že do dvoch mesiacov vyštartuje na testovací let do výšky dvadsať kilometrov a následne s ňou aj pristanú.