Klik: Ako Spotify skorumpuje podcasty a pomôže hovorenému slovu

23. máj 2020 o 0:33 Jana Maťková, Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

Témy podcastu:

Joe Rogan práve zmenil podastový biznis

Facebook chce obchody

Microsoft a atomická jednotka produktivity

Spotify kúpilo šou Joe Rogan Experience

Najpopulárnejší podcast na svete prestane by podcastom. Talkshow Joe Rogana, ktorá roky vychádzala ako podcast a mala okolo dvesto miliónov stiahnutí (povedzme desiatky miliónov skalných fanúšikov) bude od začiatku budúceho roka dostupná len na Spotify.

Spotify sa s Roganom dohodlo na exkluzívnej spolupráci. Oficiálnu sumu neoznámili, ale bude niekde okolo 100 až 200 miliónmi dolárov, odhadom skôr bližšie k tým 200.

V praxi prestane byť podcastom, lebo pointou a definíciou podcastu je, že ho tvorca robí dostupným na akejkoľvek distribučnej platforme. Teda ak je podcast raz online, môžete si ho stiahnuť na akejkoľvek podcastovej appke.

Nové diely aj celý archív Roganovej show ale budete môcť počúvať len na Spotify. Stále budete môcť počúvať zadarmo, ale budete musieť mať nainštalovanú aplikáciu Spotify a vytvorený účet.

Pre biznis okolo podcastov bude toto zlomový moment, v ktorom sa celé odvetvie začne štiepiť do uzavretých malých ekosystémov s exkluzívnymi reláciami. Na tejto ceste sú podcasty už niekoľko rokov, lebo v biznise pribúdajú peniaze aj nový poslucháči tak rýchlo, že je lákavý pre veľké technologické firmy.

Prečo Spotify platí za jeden podcast dať viac ako sto miliónov dolárov? V prvom rade to môže byť dobrý biznis. Povedzme, že Rogan na seba viaže sto miliónov ľudí, ktorí si vytvoria účet na Spotify. Ak dokáže Spofity spraviť len z malého percenta z nich platiacich používateľov, peniaze sa im pomerne rýchlo vrátia. Finančný risk nie je tak veľký ako by sa mohlo zdať.

Zároveň to celé zapadá do strategického cieľa Spotify. Firma sa zjavne chce stať pre podcasty tým, čím sa YouTube stalo pre video. Základnou platformou, kam každý tvorca dáva svoj obsah a zarába na nej peniaze.

Aby cyklus naštartovala, potrebuje mať najlepšie nástroje na ukladanie, správu a vydávanie podcastov na trhu. Potom potrebuje aj malým tvorcom nástroj, ako môžu ľahko zarábať peniaze a nakoniec musí nakopnúť ekosystém niekoľkými veľkými podcastami. Rogan je dobrým začiatkom.

(Joe Rogan via Twitter)

Ako sa Apple môže učiť od Amazonu

Amazon uviedol tento rok na svojej streamovacej platforme realitnú šou nazvanú Making the Cut, v ktorej módni návrhári súťažia o milión dolárov. Ide o takmer dokonalý product placement.

Making the Cut je Amazonom produkovaná šou, vysielaná na službe Amazonu a víťaz bude svoje návrhy predávať na Amazon.com. Ak sledujete šou, ľahko sa vám stane, že si začnete prezerať produkty na webe Amazonu.

Amazon sa nikdy ani netajil tým, že cieľom Amazon Prime Video je zvýšiť predaj produktov. A aj v rámci videoslužby existuje nástroj X Ray, ktorý dáva divákom možnosť v hociktorom momente vyhľadať informácie o tom, čo vidia na obrazovke - hercov, hudbu, produkty.

Apple TV+ má na službe vlastné seriály a rovnako má aj hudobnú službu, ale divák nikde nenájde prepojenie, čiže ak si chce vyhľadať napríklad soundtrack k seriálu, musí použiť Google.

Napriek tomu, že Apple má zvládnutú hardvérovú integráciu veľmi dobre, čo sa týka integrácie služieb, mohol by sa pokojne inšpirovať Amazonom.

(FWIW by David Tvrdon)

Facebook a online obchody

Predtým ako Facebook predstavil novinku - online obchody pre stránky na sociálnej sieti,vydal štúdiu, podľa ktorej sa malým biznisom nevodí dobre vplyvom koronakrízy.

Sociálna sieť už mala na Facebooku aj Instagrame dostupnú podobnú funkcionalitu a Instagram dokonca v Spojených štátoch umožňoval už vyše roka nakúpiť produkty bez toho, aby musel používateľ opustiť aplikáciu - celý predaj prebehol na Instagrame.

Teraz sľubuje podobný zážitok šéf Facebooku aj v ostatných krajinách a eventuálne na všetkých sociálnych sieťach spoločnosti prostredníctvom Facebook Shops. Okrem toho umožní obchodom preniesť celý obsah, všetky svoje produkty na sociálnu sieť do sekcie obchod. Doteraz to bol len obmedzený zoznam produktov, ktoré si takto mohli stránky pridať.

Medzi prvými partnermi tejto iniciatívy sú Shopify, BigCommerce, WooCommerce, ChannelAdvisor, CedCommerce, Cafe24, Tienda Nube a Feedonomics. Znamená to, že ak váš eshop používa niektorú z týchto služieb, tak integrácia by mala byť na pár klikov, lebo ide o globálne štandardy.

Facebook sa vyjadril, že na obchodoch nechce zarábať a brať si veľkú komisiu, očakáva, že tí, ktorí to budú využívať, budú viac inzerovať.

(Facebook)

Atomická jednotka produktivity

Microsoft sa na svojej vývojárskej konferencii opäť rozrozprával o projekte Fluid. Je to koncept, ktorým chce firma postupom času nahradiť všetky súčasné podoby kancelárskych dokumentov.

Firma hovorí, že je lepšie ak jednotlivé časti povedzme textového dokumentu alebo excelovskej tabuľky rozbije na menšie celky. Tie dokážu samostatne žiť v akomkoľvek prostredí. Budete tak môcť zobrať graf z Excelu, vložiť ho do textového dokumentu, poslať ako prílohu mailu alebo vložiť do prezentácie. Dnes to môžete urobiť, ale v praxi vytvárate kópiu dáta z pôvodného dokument a vkladáte ju do iného dokumentu.

V systéme Fluid budete vkladať celý pôvodný graf . Nebude to kópia, ale bude to ten pôvodný graf, ktorý sa zobrazí na rôznych miestach. Ak ho upravíte na jednom mieste, zmena sa prejaví na všetkých miestach kde je viditeľný.

Príklad s grafom je hrubé zjednodušenie celého systému, ale spokojne ho používa aj Microsoft. Ako nápad je koncept Fluid fajn, ale doteraz sme nevideli, ako bude reálne podobný dokument vyzerať.

Musíte vyriešiť tisíc a jeden drobných problémov. Niekedy napríklad chcete vytvoriť zafixovanú verziu grafu (vytvorenie výročnej správy), musíte riešiť kto a ako bude ktoré časti dokumentu môcť spravovať a ako vyriešiť ak vám niekto bez vášho vedomia upraví graf vo vašom dokumente?

Nápad rozbiť dokumenty na základné jednotky je lákavý, ale bude záležať na detailoch. Rozprávame sa o firme, ktorá svoj dizajn za posledné roky posunula ďaleko dopredu, ale treba znova a znova pripomínať, že dodnes nemá v online dokumentoch príčetne použiteľnú kontrolu úprav a navrhovanie zmien.

(Verge)

Správičky

Aké knihy odporúča čítať Bill Gates? Tento týždeň zverejnil tradičný letný zoznam odporúčanej literatúry. (GatesNotes)

The Choice (Dr. Edith Eva Eger)

Cloud Atlas (David Mitchell)

The Ride of a Lifetime (Bob Iger)

The Great Influenza (John M. Barry)

Good Economics for Hard Times (Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo)

Ako si Facebook predstavuje budúcnosť práce z domu? Mark Zuckerberg hovoril tento týždeň o budúcnosti, ako budeme nielen my všetci, ale aj zamestnanci Facebook pracovať z domu. V podstate potvrdil, že “veci sa už nevrátia do normálneho režimu” a podobne ako iné technologické firmy (Twitter, Shopify, Spotify) dávajú zamestnancom voľnosť pracovať z domu, stačí sa prihlásiť do konca roka. Avšak má to háčik. Kto sa rozhodne robiť z inej lokality, môže očakávať aj znížený úväzok. Trend odchodu zo Silicon Valley koronakríza urýchlila, zamestnanci sa začali presúvať do iných štátov, kde je násobne lacnejšie ubytovanie. Netreba zabúdať na drahé priestory, ktoré si tech firmy budovali dlhé roky, aby lákali talent. Facebook dokonca kedysi vyplácal bonus zamestnancom, ktorí bývali do 10 míľ od pracoviska a Zuckerberg sa bál straty produktivity pri práci z domu. Avšak koronakríza ukázala, že to tak nie je. (Facebook, New York Times)

Ako sa zmenil Zuckerberg od 2016? Denník New York Times publikoval veľký profil o šéfovi Facebooku, v ktorom ukazuje, ako sa za posledné štyri roky zmenil. Jednou z najväčších zmien je to, ako Zuckerberg prebral agendu od Sheryl Sandberg (stretávanie sa s politikmi a hovorenie naživo pred publikom), ktorá sa tým dostala na vedľajšiu koľaj a podľa zdrojov denníka sa obáva o svoj budúci osud. (New York Times)

Šéf Disney+ sa stal šéfom TikToku. Kevin Mayer bol podľa mnohých jedným z potenciálnych nasledovníkov a budúcich šéfov celého Disney, avšak Bob Iger si vybral za svojho nástupcu Boba Chapeka, ktorý šéfoval divízií zábavných parkov. Mayer tak dostal ponuku od ByteDance, materskej firmy TikToku a prijal ju. (New York Times)

Šéf Google považuje hardvérový biznis za dôležitý. Povedal to v rozsiahlom rozhovore (v rámci podcastu Vergecast) pre magazín The Verge. Reagoval tým aj na otázky ohľadom nepokojov v hardvérovej divízii, o ktorých informoval server The Information. Sundar Pichai považuje vývoj vlastných zariadení za úplný základ, aby mohli vyvíjať lepší softvér (Android). Ide napríklad o filozofiu, ktorú dlhodobo razí Apple s vertikálnou integráciou vývoja svojich produktov. (The Verge)

J.K. Rowling a Elon Musk sa rozprávali o bitcoine. Autorka Harryho Pottera sa pýtala na Twitteri, aby jej sledovatelia vysvetlili, čo je to bitcoin a do diskusie sa zapojil aj šéf Tesly. A celá konverzácia bola presne taká, ako by ste čakali. (Indian Express)

