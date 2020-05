Klik: Facebook ukázal vlastný najvyšší súd

Komentovaný prehľad technologických správ.

9. máj 2020

Témy podcastu:

Facebook ukázal, ako bude fungovať jeho kontrolná komisia

Prečo je Surface Go 2 najlepší počítač, ktorý by ste si asi nemali kúpiť

Pokroky v rozšírenej realite

Ako sa chce Facebook zmeniť

Facebook ohlásil, ako bude fungovať takzvaný Oversight Board. Kontrolnú komisiu bude tvoriť niekoľko desiatok ľudí, ktorí budú dohliadať na spôsob, akým Facebook chráni svojich používateľov a slobodu slova. Majú posudzovať napríklad aj to, či a ktoré sporné príspevky má Facebook mazať.

Do komisie dosadili ľudí s dobrým profesionálnym aj morálnym kreditom. Jej odporúčania budú verejné a Facebook sľúbil, že na ne bude aj verejne reagovať. Dôležité ale je, že závery komisie nebudú pre Facebook záväzne.

Celá komisia bude finančne nezávislá od materskej firmy. Peniaze bude mať z fondu, do ktorého Facebook vložil 130 miliónov dolárov, ale už nad ním nemá ďalšiu kontrolu. Facebook tiež nemôže odvolávať ani menovať členov komisie.

Prakticky nemá komisia šancu pomôcť s posudzovaním jednotlivých príspevkov. Bude obsluhovať približne tri miliardy používateľov a reálne sa dostane len k zlomku promile sporného obsahu. Jej závery by však mohli slúžiť ako zdroj usmernení pre to, ako by Facebook mal na svojej platforme obsah moderovať.

Samozrejme, hlavný problém Facebooku s obsahom - teda slabo zabezpečené moderovanie podľa už existujúcich pravidiel komisia nevyrieši. Opraviť ho by stálo rádovo viac.

Teraz ostáva len čakať na prvý smer komisie a Facebooku, ktorý ukáže, či je celá vec len drahé PR, alebo naozajstná snaha o zlepšenie.

Microsoft má najzaujímavejší tablet, ktorý si nekúpite

Microsoft ukázal druhú generáciu tabletu Surface Go. Desaťpalcové zariadenie chce byť plnohodnotný počítač a obstojný tablet zároveň. Predchádzajúcej generácii sa to celkom darilo a súčasná má lepšiu obrazovku, lepšie mikrofóny a ponúka aj verziu s oveľa rýchlejším procesorom. Surface Go 2 je doteraz najbližšie k ideálnemu hybridnému zariadeniu. Dokáže nahradiť aj počítač a zároveň je dosť malý na to, aby z neho bol pohodlný tablet.

Problémom je cena. Základná verzia stojí 399 dolárov, ale má pomalý a malý disk, starý procesor a málo RAM. Verzia, ktorú by sme odporúčali na pohodlné používanie by vás vyšla na viac ako 600 dolárov a k tomu ešte pripočítajte klávesnicu za ďalšiu stovku. Pri európskych cenách sa pozeráme na sumu okolo 800 eur za naozaj dobrú verziu Surface Go 2 s klávesnicou. To je príliš veľa.

V dnešnej dobe za 700 eur kúpite menší notebook s výkonom dosť dobrým na to, aby ste na ňom mohli v prípade nutnosti napríklad strihať video alebo hrať novšie hry (nie v najlepšom rozlíšení ani detailoch, ale zahrať sa môcť budete).

Microsoft láka kvalitou spracovania, ktorú sérii Surface výrobkov nemožno uprieť, ale cena je o niekoľko stoviek nad tým, čo by sme čakali od trhu. Napríklad iPad s klávesnicou sa zmestí pod 500 eur a za pár mesiacov by sa mali objaviť podobné zariadenia s Chrome OS za 300 eur aj s klávesnicou.

Microsoft je krok k tomu aby zadefinoval kategóriu malého univerzálneho zariadenia, ale chýba k tomu približne 200 eur.

Rozšírené realita opäť prekvapila

Na Twitteri zverejnil umelec, dizajnér a programátor Cyril Diagne video, ktoré sa do niekoľkých dní stalo virálnym. Používa v ňom rozšírené realitu na skopírovanie živých predmetov do Photoshopu.

Diagne naprogramoval funkciu, ktorá dokáže z fotky vystrihnúť predmet bez pozadia a namierením fotoaparátu na displej počítača tam nasmínaný objekt virtuálne prilepiť.

Google pár dní na to oznámil, že pomocou Google Lens si dokážu používatelia písaný text naskenovať, rozpoznať aodoslať priamo na počítač ako digitálnu verziu. Funkcia funguje prostredníctvom posielania cez Google dokumenty.

Obidva prípady potvrdzujú možnosti rozšírenej reality, ktoré len začíname rozvíjať. Veľký ohlas a očakávania, ktoré mala virtuálna realita sa zatiaľ nenaplnili, ale rozšírená realita sa javí ako oveľa praktickejšia pre každodenný život.

Správičky

Bizár týždňa. Dieťa Elona Muska a Grimes dostalo meno, ktoré nik nevie vysloviť. Bude sa volať "X Æ A-12 Musk", čo pár neskôr aj objasnil, čo presne znamená. Otázkou stále zostáva, ako sa to bude vyslovovať. (SME Tech)

Ako funguje sledovanie zamestnancov. Existuje niekoľko aplikácií, ktoré firmy používajú, aby sledovali, koľko zamestnanci robia z domu, kto koľko času trávi na Facebooku a v Exceli. Dopyt po týchto aplikáciách počas pandémie narástil. Reportér NY Times a jeho editor jednu vyskúšali. Zamestnancom udeľuje skóre, dokáže nadriadeným poslať snímku obrazovky a celkovo poskytuje príliš veľa informácií. Ak môžete, vyhnite sa im. (New York Times)

Disney+ má v súčasnosti 55 miliónov predplatiteľov. Avšak Disney nemalo dobrý kvartál, zisk výrazne klesol a divízie, ktoré prinášali najviac peňazí (zábavné parky a kiná) majú pozastavené fungovanie. (New York Times)

Trasovacie aplikácie vo svete. Portál MIT Technology Review sleduje stav sledovacích aplikácií po celom svete. (MIT Tech Review)

Cez týždeň vyšiel špeciálny diel Kliku zameraný na bezpečnosť, tentokrát o mobiloch a aplikáciách. (Klik špeciál)

Neobmedzené možnosti smartfónov prinášajú množstvo spôsobov, ako sa môžu stať terčom kybernetických útočníkov. Na ochranu pred hrozbami mnohí z nás nemyslia. Ako udržiavať váš smartfón v bezpečí? (BezpečneNaNete.sk)

