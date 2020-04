Klik: Bezpečnosť by ste mali navrstviť, začnite domácou sieťou

Špeciálny diel podcastu Klik o bezpečnosti na internete.

7. apr 2020 o 12:06 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4o9AvryjgAteJ2p0uLjUsW

Vypočujte si podcast Klik

Témy podcastu:

Čo sú IOT zariadenia a aké majú najčastejšie bezpečnostné problémy

Prečo by ste mali zmeniť heslo na krabičke od telekomunikačného operátora

Sú niektoré inteligentné zariadenia vyslovene nebezpečné?

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

V špeciálnej časti podcastu Klik o inteligentných zariadeniach, ktoré sa označujú skratkou IOT sa rozprávame o tom, aké diery v zabezpečení domácnosti môže nechať napríklad inteligentný teplomer do akvária pripojený na internet, robotický vysávač či zle zabezpečený wifi router a modem od telekomunikačného operátora.

Takzvané IOT (Internet Of Things) zariadenia dnes združujú takmer všetku spotrebiteľskú elektroniku, ktorá je pripojená na internet, ale zároveň nie je počítačom.

V princípe sem patrí každé zariadenia, ktoré je:

Pripojené na internet Má vlastnú výpočtovú kapacitu, bez ohľadu na to aká nízka môže byť Dokáže zbierať informácie o svojom okolí

Patria sem zariadenie, ktoré by ste čakali, ako napríklad inteligentný vysávač, múdra stolová lampa či žiarovka. Pokojne sem ale môžete zarátať aj mobil, fitness náramok, domáceho asistenta či väčšinu smart televízií.

Veľmi často sa ale zabúda na IOT zariadenie, ktoré má takmer každá domácnosť pripojená na internet - je ním internetový modem a wifi router. Teda tá malá krabička, ktorá pokrýva váš byt alebo dom wifi signálom.

Najčastejšie ju dostanete on poskytovateľa internetového pripojenia už s prednastaveným heslom. Toto heslo si veľa ľudí nemení, alebo ak ho zmení, používa veľmi jednoduchú náhradu. Okrem iného má táto krabička ešte ďalšie prihlasovacie meno a heslo, ktoré okrem vstupu do siete púšťa útočníkov do systému samotnej krabičky.

Obe tieto heslá by ste si mali zmeniť. Sú základom pre to, aby ste mohli na internete bezpečne fungovať. Ak ich necháte nezmenené, alebo jednoduché, zjednodušujete útočníkom prelomenie základnej ochrany vašej domácej siete, čo im umožňuje napríklad ďalšie útoky na váš počítač, či čítanie nezašifrovaných dát odosielaných v sieti.

Domáce routre by ste tiež mali pravidelne aktualizovať novým softvérom. Ten nájdete na stránkach výrobcu, pripadne na stránke vášho telekomunikačného operátora.

Zabezpečená domáca sieť je základ, ale opatrne sa treba správať ja pri ďalších zariadeniach. Najmä lacné IOT zariadenia od neznámych výrobcov môžu predstavovať bezpečnostné riziko, keďže dostávajú bezpečnostné záplaty zriedkavo alebo aj vôbec.

Nie je žiadna kategória zariadení, o ktorej by sa dalo povedať, že je nebezpečenejšia ako iné. Obzvlášť opatrní sa ale platí byť pri výbere zariadení, ktoré získavajú priamy prístup k vášmu súkromiu. Sem patria napríklad domáce bezpečnostné kamery či hlasoví asistenti.

Viac o IOT sa dočítate na webe Bezpečne na nete.

Hosťami špeciálneho podcast Klik boli Ondrej Kubovič a Robert Lipovský zo spoločnosti Eset.

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Rozhovory ZKH je diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Popcorn (Zaklínač) je miniséria podcastov zo sveta Zaklínača. Bude vychádzať pravidelne ako knižný klub a so špeciálnymi časťami, ktoré sa budú venovať televíznemu seriálu.

Dobrú chuť je týždenný podcast denníka SME o jedle, jedení, varení aj kulinárstve.

Kvantum ideí je dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaroslav Varchola (vedec) a Jakub Betinský (filozof).

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.