Klik: Kto je zatiaľ technologickým víťazom koronakrízy?

4. apr 2020 o 0:30 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Zoom moment

Microsoft zbalil predplatné služby do jedného balíka

YouTube chce vlastný TikTok

Ako Zoom vystrelil a prečo nevyhral Skype

Videokonferenčná služba má za sebou najlepší a najhorší mesiac. Firma, ktorá prevádzkuje službu poskytujúcu jednoduché videohovory od vypuknutia pandémie približne zdvadsaťnásobila počet zákazníkov. Aj keď si bude treba počkať ďalšie mesiace, či prílivová vlna náhodou dramaticky neopadne.

Nejakým zázrakom zostala pomerne stabilná a nápor zvládla, no nárast popularity so sebou pritiahol aj novú pozornosť. Ukázalo sa, že Zoom má bezpečnostné diery a automatické nastavenia, ktoré odhaľujú viac súkromia, ako by bolo pre bežného zákazníka milé.

Firma zareagovala rýchlo a pomerne správne - zabrzdila vytvárane nových funkcií a diery začala rýchlo plátať. Bude zaujímavé sledovať, či sa jej podarí zarobiť na nových zákazníkoch (základná verzia je bezplatná) dosť na to, aby ustála účty, ktoré prídu od poskytovateľov serverovej kapacity a dátových liniek.

Medzičasom je ale Zoom skorým víťazom prvej bitky o ľudí, ktorí uviazli doma. Mimochodom, v čase písanie tohoto textu je to približne polovica ľudstva, čo je slušná zákaznícka báza.

Zoom vyhral, lebo spĺňal dve jednoduché požiadavky. Funguje bezproblémovo, okamžite a dá sa spustiť dvoma klikmi. Samozrejme, že nástroje na online volania ponúka prakticky každá veľká technologická firma, no takmer pri každej zakopnete, ak sa pokúšate spojiť viac ako 10 ľudí.

Napríklad riešenia Facebooku, Googlu či Microsoftu predpokladajú (alebo vás agresívne tlačia), že budete mať u firmy účet. Ak máte dosť veľkú skupinu ľudí, niekto ten účet prosto mať nebude. Je jednoduchšie poslať mu alebo jej odkaz na Zoom miestnosť, kam sa pripojí bez účtu aj zdržania.

Ukazuje sa, že pri situácii, keď potrebujete do nového prostredia rýchlo preklopiť veľa ľudí sú trecie plochy mimoriadne veľký problém a moment, že niečo "proste funguje pre každého" vie byť rozhodujúci.

Ešte pred desiatimi rokmi by víťazom globálnej pandémie bol s najväčšou pravdepodobnosťou Skype, ale od akvizície Microsoftom v roku 2011 to išlo so službou dole. Najskôr nezvládli prechod na cloud a neskôr veľmi experimentovali s dizajnom. Výsledkom je, že po desaťročí "neskypujeme", ale začíname "zoomovať".

Balík na všetko od Microsoftu

Microsoft predstavil nové predplatné z názvom Microsoft 365. V princípe v sebe spája staré predplatné pre Office 365 spolu s ďalšími službami. Pribalená je napríklad aplikácia na sledovanie polohy členov domácnosti ( s ich súhlasom) či sledovanie toho, akým spôsobom využívajú deti smartfóny.

Microsoft pridal aj drobnosti ako nové funkcie a témy v Office aplikáciách a databanku voľne dostupných fotografií pre projekty. Detaily balíčka sú menej zaujímavé ako celková myšlienka.

Microsoft berie to, čo už má, nachádza pomerne lacný spôsob ako zvýšiť pridanú hodnotu a celý produkt agresívne cieli na rodiny. Chcú u ľudí vybudovať zvyk používania svojich produktov a dokážu to robiť vďaka tomu, že firma je ochotná prepájať balíky.

Je bláznivé, ak si spomeniete, že Google nerobí niečo podobné. Jednotlivé aplikácie Googlu sú lákavejšie ako tie od Microsoftu, stačí spomenúť YouTube a aplikáciu pre archivovanie a zdieľanie fotiek. Ak by Google dokázal zabaliť svoj kancelársky balík, spojiť ho s veľkým úložiskom na fotky a vypnutou reklamou na YouTube, mohol by si spokojne pýtať dvojciferné sumy mesačne a našiel by odbyt.

YouTube si ide postaviť TikTok

Podľa oficiálne nepotvrdených informácií chce YouTube do konca roka spustiť vo svojej aplikácii sekciu podobnú sociálnej sieti TikTok. Malo by ísť o krátko formátové, pravdepodobne najmä vertikálne videá.

Nie je to najhorší nápad, ale Google nemá dobré skúsenosti s rozbiehaním sociálnych sietí. Prepojenie krátkometrážneho videa s YouTube ale dáva aspoň na prvý pohľad ako tak zmysel. Za predpokladu, že nový formát zapracujú tak, aby neskomplikovali pozeranie bežného videa pomalším a konzervatívnejším zákazníkom.

Správičky

Koronavírus a matematické modelovanie. Server FiveThirtyEight je známy svojimi analytickými článkami a modelmi predpovedí vývoja (volieb, športových turnajov, víťazov Oscarov). Keď sa čitatelia pýtali, prečo server nemá model na vývoj v čase koronakrízy, redaktori napísali dlhý vysvetľujúci text, prečo je veľmi ťažké vytvoriť dobrý model vývoja Covid-19. Matematické modelovanie odhadov vývoja potrebuje čas, politici však potrebujú čísla hneď. Epidemiológovia z Johns Hopkins univerzity, ktorý vytvorili jeden z najlepších webov v Spojených štátoch zhrňujúci čísla vývoja ohľadom ochorenia Covid-19, napísali správu, v ktorej okrem iného odporúčajú vytvoriť ekvivalent národného hydrometeorologického ústavu, akurát namiesto predpovedí počasia by sa v ňom zaoberali pracovníci modelovaním možných pandémií. (Axios)

Umelá inteligencia DeepMind spoločnosti Alphabet (Google) prekonala ďalší test. Atari 57 je test, pri ktorom robot (v tomto prípade ho DeepMind nazval Agent57) absolvuje 57 hier z Atari 2600. Potom sa porovnáva výkon umelej inteligencie s priemerným ľudským výkonom. Agent57 bol prvý, ktorý prekonal priemerný ľudský výkon vo všetkých 57 hrách. Ak by ste chceli, môžete si každý z nich pozrieť na YouTube. (Protocol, DeepMind)

Čo sa zmení po pandémií? Väčšina z nás si kladie otázku, že kedy príde koniec aktuálnej situácie a veci sa vrátia do “normálnych koľají”. No pri pohľade na predchádzajúce pandémie v dejinách ľudstva to nevyzerá na normálne koľaje, ale novú realitu. Zatiaľ každá takáto kríza priniesla viac alebo menej výraznú zmenu v spoločnosti. Ale ani ekonómovia to teraz nevedia s istotou odhadnúť. Okrem toho spôsobí pandémia aj zmenu našich zvykov a rutín. Dva alebo tri mesiace sú dosť dlhý čas na to, aby ľudia začali meniť správanie. Otázkou času bude, ktoré rutiny a zvyky prežijú. Globálne napríklad ľudia počúvajú menej podcastov a kupujú menej novín. Po kríze sa počúvanosť podcastov pravdepodobne vráti na staré čísla, ale napríklad noviny to nemusia prežiť, lebo čitatelia si zvyknú za ten čas na správy na internete, teda aj tí poslední z čitateľov novín. (FWIW by David Tvrdon)

Vybrali sme hry pre malé znudené deti. Máte doma nevyužitú hernú konzolu od Microsoftu, Sony alebo Nintenda? Vybrali sme niekoľko zábavných hier pre menších školákov, s ktorými prekonajú domácu nudu. Vyhýbali sme sa zbytočnému násiliu a krvi. (SME Tech)

Recenzia Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Kolega Matúš Paculík vyskúšal novú vlajkovú loď a svoju skúsenosť hodnotí takto: Samsung vyrobil svoj švajčiarsky nožík so skoro dokonalým displejom, perfektným fotoaparátom a množstvom funkcií. Zamrzí jedine slabá výdrž batérie, kvôli ktorej budete hľadať nabíjačku každý večer. (SME Tech)

Apple kúpil najpopulárnejšiu aplikáciu na predpoveď počasia a rovno oznámil vypnutie jej Android verzie. Dark Sky roky patrila medzi najpopulárnejšie aplikácie, ktoré ukazovali predpoveď počasia. Okrem toho poskytovala aplikácia dáta aj pre iné aplikácie prostredníctvom API, toto ponechá Apple ešte do konca roka 2021 aktívne. V každom prípade celá akvizícia pôsobí prinajmenšom čudne a niektorí novinári v Spojených štátoch špekulovali, či toto správanie nepodráždi protimonopolný úrad. (The Information)

Facebook Messenger má konečne desktopovú aplikáciu. Je dostupná pre Windows aj Mac. Ak ste na sociálnu sieť chodili najmä kvôli správam, už nemusíte, stačí si stiahnuť z oficiálnych obchodov (Microsoft Store a Mac App Store) Messenger na vašom počítači. (The Verge)

