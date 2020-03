S pomocou sóje vyrobili hovädzie mäso, ktoré je ako skutočné

Metóda môže znížiť cenu takejto výroby.

31. mar 2020 o 17:40 Matúš Beňo

Vedci pomocou novej techniky vytvorili laboratórne mäso, ktoré sa veľmi podobá na skutočné. Technika spočíva vo využití sójovej bielkoviny, okolo ktorej rastú kravské svalové bunky.

Výsledkom je potravina, ktorá podľa dobrovoľníkov po zahryznutí textúrou a chuťou pripomína skutočné hovädzie mäso.

Štúdiu zverejnili v časopise Nature Food.

Lešenie pre bunky

Jednou z výziev pri pestovaní mäsa z buniek v laboratóriu je zariadiť, aby pripomínalo skutočné. Bunky potrebujú lešenie, na ktorom by rástli. Taktiež sa musí dať jesť a mať vhodné výživové hodnoty.

Súvisiaci článok Na vesmírnej stanici po prvýkrát vyrobili mäso. Stačili im bunky a tlačiareň Čítajte

Dnes sa takáto nosná kostra často vyrába z kolagénovej bielkoviny, ktorá sa dá získať napríklad z bitúnkov.

Izraelskí vedci z potravinovo-technologického startupu Aleph Farms našli jednoduchší a aj oveľa lacnejší spôsob. Na výrobu použili sójovú bielkovinu, ktorá je vedľajším produktom pri spracovaní semien sóje do oleja.

Keď do takéhoto lešenia nasadili potrebné kravské bunky, vznikol materiál podobný mäsu. Malé kúsky falošného mäsa potom uvarili a upiekli a podali na ochutnanie dobrovoľníkom.

Chuťou, arómou a aj textúrou po zahryznutí pripomínali skutočné hovädzie.

Môže zjednodušiť výrobu

Podľa autorov štúdie by ich riešenie mohlo ešte viac znížiť závislosť laboratórne vyrábaného mäsa od dobytka. Takto by stačilo len získať potrebné bunky. Riešenie by zároveň mohlo zväčšiť a rozšíriť výrobu takéhoto mäsa.

Izraelský startup ešte v roku 2019 vytlačil plátok hovädzieho mäsa na Medzinárodnej vesmírnej stanici.

Mäso vyrobené pomocou buniek v laboratóriu je sľubná technológia, ktorá by raz mohla nasýtiť množstvo ľudí a zároveň by znížila nároky na prírodné zdroje. Napríklad na výrobu jedného kilogramu mäsa sa spotrebuje podľa druhu približne päť až pätnásťtisíc litrov vody.

DOI: 10.1038/s43016-020-0046-5