Vo vesmíre po prvýkrát vytlačili kúsok hovädzieho mäsa

Výroba napodobňuje proces v kravách.

9. okt 2019 o 15:30 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Astronautom na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) sa po prvýkrát podarilo v laboratóriu pripraviť hovädzie mäso.

Experiment uskutočnili koncom septembra. Mäso vytvorili prostredníctvom 3D tlačiarne, píše web Guardian.

Procedúru navrhol izraelský potravinovo-technologický startup Aleph Farms. Napodobňuje proces, ktorý v kravách prirodzene vytvára a obnovuje svalové tkanivo.

Ako vytlačiť mäso

Vedcom stačí získať potrebné bunky, ktoré umiestnia do tekutiny s látkami a živinami na napodobnenie procesu. Takto vytvorí malý plátok svalového tkaniva, ktoré sa podobá na stejk.

Izraelská spoločnosť takto minulý december vypestovala kúsok mäsa za dva týždne, no chuťovo vraj potreboval vylepšiť.

Súvisiaci článok Na Mesiaci vyklíčili dva lístky bavlny, ukazuje analýza čínskeho pokusu Čítajte

Vo vesmíre však bol proces trošku iný, keďže pokus sa odohral v kontrolovaných podmienkach mikrogravitácie.

Na výrobu malého plátku mäsa použili biologickú 3D tlačiareň. Vytlačené mäso ale nebolo určené ako pokrm pre astronautov. Krátko po experimente ho poslali späť na Zem na analýzu.

Cieľom bolo ukázať, že technológia funguje.

Potenciál pre vesmír aj planétu

Nie je to po prvýkrát, čo astronauti vo vesmíre vypestovali v umelých podmienkach potraviny. Doteraz sa podarilo vypestovať napríklad červený šalát, slnečnicu či čínsku kapustu.

Súvisiaci článok Vo vesmíre zakvitol vôbec prvý kvet Čítajte

V budúcnosti by izraelský startup mohol ponúkať zdroj bielkovín pre dlhodobé misie do vesmíru.

Umelo vyrábané mäso v laboratóriu by sa však mohlo ujať aj na Zemi. Na jednej strane by umožnilo nasýtiť čoraz viac ľudí a znížilo by nároky na prírodné zdroje, vrátane emisií skleníkových plynov.

Na bežnú výrobu jedného kilogramu mäsa sa spotrebuje približne päťtisíc až pätnásťtisíc litrov vody v závislosti od druhu.