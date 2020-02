Klik: Ako tlak úradov páči ekosystém Applu a prečo je to dobre

Komentovaný prehľad technologických správ.

22. feb 2020 o 0:09 Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Témy podcastu:

Apple tuho zvažuje, či neurobiť samozrejmosť

Tance okolo ceny ďalšej generácie konzol

WhatApp možno dostane bezplatného konkurenta

Prečo potrebuje Európa jednotný digitálny trh

Kto má pakľúče od ekosystému Apple

Apple podľa Bloombergu zvažuje, že umožní na iPhonoch zmeniť prednastavené aplikácie pre prácu s emailom či práci s webom. Ak nepoužívate iPhone, asi by ste ani nepredpokladali, že sa predvolená aplikácia zmeniť nedá, no Apple v praxi na úrovni operačného systému vynucuje, aby používatelia používali prednastavené aplikácie.

Mnohí sú s nimi spokojní a nie je na nich v princípe nič zlé, ale firma takto obmedzuje možnosť voľby pre zákazníkov a komerčné možnosti pre iných vývojárov v jej ekosystéme.

Zdroje z vnútra firmy teraz hovoria, že uvoľnenie obmedzení pravdepodobne súvisí s narastajúcim tlakom protimonopolných úradov v USA a Európe. Apple má obavu, že ho postihne rovnaký osud ako Microsoft, keď firma po rokoch sporov musela ustúpiť a zmeniť nastavenie webového prehľadávača Internet Explorer ako automatického webového prehliadača vo Windows.

(Bloomberg)

Sony sa trápi s cenou PlayStation 5

Výrobca elektroniky Sony má ťažkú hlavu z ceny pre nadchádzajúcu konzolu novej generácie PlayStation 5. Na výrobu konzol potrebuje veľké objemy rýchlych pamäťových čipov, ktoré sú teraz veľmi žiadané, lebo výrobcovia smartfónov ich montujú do novej generácie 5G zariadení.

V princípe je na trhu nedostatok dostatočne rýchlych komponentov, čo vytláča nahor cenu koncových zariadení. Špekuluje sa, že Sony by novú konzolu mohla predávať za sumu blízku 500 dolárom, čo firma oficiálne nepotvrdila ani nekomentuje. PlayStation 4 pri uvedení na trh stála 399 dolárov, čo dalo konzole výraznú výhodu oproti konkurenčnej konzole Xbox One od Microsoftu, ktorá pri uvedení na trh stála necelých 500 dolárov.

Obe firmy teraz budú pravdepodobne vyčkávať na to, či a kedy konkurent oznámi cenu.

(Bloomberg)

Signal odporúčajú aj v Bruseli

Šifrovaciu komunikačnú aplikáciu Signal založili v roku 2013 a dnes patrí medzi najbezpečnejšie komunikačné aplikácie. Má približne 15 miliónov používateľov a vo februári ju svojim zamestnancom na komunikáciu odporučila používať aj Európska komisia.

Zakladateľ Moxie Marlinspike si najprv myslel, že iné populárne aplikácie preberú šifrovacie štandardy Signalu, ktoré sú otvorené a dostupné pre iných vývojárov. No v roku 2017 sa spoluzakladateľ WhatsAppu Brian Acton pohádal s Markom Zuckerbergom a odišiel z Facebooku. A hneď po odchode daroval 50 miliónov dolárov na vývoj aplikácie Signal.

Aplikácia má dneš už všetky funkcie štandardných komunikačných aplikácií a jej používanie si teda nevyžaduje kompromisy, pritom údaje používateľa sú šifrované, zabezpečené a ochránené pred útokom.

(Politico.eu, Wired)

Ako sa chce EU vyrovnať USA a Číne

V stredu predstavila Európska komisia akčný plán pre digitálnu transformáciu Európy v troch oblastiach – umelá inteligencia, dátová stratégia a digitálna budúcnosť.

“Chcem, aby Európa odrážala to najlepšie z Európy – otvorená, spravodlivá, rôznorodá, demokratická a sebavedomá,” vyhlásila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

„Chceme, aby každý občan, každý zamestnanec, každé podnikanie malo spravodlivú šancu na to, aby mohli ťažiť z výhod digitalizácie. Či už to znamená spojenie bezpečnejšie alebo menej znečisťujúce vozidlo vďaka pripojeným automobilom; alebo dokonca zachrániť životy pomocou lekárskych snímok poháňaných AI (umelou inteligenciou), ktorá lekárom umožní odhaliť choroby skôr ako kedykoľvek predtým,“ vysvetlila výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálny vek Margrethe Vestagerová.

Európska únia už dlho hovorí o jednotnom digitálnom trhu, nové vedenie Európskej komisie predstavilo plán na najbližšie roky, ako to chce dosiahnuť. Napríklad pomocou spoločného dátového úložiska, do ktorého prispejú veľké firmy svojimi dátami, aby ich mohli využívať startupy či verejné správa a pracovať ďalej s nimi.

Nepôjde len o technológie, ale aj o poľnohospodárstvo, energetický priemysel, zdravotníctvo, finančnú správu či transport.

Najbližší rok bude Európska komisia zbierať podnety od verejnosti a spoločností, na základe ktorých uvedie v rokoch 2021 a 2022 legislatívu. Cieľom je upraviť podmienky pre biznis v Európe, aby bol konkurencieschopný voči Spojeným štátom a Číne.

(Politico.eu, Europa.eu, New York Times)

Správičky

Apple napriek zlej predpovedi predstaví nový lacný iPhone. Pre rozšírenie nákazy koronavírusom upravila spoločnosť odhady ohľadom kvartálnych výsledkov – budú horšie. Avšak chystaný lacný iPhone, podobný ako SE, by mala firma predstaviť ako bolo ohlásené, teda niekedy v marci a mal by stáť okolo štyristo dolárov. (Bloomberg)

Mobilný trh v roku 2020. Firma App Annie zverejnila report, v ktorom ukázala mobilné trendy na rok 2020 a ktoré aplikácie hýbali svetom v roku 2019. Dve najzaujímavejšie dáta ukázali, že herné aplikácie tvorili 70% všetkých tržieb v mobilných aplikáciách a zvyšok tvorili najmä príjmy z predplatného. Viac ako 1,5 miliardy dolárov minuli používatelia globálne v apkách v kategórii fitnes a zdravie. (FWIW newsletter by David Tvrdon)

Švédsko sa pripravuje na budúcnosť bez fyzických peňazí. Mobilné platby sú pre Švédov samozrejmosťou a používa ich už takmer každý. Podľa odhadov by mohli obchodníci prestať prijímať hotovosť do roku 2023. To však nie je najlepšia správa pre Švédsku centrálnu banku – jednak by krajina odovzdala peniaze do rúk súkromných firiem a tiež by mohli stratiť dôveryhodnosť finančné inštitúcie. Krajina bude preto najbližší rok experimentovať s digitálnou menou e-krona. (MIT Technology Review)

