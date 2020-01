Klik: Prečo nikdy neotvárať videá od saudskoarabského princa

Komentovaný prehľad technologických správ.

25. jan 2020 o 1:37 Dávid Tvrdoň, Nikola Bajánová, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Témy podcastu:

Nádejný startup dúfa, že ukončí súkromie do dvoch rokov

Google prekročil hranicu, už sa vás snaží mierne podviesť

Jeff Bezos verzus Muhammád bin Salmán

Čo je ClearviewAI, a odkiaľ má 3 miliardy fotografií našich tvári

Bezpečnostné zložky v Spojených štátoch majú k dispozícii nástroj, ktorý má v databáze viac ako 3 miliardy fotografií, volá sa ClearviewAI.

Nástroj vyvinul americký startup, ktorý fotky získal z webstránok Facebooku, Twitteru, YouTube a iných webov, na ktorých ich našla neurónová sieť. Tá ich neskôr páruje, aby spojila rovnaké snímky tej istej osoby.

Keď policajti použijú aplikáciu ClearviewAI a odfotia podozrivú osobu, nástroj im ukáže, či sa zhoduje s niektorou osobou v databáze.

Facebook, Twitter aj ďalšie oslovené stránky, z ktorých fotografie pochádzajú potvrdili, že je proti ich pravidlám, aby tretie strany používali snímky ich používateľov a uchovávali ich.

ClearviewAI založil Austrálčan Ton-That spolu s Richardom Schawrtzom, bývalým poradcom Rudyho Giulianiho. Jedným z prvých investorov bol Peter Thiel, ktorý je členom správnej rady Facebooku.

Nástroj mal najprv slúžiť pre ochrankárov rozpoznávať podozrivé osoby, ale neskôr sa zakladatelia rozhodli ponúkať technológiu bezpečnostným zložkám. Tým sa osvedčila a policajní kapitáni si ju dokonca začali medzi sebou odporúčať. Dnes ClearviewAI používa aj FBI.

(The New York Times)

Google mierne upravil dizajn výsledkov vyhľadávania

Ide o úvodnú stránku, ktorú vidíte, keď niečo vyhľadávate. Tradične zobrazuje pomerne čistý dizajn, v ktorom je prominentný odkaz na cieľovú stránku a krátky textový popis cieľového webu.

Google teraz dizajn mierne zmenil a pridal doň drobnú ikonku webu. Napríklad výsledky zobrazujúce články SME majú teraz vedľa seba drobné písmeno S. Každý web si túto ikonku môže jednoducho nastaviť a meniť.

Prečo by Google menil svoj rokmi odskúšaný a takmer univerzálne chválený čistý dizajn stránok? Chce predať viac reklamy.

Google už roky mení dizajn reklamy na svojom webe tak, aby sa čo najviac podobala na bežné výsledky. Skvelo ich má zachytené web Searchengineland.

Kým v roku 2007 bola reklama ešte označená výrazným farebným rámčekom, ktorý bol podkladom pre celú plochu, za posledné roky sa čoraz viac podobá na bežné výsledky.

Zmizlo podfarbenie, potom zmizlo akékoľvek farebné a dizajnové odlíšenie. Jediné čo teraz delí reklamu od bežného obsahu je drobná ikonka "Ad" (skratka anglického slova pre reklamu).

Zhodou okolností rovnako veľká a na rovnakom mieste, ako sú nové ikonky pre organický obsah. V princípe sa stalo to, že Google už nemal ako pohnúť dizajnom reklamných odkazov bez toho, aby reklamu neprestal označovať úplne.

Reklama sa už nedala priblížiť k obsahu, tak teda priblížili podobu obsahu k reklame. Google má samozrejme právo dizajnovať svoj web ako len chce, ale v nejaký moment presiahne hranicu, pri ktorej vás už dizajnom chce prekabátiť a donútiť na reklamu kliknúť ako keby omylom.

To ide úplne od základov proti pôvodnej filozofii firmy, ktorá hlásala, že jej technológia je tak dobrá, že pre vás budú užitočné aj reklamy.

(TechCrunch)

Ako Saudská Arábia hackla mobil Jeffa Bezosa

Cez týždeň zverejnil britský denník The Guardian správu o tom, že v roku 2018 unikli z telefónu Jeffa Bezosa informácie po hacknutí zo strany Saudskej Arábie.

Neverejné výsledky súkromného vyšetrovania naznačili, že útok mohol súvisieť s vraždou saudskoarabského kritického novinára Džamála Chášukdžího, ktorý písal pre denník Washington Post.

Najbohatší muž sveta, majiteľ Amazonu aj denníka Washington Post Jeff Bezos, si so saudskoarabským korunným princom Muhammádom bin Salmánom vymenili osobné telefónne čísla a písali si súkromné správy na WhatsAppe.

V jednej zo správ z mája 2018 bolo video a v ňom malvér – vírus. Vďaka nemu sa podľa vyšetrovania Saudská Arábia dostala do Bezosovho mobilu s citlivými informáciami. Do niekoľkých hodín potom, ako si Bezos do mobilu stiahol video od princa, získali útočníci z telefónu množstvo údajov. Čo však medzi nimi presne bolo, nie je jasné.

Saudská Arábia vinu popiera a informácie o hacknutí Bezosovho telefónu cez video od korunného princa označila za absurdné.

Nezávislí inšpektori OSN však potvrdili výsledky analýzy, že korunný princ poslal cez WhatsApp infikované správy a žiadajú vyšetrenie od Spojených štátov. Správa od OSN tiež ukazuje, že mal byť použitý malvér Pegasus, ktorý vyrobila izraelská bezpečnostná spoločnosť NSO Group známa obchodovaním a vývojom kyberzbraní.

V súvislosti s hacknutím je podozrenie, že Saudská Arábia mohla americkému bulváru posunúť intímne fotografie Jeffa Bezosa, pre ktoré bol v minulosti vydieraný, avšakdenník The New York Times píše, že výsledky vyšetrovania to nepotvrdzujú.

(SME Svet, The Guardian)

​​​​​​ Správičky

Apple chystá nový lacnejší iPhone. Magazín Bloomberg tvrdí, že už v marci by mohol Apple predstaviť nový lacnejší iPhone v rovnakom duchu ako bol v roku 2016 uvedený iPhone SE. Má sa podobať na iPhone 8 z roku 2017, bez funkcie FaceID, ale s procesorom ako má najnovšia generácia. Spoločnosť však zatiaľ nič oficiálne nepotvrdila. (Bloomberg)

Americká banka Goldman Sachs odmietne pomôcť s IPO firmám bez žien v predstavenstve. Šéf spoločnosti Goldman Sachs Group David Solomon to vyhlásil v Davose. IPO je doslova “počiatočné verejné ponúkanie”, ale znamená to uvedenie akcií firmy na trh, aby sa s nimi mohlo obchodovať. Solomon povedal, že špoločnosť zmení prístup k firmám v Spojených štátoch a Európe, ktorých predstavenstvo nie je dostatočne rozmanité, teda sedia v ňom len bieli muži. Odmietne s nimi spolupracovať na IPO. Goldman Sachs bola minulý rok najvýkonnejšou bankou v počte úspešných IPO. (Bloomberg)

Európska Únia a pravidlá pre vývoj umelej inteligencie. Európska komisia pripravuje pravidlá pre prácu s umelou inteligenciou a rozpoznávanie tváre, mala by ich predstaviť na jar tento rok. Zo získaných podkladov vyplýva, že pôjde o pomerne obmedzené pravidlá v porovnaní so Spojenými štátmi alebo Čínou, ale Európska únia hovorí, že jej ide o harmonizáciu, teda zjednotenie pravidiel, aby platili vo všetkých štátoch únie rovnako. Zároveň môžu mať dosah na globálny trh, podobne ako to bolo napríklad v prípade regulácie ochrany súkromia GDPR. Kritici však tvrdia, že s obmedzeniami sa EÚ nestane globálnym lídrom. (Bloomberg)

Akademici začínajú popierať negatívny vplyv sociálnych sietí a smartfónov na deti. V diskusii o vplyve digitálneho priestoru na vývoj mladej generácie dominovali štúdie a články, ktoré varovali pred negatívnym vplyvom. Minulý týždeň však zverejnili americkí akademici novú štúdiu, ktorá sa pozrela na niekoľko desiatok predošlých štúdií na danú tému a dospeli k vyhodnoteniu, že súvislosti, ktoré k negatívnym záverom viedli sú nepresvedčivé. Výskumníci dokonca hovoria, že to môže spôsobiť, že rodičia budú deťom zakazovať používať mobilné zariadenia úplne, pritom so správnym prístupom by to mohlo pomôcť napredovať najmä deťom z chudobnejších rodín. (The New York Times)

Výdavky technologických firiem na lobing vo Washingtone dosiahli opäť rekord. Najviac v roku 2019 minul na lobing Amazon (viac ako 16 miliónov dolárov), na druhom mieste nasleduje Facebook s podobnou sumou. Obe firmy zvýšili svoje výdavky na lobing oproti roku 2018, rovnako aj Apple a Microsoft. Jedine Google znížil z veľkej päťky investície v tejto oblasti. (Wall Street Journal)

Tesla prekročila ohodnotenie 100 miliárd dolárov. Automobilová spoločnosť Elona Muska sa tak stala prvou americkou automobilkou, ktorá prekročila túto hranicu. Globálne sa zaradila na druhé miesto po Toyote a Volkswagen posunula na tretie miesto. (BBC News)

Amazon Music má 55 miliónov používateľov. Spotify v septembri 2019 uviedlo, že má skoro 250 mil. používateľov (z toho 113 mil. platiacich) a cez leto Apple Music priznalo cez 60 mil. používateľov. Najrýchlejšie rastúcimi trhmi pre Amazon Music boli okrem Spojených štátov ešte Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Japonsko. Službe pomáha nepriama propagácia cez smart zariadenia Echo, a tiež spojené predplatné s populárnym Amazon Prime. (The Verge)

