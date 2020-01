Klik: Prečo Visa dala päť miliárd za firmu, o ktorej ste nikdy nepočuli

Komentovaný prehľad technologických správ

18. jan 2020 o 0:39 Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Témy podcastu:

Visa kúpila dôležitý startup, o ktorom skoro nikto nepočul

Ako sa Google a Oracle súdia o budúcnosť internetu

Internetová samošikana je skutočná a vážnejšia ako si myslíte

Visa kúpila Plaid

Americká firma Visa, ktorá sprostredkováva platby platobnými kartami kúpila technologický startup Plaid za 5,3 miliardy dolárov. Plaid používa 200 miliónov používateľov a odhadom jeden zo štyroch Američanov, no málokto z nich o tom vie.

Startup v princípe poskytuje "potrubie" medzi bankovými účtami používateľa a technologickými firmami, ktoré nejakým spôsobom narábajú s peniazmi. Medzi klientov Plaid patrí napríklad aplikácia Robinhood, ktorá ponúka bežným ľuďom obchodovanie s akciami na burze, prípadne Venmo, ktorá sprostredkúva mikrostransakcie medzi koncovými používateľmi.

Plaid slúži ako sprostredkovateľ medzi bankou používateľa a príkazmi, ktoré jej posiela infraštruktúra technologickej aplikácie. V podstate žijú z toho, že robia prplavú prácu napájania sa na rôzne systémy rôznych bánk.

Spojenie s Visa má zmysel najmä preto, že Visa získava prístup k novej generácii finančných technológií, ale aj preto, že sa tak posilňuje postavenie Plaidu voči bankám. Banky v USA by totiž, na rozdiel od európskych, mohli firme zo dňa na deň odoprieť prístup do svojich systémov. Ak bude služba súčasťou jedného z dvoch veľkých globálnych platobných systémov, budú musieť byť aj banky opatrnejšie.

V Európe existuje smernica s názvom PSD2. Tá v princípe prikazuje bankám, aby mali svoje systémy otvorené pre technologické startupy, ktoré spĺňajú bezpečnostné kritériá, no rôzne banky používajú rôzne štandardy pri udeľovaní prístupov, čiže Plaid bude mať trhovú príležitosť aj v únii.

(AP, WSJ, Twitter)

Google vs. Oracle

Desaťročný spor medzi Oracle a Googlom sa dostal až na Najvyšší súd Spojených štátov. Google pri vývoji mobilného systému Android použil API volania (API – spôsob, akým medzi sebou komunikujú aplikácie) programovacieho jazyka Java, ktorý vyvinula spoločnosť Sun Microsystems a neskôr jeho väčšinu sprístupnila pre všetkých pod otvorenou licenciou (GPL).

Keď databázová spoločnosť Oracle neskôr kúpila Sun Microsystems zažalovala v roku 2010 Google, že neoprávnene použil 11 500 riadkov zdrojového kódu, ktorý skopíroval z Java.

Súdny spor stihol medzitým prejsť cez tri súdy, dva vyhral Google, ale vyšší súd dal za pravdu Oracle, a tak skončil spor na Najvyššom súde, ktorý definitívne rozhodne.

Oracle žiada od Googlu vyše 9 miliárd amerických dolárov odškodného za ušlý zisk; argumentuje, že vďaka skopírovanému kódu vybudovala spoločnosť platformu, na ktorej profitovala na úkor Oracle.

Google tvrdí, že API nemôže byť chránené autorským právom, pretože ide o tzv. “useful arts” (z amerického autorského zákona), teda niečo, čo sa nedá obísť a je to tak základné využitie alebo funkcia, že musí zostať dostupná pre všetkých.

Ďalej by to spomalilo celkový vývoj softvéru a ochromilo inováciu, keďže vývojári aplikácií by museli zrazu platiť viac peňazí za ďalšie licencie, a to by sa prejavilo aj na cenách pre koncových zákazníkov.

Na stranu Google sa v tomto spore postavili aj IBM, Microsoft, Mozzila, Reddit, Etsy, výskumníci a internetoví aktivisti. Podľa nich by súdna výhra Oracle spôsobila zabrzdenie vývoja a inovácií, pretože by to ublížilo projektom s otvoreným kódom.

Najvyšší súd by mal rozhodnúť spor do júna tohto roka. Idem pritom o jeden z posledných veľkých a verejných patentových sporov.

(Axios, Quartz)

Samošikana na internete je na vzostupe

Odhadom takmer desatina tínedžerov v Spojených štátoch sama seba šikanuje na internete. V princípe si vytvoria alter ego, ktoré na sociálnych sieťach útočí na ich príspevky, alebo priamo na nich. Pre ich okolie to vyzerá, že sa stali obeťou kyberšikany.

Psychológovia tvrdia, že mladí ľudia sa takto snažia získať pozornosť alebo sympatie okolia. Celý fenomén nie je podrobne preskúmaný, ale dáta naznačujú, že ide vlastne o volanie o pomoc. Obete testujú, či sa ich niekto zastane a hľadajú akúkoľvek formu podpory.

Celý fenomén poukazuje, ako naša spoločnosť pravdepodobne podceňujeme škodu, ktorú na ľuďoch páchajú masovo rozšírené sociálne siete.

(Economist)

​​​​​​ Správičky

Vytvorili prvého robota iba zo živých buniek, dokáže sa sám opraviť. Bunkové roboty tvorcovia nazývajú xenoboty. Xeno v gréčtine znamená cudzí alebo týkajúci sa cudzinca. Bunkové roboty sú zložené zo stoviek, najviac tisíc buniek a sú naozaj drobné. Dokážu sa hýbať a ozdraviť po poškodení. Napriek tomu, že na šírku majú maximálne milimeter, vedia dokonca prepraviť drobný náklad. Táto ich schopnosť by sa dala využiť v medicíne. Bunkové roboty by mohli na potrebné miesto v ľudskom tele doručovať dávky liekov. (SME Tech)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/DUeQZt1XZUw

Rozšírená realita v šošovkách. Startup Mojo Vision ukázal svoj prototyp šošoviek, ktoré budú používateľovi zobrazovať digitálnu vrstvu informácií k tomu, čo už vidí. Bude si môcť pozrieť kalendár, nastaviť mapy alebo zobrazovať informácie na čítanie. Od uvedenia na trh technológiu ešte delia roky, avšak ukazuje sa, že rozšírená realita bude ďalšou platformou, v ktorej môžu vyrásť noví giganti. Aj preto do nej Apple a Facebook investujú miliardy. (Wired)

Prototyp šošoviek s rozšírenou realitou od startupu Mojo Vision. (zdroj: Mojo Vision)

Disney+ bola ďaleko najsťahovanejšou mobilnou aplikáciou posledného kvartálu v Spojených štátoch. Podľa odhadov spoločnosti Sensor Tower bola stiahnutá na oboch mobilných platformách viac ako 30 miliónkrát. (TechCrunch)

Aj Google je už biliónová spoločnosť. Materská firma vyhľadávača dosiahla prvýkrát trhovú hodnotu vo výške jedného bilióna amerických dolárov. Stala sa tak štvrtou na svete, ktorej sa to podarilo po Apple, Amazone a Microsofte. (The New York Times)

Aké sú hlavné obavy armády voči využitiu umelej inteligencie? Filip Vítek spísal hlavné obavy americkej armády voči umelej inteligencii aj to, prečo hľadá parnera medzi súkromnými firmami ako je Google. Kým vývoj umelej inteligencie v súkromnom sektore funguje na princípe zdieľania know how a otvoreného kódu (open source), vďaka čomu sa rozličným problémom venujú masy, armáda si niečo také nemôže dovoliť. Ale cestou by mohlo byť vytvorenie konzorcia viacerých štátov, napríklad v rámci NATO. (Mocné dáta)

O využití umelej inteligencie v armáde natočil New York Times nedávno krátky dokument.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/GFD_Cgr2zho

Chyba Facebooku odhalila, kto spravuje stránky politikov aj konšpirátorov. Sociálna sieť mala pár hodín chybu, vďaka ktorej bolo možné cez históriu úprav príspevkov zistiť, ktorý profil upravoval danú stránku. Podarilo sa odhaliť niekoľkých adminov konšpirátorských stránok, a tiež ľudí, ktorí stoja za politickými stránkami. Napríklad komunikačný tím českého premiéra Andreja Babiša jeho Facebook stránku radšej stiahol, aby nebolo možné vidieť, kto všetko ju manažuje. (Denník N)

Neoficiálny historický archív Apple. Digitálna knižnica obsahuje celú históriu spoločnosti - videá, obrázky, prototypy nevydaných produktov, reklamy, plagáty, dohromady 15-tisíc súborov v objeme 1 TB. (Apple Archive)

Epic Game store (predáva digitálne PC hry) mal v uplynulom roku tržby 680 miliónov dolárov, z toho viac ako štvrť miliardy za hry iných vydavateľov. Vzniká konkurencia služby Steam, ktorá na začiatku roka takmer 90% trhu online predajov hier na PC a jej tržby sa rátajú v miliardách dolárov. (The Verge)

