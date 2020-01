Sépiám nasadili 3D okuliare. Chceli zistiť, ako vnímajú svet

Tri sépie sa odmietli zúčasniť pokusu.

10. jan 2020 o 17:04 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Umiestniť 3D okuliare na telá malých sépií nebolo vôbec jednoduché.

Súvisiaci článok Sépia sa dokáže maskovať za koral až hodinu Čítajte

Nech výskumníci robili, čo mohli, tri zo štrnástich pokusných živočíchov okuliare skrátka odmietali nosiť. A to ani keď im ich pripevnili pomocou suchého zipsu.

Živočíchom však nenasadili súpravu len tak pre nič za nič, ale v záujme vedy.

Okuliare umožňujúce vidieť obraz v troch rozmeroch pomohli odhaliť, či tento rad hlavonožcov očami vníma svet okolo seba podobne ako ľudia.

Štúdiu zverejnili v časopise Science Advances.

Experiment s virtuálnymi krevetami

Zrak sépií je veľmi zvláštny. Nevnímajú farby a ich zrenice majú tvar písmena w.

Súvisiaci článok Chobotnice spia, ale snívajú ako človek? Natočili úžasné zábery Čítajte

Sépie tiež nemajú oči smerujúce dopredu, ktorých zorné pole by sa prevažne prekrývalo, ako je to u ľudí. Vďaka očiam na opačných stranách tela vidia hlavonožce v rozsahu 360 stupňov a každé oko sa môže pohybovať zvlášť.

No keď sa zviera počas lovu zameria na korisť pred sebou, zorné pole oboch očí sa výraznejšie prekryje. Mohlo by to znamenať, že vnímajú priestor trojrozmerne, tak ako ľudia.

Keďže ľudské oči sú od seba vzdialené, na sietnice premietajú dva obrazy s trochu pozmenenou pozíciou. Rozdiely si mozog následne vyloží ako hĺbku či vzdialenosť.

Proces sa nazýva stereopsia. Či k nemu dochádza aj u sépii sledovali vedci z Minnesotskej univerzity.