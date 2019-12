Klik: Ako chce IKEA vyhrať boj o inteligentnú obývačku

Komentovaný prehľad technologických správ.

21. dec 2019 o 0:10 Tomáš Rybár, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Prehľad správ

Ikea začala brať vážne inteligentnú domácnosť. Veľký profil technologickej odnože od webu The Verge pripomína dve dôležité veci. Ikea po rokoch spravila zo smart home samostatnú obchodnú jednotku. Znamená to, že zariadenia dostanú viac slobody vo vytváraní produktov a pravdepodobne aj väčší rozpočet - snáď im to konečne dovolí vytvoriť spoľahlivú aplikáciu.

Zároveň vysvetľujú filozofiu, ktorou sa Ikea chce na preplnenom poli presadiť. Firma bude vytvárať jednoduché zariadenia, ktoré lacno vyriešia konkrétny problém. Napríklad popri lampe vám predajú inteligentnú žiarovku už dopredu spárovanú s fyzickým bezdrôtovým "pukom", kotrý slúži ako ovládač. Môžete ním meniť farbu a intenzitu svetla a nič ďalšie nepotrebujete.

Ak už ale raz máte zariadenie z ekosystému Ikea, je dosť veľká pravdepodobnosť, že si kúpite ďalšie, lebo budú spolu dobre fungovať. Partnerstvo s firmou Sonos naviac ukazuje, že firma sa učí integrovať sa s veľkými technologickými partnermi. Bude to kľúčové, lebo v ďalších rokoch sa bude musieť spoliehať na hlasových asistentov od Amazonu či Google, cez ktorých budú zákazníci ovládať koncové zariadenia od Ikea.

Ikea naviac dokáže zarábať priamo na predaji každého jedného kusu. Jej obchodný model je škálovateľný vďaka sieti obchodov a veľkému počtu zákazníkov. Ak bude mať úspešný výrobok, môže predpokladať, že predá milióny kusov so ziskom a nepotrebuje na inteligentnú domácnosť nabaľovať ďalší biznis model.

Amazon teraz tiež začína novú kapitolu vo svojom biznise s inteligentným asistentom - hľadá spôsob, ako na celom biznise vlastne zarobiť.

Amazon predáva svoje zariadenia so zabudovaným asistentom Alexa pravdepodobne so stratou, alebo len s veľmi malým ziskom. Firma od začiatku plánovala, že inteligentná domácnosť bude slúžiť len ako prostriedok k tomu, aby zarobila ďalšie peniaze. Plánovala napríklad predávať špecializované služby - takzvané skills - od vývojárov s tým, že by si nechávala podiel z každého predaja. Mohli ste si kúpiť napríklad špecializovaný skill, ktorý rozprával rozprávky. No tento biznis v tomto roku zarobil približne 1,4 milióna dolárov. Amazon predpokladal, že zarobí viac ako 5 miliónov dolárov.

Divízia smart home zamestnáva približne 10-tisíc ľudí a Amazon raz bude chcieť, aby začala otáčať zmysluplné peniaze.

Viacerí veľkí hráči v segmente smart home (Amazon, Apple, Google a aliancia Zigbee, kam patrí napríklad Samsung alebo Philips) sa dohodli na spoločnom postupne a vývoji štandardov, ktoré by sa univerzálne používali (nazvali to Project Connected Home over IP). To by znamenalo, že jednotlivé produkty by medzi sebou komunikovali bez problémov napriek tomu, že by boli od rôznych firiem.

(Verge, Information, CNBC)

Moderovanie na sociálnych sieťach je peklo. Vyšla ďalšia reportáž o práci moderátorov na platformách internetových gigantov, tentokrát zameraná na pracovníkov, ktorí hliadkujú obsah na YouTube. Ich úlohou je približne 5 alebo aj viac hodín denne sledovať nevyhovujúci obsah, často plný násilia a zneužívania a rozhodovať, či má alebo nemá zostať viditeľný na YouTube.

Google takto zamestnáva nielen interných zamestnancov, ktorí majú klasické benefity (jedlo zadarmo, dobrý plat, oddychová zóna), ale aj externých dodávateľov, ktorí pracujú za nižší plat a v horších podmienkach. Na rozdiel od interných zamestnancov nemajú nárok ani na konzultácie u psychológa.

Napriek tomu sa ukazuje, že je jedno, aké podmieky toto zamestnanie obnáša, na ľuďoch dokáže zanechať znaky depresie, traumy a úzkosti.

Ide o problém, ktorý vytvorili tieto internetové platformy a teraz, keď sa na nich obracajú aktivisti a pozerajú regulátori, aby si upratali nevhodný obsah na sieti, zisťujú, že umelá inteligencia nie je ešte dostatočne inteligentná, aby rozpoznala sama všetky druhy zlého obsahu. Potrebujú preto ľudí, avšak potrebujú ich oveľa viac, ako ich majú a tí, ktorí túto prácu robia končia s rovnakými symptómami. Je pritom jedno, či majú veľmi dobré pracovné podmienky alebo úplne hrozné.

(The Verge)

Ako Čína špehuje svojich 1,4 miliardy obyvateľov? Denník New York Times sa dostal k dokumentom, ktoré popisujú budovanie policajného štátu v krajine Xi Jinpinga. V podstate používajú rovnakú technológiu a logiku sledovania ako Spojené štáty a západné krajiny v boji proti terorizmu a narkobarónom – skenery telefónov, rozpoznávanie tvárí a odtlačkov. Ďalej kombinujú rôzne databázy, aby mohli lepšie cieliť a spoznávať, o koho ide.

Prvý problém nastáva v tom, že podľa odhalení Timesov ucháváva Čína tieto údaje na nezabezpečených serveroch, ktoré sú ľahko napadnuteľné. To sa aj v niektorých prípadoch deje. Hackeri dáta predávajú, prípadne ponúkajú podrobné informácie o konkrétnych ľuďoch.

Ďalší problém je, že k databázam a rôznym sledovacím zariadeniam a prístrojom majú prístup lokálni policajti, prípadne externí dodávatelia technológií. Vieme, že na západe boli v minulosti masovo zhromažďované údaje bežných ľudí bez ich vedomia a bez zjavnej príčiny, považovalo sa to však za prekročenie zákona. Rovnaký princíp platí u nás.

Čínsky sledovací aparát len narastá, prebiehajú rôzne experimenty, kam môže komunistická strana s pomocou digitálnych technológií až zájsť (prevýchovné tábory pre Ujgurov) a určite to bude dôležitou témou aj budúceho roka.

(The New York Times)

Správičky

Vybrali sme najlepší mobil do 400 eur. Kolega Matúš Paculík píše, že medzi tie najzaujímavejšie z ponuky patrí dvojica Xiaomi Mi 9T Pro a Honor 20, ktoré vybral pre ich bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu. (SME Tech)

Fínsko sprístupnilo svoj online kurz o základoch umelej inteligencie. Dostupný je zatiaľ v anglickom, švédskom, estónskom, fínskom a nemeckom jazyku. Tvorcovia plánujú preložiť kurz do všetkých jazykov krajín Európskej únie. (Elements of AI)

Android má stále problém s nízkou mierou aktualizácie operačného systému. Na svojich stránkach Google zverejňuje rozloženie verzií operačných systémov na aktívnych Android smartfónoch z mája 2019. Stránka Pornhub zverejnila dáta, aby ukázala, ako sa darí najnovšej verzií Androidu 10 (Q) a výsledok je nelichotivý. V porovnaní s predošlými verziami Androidu bol zastúpený v návštevnosti len 2%. (The Verge)

Spotify pracuje na sociálnom aspekte počúvaní hudby. Pred pár rokmi bolo možné ľahko zistiť, čo počúvali vaši priatelia na Spotify, pretože platforma vám to ukazovala. Od roku 2017 je táto možnosť dostupná len z desktopovej aplikácie. Avšak zdá sa, že obdoba funkcionality sa vráti v podobe Tastebuds. (TechCrunch)

Posledná dekáda Apple a Tima Cooka. Známy technologický reportér Walt Mossberg prerušil dôchodok, aby zhodnotil posledných 10 rokov Apple. Vyzdvihuje pragmatickosť Cooka, ale na záver sa rétoricky pýta, či sa spoločnosť dokáže stať dominantnou aj v segmente služieb, filmov a hudby, a či dokáže ešte vyprodukovať ďalší bestseller. (The Verge)

Dekáda v techu. Zhrnutie udalostí posledných desať rokov v technologickom svete priniesol aj New York Times vo forme interaktívnej knižnice najdôležitejších udalostí. ( New York Times)

Veľká Británia vytvorí komisiu (regulátorský úrad), ktorý bude dozerať na technologické firmy. (Financial Times)

Netflix ukázal podrobnejšie dáta o predplatiteľoch po regiónoch. Najväčší rast už niekoľko kvartálov platforma vykazuje mimo Spojených štátov, ale doteraz sme mohli len hádať, že kde presne rastie. Ako najdôležitejšie a najviac rastúce regióny sa ukazujú Európa, Blízky východ a Afrika. (Bloomberg)

Pozrite si prvú dedinu vytvorenú z cenovo dostupných domov vytlačených 3D tlačou. Jednotlivé časti boli vytlačené tlačiarňou ICON Vulcan II a tlač trvala približne 24 hodín. Potom museli robotníci dom postaviť. Domy sa nachádzajú v regióne Tabasco v Mexiku. (Dwell.com)

