Klik: Ako sa Fíni chystajú na vek umelej inteligencie

Komentovaný prehľad technologických správ.

13. dec 2019 o 23:50 Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

Hosťom podcastu Klik bol Filip Vítek, ktorý pracuje ako director data science pre spoločnosť TeamViewer v Berlíne. Je dlhoročným expertom pre dátovú analytiku a dátové témy na Slovensku popularizuje protredníctvom blogu MocnéDáta.sk.

Témy podcastu

Aký je rozdiel medzi strojovým učením (Machine Learning) a AI – umelou inteligenciou (Artificial Intelligence)

Máme sa obávať nástupu umelej inteligencie? Čo hovoria štúdie?

Kto príde o pracovné miesta

Najčastejšie chyby, ktorá sa v tejto diskusii robia

Čo by (sme mali my a štát na) Slovensku robiť

Ako pristupuje k umelej inteligencii Fínsko a čím sa môžeme inšpirovať

Filip Vítek hovorí, že zásadným rozdielom je, že strojové učenie nás nemôže prekvapiť, avšak umelá inteligencia môže prísť k záverom, ktoré nikto nebude vedieť vysvetliť.

“Dalo by sa teda povedať, že strojového učenia sa nemusíme báť a umelej inteligencie by sme sa mohli. Nahradiť však môžu našu prácu obidve. Je totiž veľa zamestnaní, ktoré sú repetitívne (napr. úradníci, kde by stačilo strojové učenie). Umelá inteligencia dokáže v budúcnosti nahradiť ľubovoľnú činnosť,” vysvetlil Vítek.

Čo hovoria štúdie o práci a umelej inteligencii?

Výskumníci z Oxfordu dospeli k záveru, že umelá inteligencia nahradí 47 percent pracovných miest. (štúdia Carl Benedikt Frey a Michael A. Osborne)

Expert na umelú inteligenciu Kai Fu Lee prezentoval, že umelá inteligencia nahradí 40 percent pracovných miest do 15 rokov. (celý rozhovor)

McKinsey Global Institute dospel k číslu 25 percent do roku 2030. (odkaz na štúdiu)

“Hlavný rozpor v odhadoch je v tom, že pre veľa pracovných miest dokáže umelá inteligencia nahradiť časť daných povinností a otázka je, že či to povedie k zrušeniu celého miesta,” vysvetlil Vítek.

Na stránkeWill robots take my job? môžete zadať svoju pracovnú pozíciu (v angličtine) a zistíte, aká je pravdepodobnosť, že ju nahradí umelá inteligencia.

Čo by malo robiť Slovensko ohľadom umelej inteligencie

“Mali by sme si prestať klamať, že sa nás to netýka. Odborníci hovoria, že ľudí, čo to (ohrozené pracovné miesta, pozn. redakcie) robia dnes nahradia ľudia, ktorí to budú vedieť robiť s umelou inteligenciou. Takže základným cieľom by malo byť každému dať základnú gramotnosť umelej inteligencie,” doplnil Vítek.

Napríklad vo Fínsku začali robiť rekvalifikačné kurzy umelej inteligencie vo väzniciach (bližšie popisuje príkladna svojom blogu Mocné Dáta). Avšak existujú aj menej kontroverzné príklady.

Odporúčané knihy na tému umelej inteligencie a budúcnosti práce

Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future ( Amazon.de

Data for the People: How to Make Our Post-Privacy Economy Work for You ( Amazon.com

Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI ( Amazon.com

Odporúčané online kurzy (v angličtine)

Správičky

Google Assistant to za vás preloží. Základnú funkcionalitu “prekladateľa” predstavil Google vo svojej aplikácii Prekladač ešte minulý rok, avšak teraz poskytuje digitálneho hlasového prekladateľa vo svojej aplikácii Google Assistant pre všetkých (Android aj iOS). Po vyzvaní na prekladanie (napríklad “Hey Google, be my German translator”) zopakuje asistent v preloženom jazyku to, čo mu poviete. Funkcionalita je dostupná v 44 jazykoch, medzi nimi je aj slovenčina. (TechCrunch)

Čína chystá (ďalší) čínsky operačný systém. Najväčší výrobcovia operačných systémov v krajine – China Standard Software (CS2C) and Tianjin Kylin Information (TKC) – oznámili, že sa spoja a vyvinú nový spoločne, ktorý sa bude v krajine používať. Minulý víkend vyšla správa na webe Financial Times, podľa ktorej sa rozhodla čínska vláda do roku 2022 nahradiť všetok hardvér a softvér na úradoch domácimi technológiami. Je to reakcia na pokračujúcu americko-čínsku obchodnú vojnu. (ZDNet)

Netflix natočí príbeh Spotify. Pôjde o televízny seriál, ktorý sa bude odohrávať na základe knihy Spotify Untold a bude rozprávať príbeh, ako vznikal technologický startup v čase najväčšieho online pirátstva a nelegálneho sťahovania hudby a neskôr zmenil hudobný biznis. (Pitchfork)

Osem technologických darčekov do 30 eur, ktoré môžete kúpiť na Vianoce. Odporúčania na knihy, malé technologické gadgety, darčekové karty či kryt na webkameru. (SME Tech)

Čo Slováci vyhľadávali na Google v roku 2019? (SME Domov) + Čo najbizarnejšie ste vyhľadávali v roku 2019? V zozname sú aj Fekišovce. (Fičí)

Tieto otázky googlia ľudia na Slovensku najčastejšie. Prečítajte si rovno aj odpovede. (SME Tech)

