Aké sú naj hry a aplikácie v AppStore za tento rok podľa Apple? Pozrite si zoznamy

Tipy, čo si stiahnuť z obchodu Apple.

5. dec 2019 o 14:48 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Zjednodušiť si život a kreatívne vyrozprávať svoje príbehy sú charakteristiky, ktoré vystihovali aplikácie a obsah sťahovaný z obchodu AppStore.

Apple zverejnilo aj zoznam toho najlepšieho, čo sa na platformách a zariadeniach spoločnosti objavilo v roku 2019.

Prehľad najdôležitejšieho obsahu v Obchode Play za rok 2019 zverejnil aj Google.

Naj hra a aplikácia pre iPhone

Najlepšou aplikáciou pre telefóny iPhone sa stala Spectre Camera. Fotografovací nástroj umožňuje s pomocou umelej inteligencie zachytiť fotografie s efektom dlhej expozície.

Najlepšou hrou sa zas stala dobrodružná Sky: Children of the Light, v ktorej hráči preskúmavajú magické kráľovstvo.

Naj hra a aplikácia pre iPad

Pre používateľov iPadov zas Apple vybralo ako najlepšiu appku Flow by Moleskine. Digitálny zápisník ponúka širokú paletu kresliacich a písacích nástrojov na zaznamenávanie všetkého, čo vám napadne.

Pre tých, čo sa na tablete aj radi hrajú, je najlepšou voľbou Hyper Light Drifter, akčné dobrodružstvo v 16-bitovej grafike.

Naj hra a aplikácia pre Mac

Aplikáciou roka pre počítače Mac sa stala Affinity Publisher, ktorá umožňuje vytvoriť rôznorodý grafický dizajn pre čokoľvek od letáku až po knihu.

Najlepšou hrou pre Mac sa zas stala logická plošinovka GRIS, ktorá je príbehom o zúfalstve a hľadaní nádeje.

Naj hra a aplikácia pre Apple TV

Za to najlepšie na Apple TV vybrala spoločnosť aplikáciu The Explorers, ktorá predstavuje obrovský inventár fotografií a videí z prírody. Najlepšou hrou na Apple TV sa stala akčná Wonder Boy: The Dragon’s Trap.

Aplikácie celkovo za rok 2019 podľa Apple nastavili trend v jednoduchom prerozprávaní príbehov. Používateľom v sebavyjadrení pomáhali napríklad appka na tvorbu podcastov Anchor, výrobu videí zas uľahčovali Unfold a Canva: Stories & Video Maker s desiatkami predlôh a ďalšími editačnými nástrojmi či sociálna platforma na písanie príbehov Wattpad.

Hry na zariadeniach Apple sledovali trend zmenšených verzií blockbusterových titulov a známych značiek ako Mario Kart Tour, Assassin's Creed Rebellion, Gears POP!, Alien: Blackout či Call of Duty: Mobile.

Apple tento rok uviedol aj predplatenú hernú službu Apple Arcade. Najlepšou hrou v roku 2019 v službe je podľa spoločnosti Sayonara Wild Hearts, pretekárska hra s motorkami a mečmi.

Top 10 aplikácií zdarma v AppStore:

Top 10 platených aplikácií v AppStore:

Kompletný zoznam nájdete na tomto odkaze.

Top 10 hier zdarma v AppStore:

Top 10 platených hier v AppStore:

Kompletný zoznam nájdete na tomto odkaze.