Google ukázal rebríček najlepšieho obsahu v Obchode Play za rok 2019

Naj hrou je mobilná verzia Call of Duty.

5. dec 2019 o 14:48 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Internetový gigant Google zverejnil zoznam najsťahovanejšieho a najlepšieho obsahu na svojom Obchode Play za rok 2019.

Rovnaký zoznam zo svojich platforiem a zariadení zverejnila aj spoločnosť Apple.

Používatelia zároveň mali možnosť hlasovať a vybrať, čo sa im najviac v ponuke páčilo. Ako najlepšiu hru zvolili akčnú Call of Duty: Mobile, ako naj aplikáciu vybrali Video Editor - Glitch Video Effects, ktorá umožňuje upraviť pohyblivé zábery pomocou grafických chýb.

Z filmovej ponuky vybrali posledný diel Avengers: Endgame a z elektronických kníh najviac zaujala antológia hororových príbehov v Scary Stories to Tell in the Dark.

Google tiež ponúkol svoj vlastný top v kategórii hier a aplikácií. Za najlepšiu hru zvolil tiež Call of Duty: Mobile.

Do užšieho výberu sa dostali aj hry ako pretekárska Mario Kart Tour, komediálna Chuchel, či budovateľská Stardew Valley. Celý zoznam nájdete na tomto odkaze, ktorý vás prenesie do Obchodu Play.

Ako najlepšiu aplikáciu však vybral Ablo, ktorá umožňuje prekonávať bariéry a komunikovať vo vlastnom jazyku s ľuďmi z cudziny.

Do výberu sa dostali aj meteorologická appka Appy Weather, ktorá ponáka personalizovanú predpoveď počasia, nástroj na organizovanie času a produktivity Boosted, pripomienkovač pitného režimu Plant Nanny či relaxačnú Music Zen s oddychovými zvukmi, riadenými meditáciami a ďalšími funkciami.

Celý zoznam nájdete na tomto odkaze, ktorý vás prenesie do Obchodu Play.

Naj filmy v Obchode Play:

Naj seriály v Obchode Play:

Game of Thrones

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Riverdale

Yellowstone

Naj e-knihy v Obchode Play:

Naj audioknihy v Obchode Play: