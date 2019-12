Čo znamená byť uhlíkovo neutrálny pre rodinu, mesto a krajinu?

KODAŇ. Ranná rutina Louise Purupovej Nohrovej vyzerá ako z udržateľnej budúcnosti.

Keď svoje deti ženie do kúpeľne, to, čo spláchnu v záchode, sa neskôr premení na prírodný plyn, ktorý ohreje raňajky na sporáku. Vajíčka sú od sliepok z dvorčeka za domom. Bublajúci kávovar je napájaný elektrinou vyrobenou z vetra. Vodu na umývanie riadu zohrievajú udržateľne získané pelety z pilín. Odpad recykluje tak, že iba minimum skončí na skládke. No a potom cestuje - najprv do školy, potom do práce - na nákladnom bicykli, ktorý sa natriasa po kodanskej cyklistickej infraštruktúre.

Uprostred rastúceho globálneho záujmu o klimatickú zmenu sa Dánsko zmenilo na centrum zelených experimentov, ktoré prebiehajú v domácnostiach, mestách a na národnej úrovni.

Domácnosti, ako tá, kde žije Purupová Nohrová, sa snažia znížiť svoju uhlíkovú stopu tým, že znižujú svoju spotrebu.

Kodaň sa chce stať prvým uhlíkovo-neutrálnym hlavným mestom do roku 2025 – čo je celých 25 rokov pred tým ako Washington a iné veľké svetové metropoly vôbec očakávajú, že by mohli vynulovať svoje emisie.

Dánski novozvolení lídri zo strednej ľavice sa snažia premeniť celú krajinu na ukážku toho, ako byť zelenou a neskrachovať.

Dáni dúfajú, že inšpirujú aj iných nasledovníkov, a že ich vplyv prekročí hranice tejto krajiny s 5,8 miliónmi obyvateľov. Ich spoločenská snaha je tiež meradlom toho, čo všetko sa musí zmeniť, aby ľudia spomalili klimatickú zmenu.

Skromná domácnosť

Aby rodina Purupovej Nohrovej mohla byť environmentálne uvedomelá, museli urobiť uvedomelé kompromisy.

"Nie sme minimalisti," hovorí 31-ročná Purupová Nohrová. So svojím manželom však prehodnotili každý aspekt svojich životov a ich environmentálny dopad.

"Je to cesta," hovorí. "Najprv sa začnete pozerať na svoje jedlo, potom na spôsob dopravy. Keď začnete myslieť na životné prostredie, budete chcieť, aby do toho zapadol aj váš život."

Niektoré z ich zmien boli relatívne malé. Postupne prestali používať tekutý šampón a vymenili ho za tuhý, ktorý nepotrebuje plastové nádobky. Do kúpeľne si zavesili hodiny, aby sa vyhli dlhému sprchovaniu. Z druhej ruky si kúpili znovu použiteľné látkové plienky – ktoré plánujú predať ďalej, keď ich už nebudú potrebovať.