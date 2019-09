Ak zasadíme bilión stromov, pomôže to v boji proti zmene klímy?

Nestačí vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do toho. Je to zložitejšie, ako by sa zdalo.

19. sep 2019 o 15:26 Tara Yarlagadda

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Ilustračné foto(Zdroj: TASR)