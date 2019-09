Lochneska mohla byť obrovský úhor, hovoria novozélandskí vedci

V jazere a okolí zbierali DNA.

5. sep 2019 o 15:13 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Vôbec prvé záznamy o údajnej lochnesskej príšere v škótskom jazere Loch Ness pochádzajú zo šiesteho storočia nášho letopočtu. Doteraz sa však nikomu nepodarilo existenciu obrovského zvieraťa potvrdiť.

Súvisiaci článok Obrovský kraken zhltol loď. Ktoré zvieratá boli predlohou mýtov Čítajte

DNA, ktorú po sebe v jazere a jeho okolí nechali živočíchy, začali minulý rok zbierať a analyzovať novozélandskí vedci. Skúmali kúsky kože, šupiny, výkaly aj bunky.

No pre všetkých nadšencov mýtických tvorov majú vedci zlú správu.

V jazere nenašli žiadne stopy po bájnej príšere či iných obrovských živočíchoch a prehistorických jašteroch.

Lochneska mohla byť podľa vedcov len veľmi veľký úhor.

Žiaden prehistorický plaz

„V zozbieranej DNA sme nenašli žiadne dôkazy o tvorovi, ktorý by zapadal do tajomstva Loch Ness. Mrzí ma to, ale teória o pleziosaurovi podľa našich zistení nemá opodstatnenie,“ povedal pre BBC genetik Neil Gemmell z novozélandskej Otagskej univerzity.

Pleziosaurus bol vyhynutý dlhokrký morský plaz, ktorý žil pred 175 až dvesto miliónmi rokov. Jeho telo dosahovalo dĺžku vyše troch metrov.

Súvisiaci článok V Škótsku odkryli fosíliu príšery z lochu, bola hrozivejšia ako Nessie Čítajte

Prehistorický tvor bol jedným z viacerých živočíchov, ktorými sa existenciu lochnesky pokúšali vysvetliť.

Príšerou mohol byť aj zblúdilý žralok grónsky, obrovský sumec či jeseter. V DNA z jazera však po nich nebolo ani stopy.

Cieľom nového výskumu nebolo zistiť iba to, či príšera skutočne jestvuje. Vedci chceli zmapovať všetky živočíchy a rastliny, ktoré žijú v jazere a jeho okolí.

Najviac DNA patrilo úhorom. Stopy po nich našli takmer v každej oblasti, z ktorej odobrali vzorky. DNA však nehovorí nič o veľkosti úhorov.

„Nemôžeme vyvrátiť, že to, čo ľudia považujú za lochnesskú príšeru, by mohol byť gigantický úhor,“ ozrejmil Gemmel.

Odhaliť existenciu Nessie sa pokúsil v roku 2003 Lloyd Scott, ktorý prešiel dno jazera po celej dĺžke. (zdroj: TASR/AP)

Známa fotografia bola podvrh

Lochnesská príšera, prezývaná aj Nessie, patrí k najstarším a najznámejším škótskym mýtom. Podľa najstarších záznamov ju videli už v šiestom storočí nášho letopočtu.

Súvisiaci článok Sibírsky jednorožec naozaj existoval. Mohol sa stretnúť s ľuďmi Čítajte

V modernej ére sa Nessie dostala do povedomia ľudí v 30. rokoch minulého storočia.

V roku 1934 vznikla zrejme najznámejšia fotografia lochnesskej príšery. Čiernobiely záber ukazoval niečo ako dlhý krk vyčnievajúci z vody. Neskôr sa prišlo na to, že išlo o podvrh.

Z tohto obdobia pochádza ešte jedna hypotéza, ktorá sa snažila existenciu príšery vysvetliť. Hovorí o plávajúcom slonovi z cirkusu.

Začiatkom 30. rokov totiž v oblasti bežne vystupovali cirkusy a zvieratá sa mohli v Loch Ness kúpať. Ich choboty trčiace z jazera teda mohli ľudí zmiasť.

Odvtedy sa viacerí ľudia pokúsili bájnu príšeru nájsť. Napríklad v roku 2003 bývalý britský futbalový brankár Lloyd Scott prešiel v potápačskom obleku dno jazera Loch Ness po celej dĺžke. Žiadnu príšeru neobjavil.