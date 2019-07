Aké knihy čítať, ak vás zaujíma veda? Odporúčajú slovenskí vedci

Od dejín, cez matematiku až po parazity.

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu Nadácie ESET, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Denník SME bude pravidelne oslovovať panel zložený z niekoľkých desiatok vedcov, výskumníkov a inovátorov zo Slovenska. Vedcov sa pýtame na názor na rôzne spoločenské či kultúrne otázky. Požiadali sme ich o odpovede písané ako názor na tému a ich odpovede zverejňujeme v plnom znení.

Účastníci panelu môžu a nemusia na konkrétnu otázku odpovedať. Zloženie účastníkov ankety sa preto môže pri každej otázke mierne meniť. Odpovede na otázky by mali vychádzať približne dva razy za mesiac.

Vedci odpovedajú na otázku:

Ktorú knihu by ste odporučili ľuďom, ktorí sa zaujímajú o váš odbor?

Juraj Gregáň genetik, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Aby som motivoval študentov, tak som do nášho laboratória kúpil knihu, ktorú napísal nositeľ Nobelovej ceny Max Perutz: "I Wish I'd Made You Angry Earlier". Tá kniha však stále vyzerá ako nová a ak si ju niekto zobral do rúk, tak ju asi rýchlo vrátil späť na poličku. Nebudem teraz preberať, či je to dobré alebo nie, ale fakt je, že význam knihy ako zdroja motivácie klesá.

Ak chceme zaujať mladých ľudí, tak namiesto knihy treba asi použiť iné médiá, ktoré si k nim ľahšie nájdu cestu. Tomuto trendu treba prispôsobiť naše aktivity, ak chceme pritiahnuť záujem o náš vedný odbor. Ja som mal napísať knihu, aby som sa mohol stať univerzitným profesorom, pretože to bolo posledné kritérium, ktoré som nemal splnené. Rozhodol som sa však, že knihu nenapíšem a že bude

užitočnejšie venovať môj čas iným aktivitám.

Martin Odler egyptológ, Český egyptologický ústav FF UK

Ako egyptológ odporúčam knihu Miroslava Bártu Život a smrt ve stínu pyramid, ktorá sa dobre číta a poskytuje prehľad o súčasných možnostiach egyptológie a ďalších vied pri rekonštrukcii minulosti, konkrétne doby staviteľov pyramíd, Starej ríše, v 3. tisícročí pred Kr.

Veľa ďalších kvalitných zdrojov, aj kníh, o egyptológii je dostupných zdarma na internete, napísal som o nich článok.

Ako archeológ odporúčam ešte dve knihy Agathy Christie, manželky archeológa Maxa Mallowana, podieľajúcej sa na jeho výskumoch v Sýrii. Obe sú dostupné v češtine. V knihe Pověz mi, jak žijete sú jej zábavné a strhujúce spomienky na archeologické expedície; Vražda v Mezopotámii zasa približuje, aká atmosféra býva na expedíciách, hoci sa na nich zvyčajne vraždy nestávajú.

Ján Svoreň, Astronomický ústav SAV

Záujemcom o vedu a techniku by som doporučil český preklad knihy Marka

Brakea a Jona Chaseho: STAR WARS A VĚDA. Knihu vydalo vydavateľstvo

MatfyzPress, Praha v roku 2017. Z anglického originálu preložila Pavla

Kotalova.



Kniha využíva obrovskú popularitu série filmov Hviezdne vojny pri zoznámení

verejnosti s poznatkami modernej vedy, predovšetkým astronómie. Rôzne

udalosti a javy vyskytujúce sa vo filmoch sú vysvetlené z pohľadu vedca na

základe poznatkov súčasnej vedy. V knihe sa rieši množstvo otázok, medzi

inými aj možnosti a obmedzenia cestovania vesmírom, pohony kozmických

lodí, stavba Vesmíru, objavy exoplanét a možnosť života či rôzne spôsoby

získavania energie. Vzhľadom na šírku záberu kniha neučí, ale skôr

inšpiruje k hlbšiemu záujmu o vedu a techniku.

Ján Baláž, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ak by som si za kritérium výberu stanovil niečo veľmi stručné a zároveň výstižné o vesmíre, odporúčal by som knihu “Astrofyzika pre zaneprázdnených”, ktorú napísal známy astrofyzik a skvelý vedecký popularizátor Neil deGrasse Tyson.

Peter Szolcsányi, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Odporučil by som hneď dve, jednu napísanú vedeckejšie a druhú

populárnejšie. Tá prvá by bola: M. Balog, M. Tatarko a kol: Odhalené

tajomstvá chémie (VEDA, 2018, 2. vydanie), a tá druhá: P. Szolcsányi:

Súkromný život molekúl (WPRESS, 2016).

Peter Celec, molekulárny biológ, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Jednoznačne by som odporučil knihu od Billa Brysona - Short history of nearly everything, ale zas... kto už dnes číta knihy? Mladým skôr odporúčam prísť si ku nám vyskúšať robiť vedu. To motivuje určite viac.

Drahoslav Hulínek, Slovenský archeologický a historický inštitút

Ja sa podľa vnímania otázky, skôr zameriam na knihy, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, pričom dostatočným spôsobom vnímajú aktuálny stav poznania v dobe, keď vyšli. Podľa môjho názoru najlepšou informačnou knihou pre priaznivcov starovekých dejín i archeológie a to nielen pre profesionálnych odborníkov je publikácia od významného belgického a svetového bádateľa Marca van DeMieroopa: Dějiny Blízkeho východu - okolo 3000 – 323 Př. Kr.

Kniha vyšla v českom preklade od popredného českého odborníka Jiřího Proseckého v Prahe v roku 2010. Čiže je prístupná pre širokú verejnosť na území Čiech i Slovenska. Je prehľadným spôsobom zameraná na staroveké dejiny ázijského Blízkeho východu vrátane Mezopotámie. Jej úspech potvrdzuje fakt, že jej posledné doplnené, originálne anglické vydanie vyšlo v roku 2015 už štvrtýkrát a to opäť v Oxforde.

Podľa mňa je celkom podnetnou publikáciou aj kniha českých kolegov - Eduarda Gombára a Lukáša Pechu: „Dějiny Iráku“, ktorá vyšla v Prahe v roku 2013 v rámci známej edície „Dějiny Státú“. Pre mňa sú najzaujímavejšie pasáže venované dejinám praveku a staroveku, opisujúce dávnu minulosť Mezopotámie. Český bádateľ Lukáš Pecha ich napísal dostatočne komplexne a prehľadne, pričom si zachoval veľmi zrozumiteľný autorský štýl – ľahko pochopiteľný aj laickému čitateľovi.

Michal Fečkan, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky UK

Nedávno som objavil veľmi zaujímavú knihu o matematike Clifford A. Pickover: Matematická kniha; Od Pythagora po 57. dimenzi: 250 milníků v dějinách matematiky. Chronologicky poskytuje rozmanité a pútavé úlohy a problémy z matematiky od Pythagora cez Newtona, Eulera, Gaussa, Gödela a Mandelbrota. Každá kapitola je farebne ilustrovaná s obrázkom súvisiacim s danou témou.

Tieto príbehy poukazujú na to, že matematika postupne prenikla do nášho poznania a umožnila nám pochopiť racionálne náš svet. Celá história matematiky je dôkazom toho, že matematika je stále živá a vždy má pripravené pre nás nové a neočakávané prekvapenia. Preto by som túto knihu doporučil každému, kto by si rád osvojil zaujímavé výsledky z matematiky.

No a na záver, tým, ktorí by chceli trochu viac teoretickej matematiky, by som odporučil výbornú knihu Jack. K. Hale a Hüseyin Kocak: Dynamics and Bifurcations. Je to učebnica o nelineárnych javoch a ich analýze. Je ilustrovaná množstvom konkrétnych príkladov a obrázkov. Preto je ľahko čitateľná a postupne sa prechádza od elementárnych problémov až k netriviálnym. Poukazuje na širokú škálu vlastností nelineárnych dynamických systémov, ako je napríklad kváziperiodicita alebo chaos. Sú to bežné javy charakteristické pre nelineárne úlohy závislé od parametrov a demonštrujú zložitosť ich analýzy.

Marek Husárik, astronomický ústav SAV

Astronómia je snáď jedna z mála vied, o ktorú sa zaujímajú intenzívne nielen malé deti ale i starší. Pre každého, kto to s poznávaním vesmíru myslí aspoň trochu vážne, jednoznačne odporúčam Encyklopédiu astronómie od Antona Hajduka a kolektívu z roku 1987. Pre mňa to bola na istý čas kniha kníh, ktorou som sa prelúskaval k vesmírnym vedomostiam. Aj keď ju dnes nájdeme skôr na pultoch antikvariátov, stále obsahuje veľa podstatných a stále platných informácií. Komu by sa málilo, má k dispozícii v slovenčine aj jej „sestru“ – Oblohu na dlani.

Ak mám však vybrať knihu, ktorá úzko zahŕňa oblasť, ktorej sa venujem ja, nie je to nič iné ako rozsiahla monografia Asteroids IV. Na svete je približne štyri roky. Podľa rímskej číslice IV správne usúdime, že má aj svojich predchodcov. No táto prináša naozaj aktuálne, čerstvé, bohaté a zrozumiteľné informácie za uplynulé zhruba jedno desaťročie. Asteroidy sa dostali do popredia planetárnej vedy a vedci aj z iných príbuzných odborov si čoraz viac uvedomujú, že štúdium asteroidov je základom pre porozumenie základných procesov formovania planét našej Slnečnej sústavy. Pre výskumíkov a futuristov sa blízke asteroidy ponúkajú ako prestupné stanice v medziplanetárnom priestore na dosahovanie vzdialenejších cieľov Slnečnej sústavy, a taktiež ako komerčný zdroj dobývania vzácnych kovov. Jedinou nevýhodou je možno len fakt, že je celá v angličtine.

Ak by sa niekomu málilo a chcel spoznávať Slnečnú sústavu naozaj z profesionálneho hľadiska, v ponuke by som mal monografiu Comets II z roku 2004 a možno tento rok aktuálnu Meteoroids.

Peter Markoš, Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK Bratislava

Takéto odporúčanie veľmi závisí od adresáta. Inú knihu odporučíte starej mame, ktorá sa zaujíma o Vesmír a inú vedychtivému študentovi strednej školy. Využijem nepresnosť zadania a úlohu si zjednoduším – budem predpokladať, že ním je stredoškolák, ktorého zaujíma fyzika. Vynechám preto plejádu populárnych knižiek a encyklopédií a uvediem knihy, ktoré som ja ako gymnazista čítal alebo by som si rád prečítal.

Vladimír Balek: Prečo svietia hviezdy? (Alfa 1986). Vynikajúca knižka, žiaľ úzkoprofilová, hoci mala vyjsť už v x-tom vydaní. Šťastlivci ju zoženú v antikvariáte.

(Alfa 1986). Vynikajúca knižka, žiaľ úzkoprofilová, hoci mala vyjsť už v x-tom vydaní. Šťastlivci ju zoženú v antikvariáte. L.D. Landau, A.I. Kitajgorodskij: Fyzika pro každého , (Horizont 1975). Možno nájdete u starých rodičov v knižnici.

, (Horizont 1975). Možno nájdete u starých rodičov v knižnici. Walter Levin, Waren Goldstein: Z lásky k fyzice , Od konce duhy až na okraj času – putování po divech fyziky. (Argo 2012). Dnešní študenti bez problémov prečítajú aj anglický originál, ale asi skôr siahnu po autorových videách z Levinových prednášok kurzu fyziky na MIT v Bostone.

, Od konce duhy až na okraj času – putování po divech fyziky. (Argo 2012). Dnešní študenti bez problémov prečítajú aj anglický originál, ale asi skôr siahnu po autorových videách z Levinových prednášok kurzu fyziky na MIT v Bostone. · A. Beiser: Úvod do moderní fyziky (Academia 1976). Jedna z najlepších kníh o tom, ako fyziku zmenila teória relativity a predovšetkým kvantová mechanika.

Koho naozaj fyzika zaujíma a chcel by sa ju naučiť, toho by nemala odradiť vysoká cena učebnice D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika (VITIUM 2013, Brno). Niektorí si prečítajú aj Feynmanove prednášky z fyziky, tie sú ale na prvé čítanie o fyzike pomerne náročné.

Gabriela Jamnická, Ústav ekológie lesa SAV

Kedže nadišiel prázdninový čas, zamerala by som sa na naše najmladšie generácie predškolákov a školákov a ponúkla by som im krásnu a poučnú knižku od francúzskych autorov: Jacques Breuil – Jean Breuil: Filipove dobrodružstvá. Pomocou príbehu chlapca Filipa a jeho kamarátov sú v tejto knižke pútavým a deťom blízkym spôsobom vysvetlené odborné fakty zdravého životného štýlu bez závislostí.

Takisto, voľné pokračovanie pod názvom Filipove prázdninové dobrodružstvá (Michal a Daniela Fischer – Martina Blaščáková – Martin Kudla), kde sa čitatelia prostredníctvom kamarátov, ktorí prežijú nečakané dobrodružstvá na farme strýka Sama, dozvedia veľa zaujímavého o domácich zvieratách, o liečivých rastlinách a ich využití, o správnom separovaní odpadu a v neposlednom rade aj o tom, že urobiť niekomu radosť nám prináša väčšie šťastie ako sebectvo.

Knihy sú určené najmä deťom v predškolskom a mladšom školskom veku a sú tiež vhodnou pomôckou najmä pri environmentálnej a prosociálnej výchove a ochrane zdravia.

Ivica Hromadová, Parazitologický ústav SAV

Každému, kto by sa chcel dozvedieť seriózne informácie o parazitoch, by som odporučila knihu od Carla Zimmera "Vládce parazit". Kniha ponúka vedecky podložené a zaujímavou formou podané informácie o fascinujúcom svete parazitov.

Samuel Kováčik, Vedátor_sk

Pre nefyzikov, ktorých zaujíma fyzika, by som odporučil knihu Kipa Thorna: Black holes and time warps (vyšla po česky ako Černé díry a zborcený čas). Tento 600 stranový epos si od čitateľa vyžiada istý čas, no investícia sa mu vráti niekoľkonásobne. Jednoducho a bez vzorcov vysvetlená Einsteinova teória gravitácie, z prvej ruky podaná história výskumu vesmíru, množstvo chytrých prirovnaní a analógií. Podľa mňa je toto najúplnejšia a asi aj najlepšia popularizačná kniha – laik sa vďaka nej dostane tak blízko k chápaniu zložitej fyziky, ako sa bez štúdia vôbec dá.

Skvelá je aj biografia od Waltera Isaacsona, Einstein: Jeho život a vesmír. Mám to rozčítané, zatiaľ je to skvelé – spoznáte tohto génia lepšie z ľudskej aj z odbornej stránky.

Dve knihy, ktoré nie sú o fyzike, ale mali by zaujať ľudí, ktorých zaujíma fyzika sú, zbierky Teda Chianga, Príbeh tvojho života a Exhalation.

V oboch knihách, ktoré sú považované za jedny z najzaujímavejších príkladov modernej sci-fi, nájdete okrem iného aj príbehy, ktorých dej odzrkadľuje nejaký hlboký fyzikálny princíp. Osobne ma jeho knihy veľmi tešia a vrelo ich odporúčam.

Peter Pištek, Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Oblasť informatiky je veľmi dynamická a teda knihy, ktoré vychádzajú v slovenčine môžu byť už trochu zastaralé. Pre nás je veľmi dobré hľadať podklady na internete. Obvykle nie je problém nájsť vysvetlenie konkrétnej problematiky aj laicky aj vysoko odborne. Záleží len na človeku, aká miera podrobností mu vyhovuje.

Z tohto hľadiska je dobré sledovať kanály na Youtube, prípadne videa na TED.com. Tu si vie človek nájsť informácie k umelej inteligencii, počítačovej bezpečnosti, návrhu softvéru, či hardvéru, počítačovým sieťam alebo k pokroku v IT oblasti všeobecne.

Z toho vám môže neskôr "vypadnúť" konkrétna kniha, ale nie som si vedomý, že by existoval nejaký populárno-náučny rozcestník (kniha). Ak neviete, čo si pozrieť, tak podnety na rozširovanie znalostí môžete nájsť napríklad aj na tech.sme.sk a použiť ich pri ďalšom hľadaní.

