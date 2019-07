Zoom: Vedci ukázali, ako sprcha dokáže zlepšiť spánok

Výskumníci zisťovali, ako si zlepšiť zdravie.

Tiež sa sprchujete pred spaním? A teda, s akým časovým odstupom?

Možno sa vám to zdá ako absurdné otázky, no kúpeľ či sprcha naozaj ovplyvňujú, ako dobre budeme spať. A teraz to potvrdil nový výskum, ktorý nám okrem iného ukazuje celkom dobrý návod, ako náš spánok zlepšiť.

A keď už sme pri tom vylepšovaní: Elon Musk predstavil technológiu, ktorá by raz ľuďom s neurodegeneratívnymi ochoreniami mohla zlepšovať život. Desivé je, že v mozgoch tak vznikne prepojenie človek-stroj.

Tento týždeň sa v podcaste ZOOM pozrieme na nový implantát do mozgu, zistíme, čo spôsobujú odhodené cigaretové ohorky prírode i aký vplyv má teplý kúpeľ na náš spánok.

Krátke správy z vedy

Turisti radi chodia na safari. A radi tam fotografujú zvieratá. Vedci teraz hovoria, že práve takíto turisti by mohli poskytovať odborníkom dobré dáta, ktoré sú dokonca porovnateľné s klasickým výskumom. Ukázala to analýza 25-tisíc záberov 26 turistických skupín, vďaka ktorým sa biológovia dokázali pozrieť na populácie levov, leopardov či gepardov v Botswane.

Klimatická zmena prebieha rýchlejšie, ako sa jej dokážu zvieratá prispôsobovať. Medzinárodný tím sa pozrel na viac ako 10-tisíc vedeckých štúdií aby zistil, ako na zmeny reagujú jednotlivé druhy: ukázalo sa, že na nové podmienky zvieratá reagujú, no nie dostatočne.

NASA sa obrátila na súkromníkov, aby jej pomohli s misiou na Mesiac. Súkromných vesmírnych spoločností sa pýta na ich nápady, ako pristáť na našej prirodzenej družici. Stále totiž plánuje vrátiť ľudí na Mesiac do roku 2024.

Vedci teraz opísali chemický mechanizmus, ktorý pomáha vysvetliť, ako mohol na našej planéte vzniknúť život. Dnes poriadne nevieme, ako sa život vynoril z relatívneho chaosu prvotnej chémie, no nový výskum ukazuje, ako niektoré látky dokážu spontánne polymerizovať a skladať sa do akýchsi mikrokvapôčok, ktoré pripomínajú bunky a ktoré dokážu koncentrovať nukleové kyseliny a bielkoviny.

