Papagáj tancuje na pieseň od Cyndi Lauper. Hlavou vrtí ako metalista

Snowball sa preslávil v roku 2009.

9. júl 2019 o 14:42 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Nakláňal hlavu, podupkával si, krútil sa. Keď papagáj Snowball pred vyše desiatimi rokmi predviedol svoj prvý tanec, stal sa senzáciou. No bol to iba začiatok.

Nový výskum naznačuje, že Snowball vo svojich pohyboch vôbec nie je obmedzený a dokáže to, čo nevedia ani iné primáty okrem ľudí.

Naučil sa nové a na hudbu reaguje rozmanitými a spontánnymi pohybmi, pri ktorých využíva viaceré časti svojho tela. Dokonca bez toho, aby mal akýkoľvek tanečný tréning.

Štúdiu zverejnili v časopise Current Biology.

Papagáj metalista

Už staršia štúdia z roku 2009 potvrdila, že Snowball (papagáj druhu kakadu zlatochochlatý) sa vie pohybovať v rytme hudby. Zvládol to aj vtedy, keď výskumníci spomalili alebo zrýchlili pesničku.

Majiteľka papagája si čoskoro na to všimla, že jeho tanečný repertoár sa rozrástol a pohybuje sa tak, ako ešte nevidela.

Výskumníci mali novú príležitosť dozvedieť sa schopnostiach Snowballa viac.

Pustili mu dva hity 80. rokov Girls Just Want to Have Fun a Another One Bites the Dust a nakrúcali ho.

V prítomnosti papagája bola iba jeho majiteľka, ktorá sa počas nakrúcania nepohybovala. Pohyby teda nemal po kom opakovať.

Analýza videa ukázala, že Snowball sa naučil až štrnásť rôznych pohybov, ktoré zahŕňali headbanging, teda metalové hádzanie hlavy hore dolu, či headbanging so zdvihnutou nohou a ďalšie.

Neostal ani pri jednej konkrétnej šablóne pohybov. Vždy, keď Snowball počul určitú melódiu, pozmenil aj tancovanie, čiže si vyberal, čo spraví. A netancoval ani za odmenu v podobe pochúťky.

Výskumníci si myslia, že tancom si papagáj vytvára puto s majiteľkou. Na potvrdenie hypotézy chcú spraviť ďalší výskum.

Niektoré kúsky mohol vymyslieť sám

"Najpôsobivejšia je rozmanitosť, akou reaguje na hudbu," píše v tlačovej správe hlavný autor štúdie Aniruddh Patel.

Niektoré kúsky mohol Snowball pochytiť od majiteľky, ktorá pred ním dávnejšie mávala rukami či nakláňala hlavu v rytme hudby.

Papagáj však robí aj iné pohyby, je teda možné, že časť z nich si vymyslel sám.

Znamenalo by to, že keď videl pohyb rúk, odvodil si, že to isté môže robiť krídlami.

Výskum naznačuje, že tancovanie nemusí byť výlučným výtvorom ľudí. Môže ísť o reakciu na hudbu, ktorá vzniká, keď sa v zvieracom mozgu stretnú určité kognitívne a nervové schopnosti.

Aby zviera mohlo tancovať, musí vedieť napodobniť zložitú sekvenciu činností, zapamätávať si ich, učiť sa a imitovať jazyk, musí mať všímavosť a zvyk vytvárať dlhodobé sociálne väzby.

