Klik: Žijeme zlatú dobu. Slušný počítač kúpite za 55 dolárov

Komentovaný prehľad technologických správ.

29. jún 2019 o 0:11 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/6llV0Hf6yaBcGU4Md0iTIn

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

O mikropočítač Raspberry pi 4

Koniec tabletových vojen

Prečo ešte (ne)zapredať digitálnu identitu

Ak máte 55 dolárov, môžete si kúpiť počítač, ktorý bude vám bude stačiť na bežný život. Tento týždeň ukázali novú verziu mikropočítača Raspberry pi. Štvrtá generácia počítačov dokáže nahradiť bežný stroj pre kancelársku prácu. Má 4 giga operačnej pamäte, beží na nej Linux a podporuje výstup na dva monitory.

Raspberry pi začalo v roku 2012 ako lacný počítač, na ktorom sa mali učiť programovať deti alebo ľudia z chudobnejších častí sveta. Po uvedení sa rýchlo ukázalo, že lacný počítač, ktorý sa zmestí do dlane a má všetky základné funkcie je užitočný aj na bohatých trhoch.

Každá generácia prinášala vyšší výkon a lepší softvér. Tá súčasná sa dostala tak ďaleko, že dokáže nahradiť bežný počítač, na ktorom by ste chceli posielať maily a pozerať si stránky na webe. Sám o sebe pravdepodobne dieru do sveta neurobí (ľudia sa budú báť prechodu na neznámy systém), no ukazuje, kam až budú klesať ceny koncových terminálov v dobe cloudu.

(Raspi)

Koniec tabletových vojen. A víťazom sa, aspoň zatiaľ, stáva Apple. Google oznámil, že končí s vývojom svojho tabletu. Zároveň sa dohodli výrobcovia herných konzol a Apple, že k iPhonom, iPadom a Apple TV sa bude dať pripojiť ovládač a hrať hry.

To znamená, že tvorca Androidu nebude mať aspoň na čas vlastné fyzické zariadenie, na ktorom by mohla zlepšovať a inovovať systém. Jediným takýmto veľkým hráčom zostane Apple.

Samozrejme, v segmente lacných a masovo dostupných tabletov iPady nemajú zatiaľ šancu, no rozvinutý trh im bude na nejaký čas patriť bez vážnejšieho technologického súpera.

(Business Insider, The Verge)

Prečo ešte (ne)zapredať digitálnu identitu. Zbytok podcastu sme strávili hádkou o tom, či je dobrý nápad naliať celú svoju identitu do moderného smartfónu. Debata samozrejme začala pri uvedení Apple Pay na Slovensku, čím sa Dávid s radosťou mohol zbaviť nosenia platobných kariet. Ako ďalší krok by chcel mať v mobile aj občiansky alebo vodičský preukaz - teda nejaký druh oficiálnej digitálnej identity.

Ondrej hovorí: Je jasné, že raz na digitálnu identitu musíme prejsť. Problém dnes je, že ju odovzdávame vo veľkom výrobcom koncových zariadení a ekosystémov. Nepáči sa mi, že Apple či Google budú cez zariadenie držať kľúče k mojej identite, lebo neverím motivácii tých firiem a neverím, že identitu obslúžia výlučne v mojom záujme. Sú to firmy, zmyslom ich existencia je zarábať peniaze a na identite je podľa mňa zarábať vysoko rizikové - pre zákazníka nie firmu.

Dávid hovorí: Digitálnu identitu by malo predchádzať niekoľko krokov, medzi ktorými by mali byť na prvom mieste univerzálna prenositeľnosť medzi systémami (povedzme Apple a Google) a bezpečnosť. Je naozaj len otázkou času, kedy budeme fungovať výlučne na digitálnej identite bez ohľadu na zariadenie (smartfón, hodinky, náramok, čip v tele), mali by sme sa na to pripraviť a začať sa o dôsledkoch viac rozprávať.

Netflix, ako ho nepoznáte. Stránka Flixwatch vyťahuje prehľad obsahu z Netflixu a obohacuje ho o ďalšie dáta. Môžete si tak napríklad nechať vytiahnuť, zoznam dostupných dokumentárnych filmov a zoradiť ich podľa hodnotenia na stránke IMBD. Tvorcov webu sme poprosili, aby spravili náhľad, ktorý by zobrazoval všetok obsah dostupný na slovenskom Netflix, ktorý má zároveň české titulky. V podcaste sme sa pozabudli a sľúbili odoberateľom newslettra, že link dostanú exkluzívne. V newslettri (môžete odoberať tu) sme ho poslali. Do textu na SME ho dáme na budúci týždeň.

Správičky

Začali predávať auto, ktoré má na streche a kapote solárne články. Dojazd má byť najmenej 400 kilometrov. Masová výroba začne v roku 2021. (TechCrunch)

Jony Ive, hlavný dizajnér Apple, odchádza a zakladá si vlastnú firmu LoveFrom. Financial Times spravilo rozhovor s Ivom, v ktorom vysvetľuje, prečo odchádza (v skratke: chce zmenu, ale naďalej bude robiť aj pre Apple). Magazín Verge zas pripravil prehľad produktových videí, v ktorých Jony Ive komentuje nové počítače, iPhony alebo hodinky. (Financial Times)

Jony Ive odchádzal už roky, od 2015. Vysvetľuje to dlhoročný Apple-insider Mark Gurman, reportér z Bloombergu. Posledné roky chodil do centrály len dvakrát do týždňa. (Bloomberg)

Google Mapy budú ukazovať zaplnenosť spojov v hromadnej doprave. Google už niekoľko mesiacov zbieral dáta od cestujúcich, ktorí hľadali spoj, aby potom nahlásili spoločnosti, ako veľmi bol zaplnený cestujúcimi. (Gizmodo)

Pentagon vyvinul laser, ktorý dokáže na 200 metrov identifikovať človeka. Na detekciu používa srdcový rytmus. Laser teda skenuje tlkot srdca. Zatiaľ je technológia stále vo vývojovom stave, avšak ak sa dokáže jej praktickosť, možnosti využitia môžu byť ďalekosiahle, od medicínskych až po prirodzený indetifikátor osôb. (MIT Technology Review)

Nová správa hovorí o zraniteľnosti technológií od Huawei. Súkromná kyberbezpečnostná firma Finite State vypracovala ďalšiu štúdiu, ktorá potvrdzuje predošlé odhalenia britskej kyberbezpečnostnej jednotky. Výsledkom však nie je tvrdenie, že ide o vedomé chyby, skôr o chyby z výrobnej nepozornosti. (Wall Street Journal)

V špeciáli Kliku venovanom Apple Pay a digitálnym platbám zaznelo, že iba Tatra banka má ako jediná slovenská banka digitálny onboarding, teda založenie účtu bez potreby návštevy pobočky a následné vybavenie úveru, túto možnosť majú aj zákazníci 365 banky, tiež všetko vybavia pomocou mobilnej aplikácie a nemusia nikam chodiť. (365.bank)

