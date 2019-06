Zoom: Vedci dokázali krvi zmeniť krvnú skupinu

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

26. jún 2019 o 9:00 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Matúš Beňo

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/nva8s-b5c1a8?from=yiiadmin&download=1&version=1

Stačí jeden pohľad a, aj keď nemusíme hovoriť o láske na prvý pohľad, asi tušíte, či vás niekto priťahuje, páči sa vám alebo je minimálne sympatický.

Sexuálna príťažlivosť, ktorá je na pohľad skôr lifestylová téma, ale zaujíma aj vedcov, a tak ju skúmali a na čosi prišli.

Veľký objav sa udial ale aj v medicíne a týka sa možnej zmeny krvnej skupiny z jednej na druhú, čo by radikálne uľahčilo transfúzie.

Tento týždeň zistíme, či sa dá krvi zmeniť krvná sklupina, čo čudné sa deje v Grónsku a prečo by sme sa mali báť a ako to je so sexuálnou príťažlivosťou.

Krátke správy z vedy

V prstencoch Saturnu objavili astronómovia nové útvary. Dáta pochádzajú z misie Cassini, ktorá sa skončila v roku 2017 a ukázali, že v prstencoch sú stopy po nejakom dávnom náraze. Vedci tiež zistili, že prstence tvorí najmä vodný ľad, no údaje sondy vylúčili, že by sa v nich nachádzal čpavkový či metánový ľad. Spektormeter nenašiel ani organické zlúčeniny.

Mikrobiológovia varujú, že vo vede o klimatickej zmene môžeme mať vážne medzery. Ignoruje sa totiž vplyv mikóbov, baktériálny život však tvorí väčšinu života na našej planéte. Potrebné je tak skúmať jeho vplyv na prebiehajúce zmeny na Zemi.

Na Mesiac zrejme poletí prvá žena. NASA ju tam plánuje vyslať do roku 2024 ako súčasť novej mesačnej misie Artemis. Tieto obnovené lety na mesiac by mali otestovať technológie, ktoré NASA plánuje použiť pri prvom lete človeka na Mars.

Molekula DNA sa mohla na Zemi objaviť skôr, ako sme predpokladali. Naznačuje to nový výskum, ktorý ukázal, ako relatívne jednoduché reakcie môžu viesť k vzniku tejto takzvanej molekuly života. Stačila len prítomnosť vody, mierne zásaditého prostredia a tepltoy medzi 40 a 70 stupňami Celzia.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.