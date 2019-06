Klik: Prečo chce Facebook vlastné peniaze

Komentovaný prehľad technologických správ.

21. jún 2019 o 23:53 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/63VnibwkabZw4DUtgwPGOR

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Facebook chce mať vlastnú menu

Aký je život s 5G?

Helium je startup s alternatívou voči 5G

Virtuálni influenceri

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Facebook chce mať vlastnú menu. S bezočivosťou voči slovenskému jazyku ju nazvali Libra. Dôvody prečo existuje zatiaľ najlepšie vysvetlil Matt Levine pre Boomberg. Pokúsim sa ich prerozprávať a doplniť, ale naozaj odporúčam prečítať si jeho pôvodný text.

Facebook založil takzvanú kryptomenu. Nabáda to k myšlienke, že jej hlavnou výhodou je to, že je digitálna. Nie je to pravda. Aj tradičné peniaze sú dnes digitalizované. Väčšina vašich peňazí je v zásade záznam v tabuľke, ktorý drží vaša banka. Na rozdiel od tabuľky, ktorú si viete napísať doma, tej bankovej veria aj ostatní ľudia. Inak povedané, banka má autoritu spravovať záznamy o akýchsi žetónoch hodnoty. Hodnotu tých žetónov sme si dohodli ako spoločnosť a na Slovensku ju bežne vyjadrujeme v eurách. Jedno euro má hodnotu práve preto, že je ho obmedzené množstvo.

Facebook si teraz vytvoril vlastnú menu a vlastné digitálne žetóny. Nazval ich Libra. Ich existenciu postavil na princípe takzvaných kryptomien - v princípe ide o proces, ktorý používa výpočtovú silu počítačov na to, aby vytváral obmedzený počet virtuálnych žetónov. Vzácnosť a prenositeľnosť žetónov kryptomien bežne nezaručuje vonkajšia autorita, ale ich podkladová technológia.

Facebook ale používa upravenú verziu princípu kryptomien. Založil organizáciu, ktorá bude vytváranie meny kontrolovať a rovno sa vzdal kontroly nad organizáciou.

Každý žetón Libra bude tiež krytý tradičnou menou. Nejde teda o klasickú kryptomenu, ale o hybridné riešenie.

V praxi sa bude Libra používať na rýchly a lacný prevod peňazí napríklad cez aplikácie WahtsApp či Facebook Mesanger alebo pri online nákupoch v obchodoch partnerov. Facebook tvrdí, že vytvorením meny chce pomôcť ľuďom, ktorí nemajú prístup k tradičným bankovým službám. Môže to byť pravda. Koncový cieľa ale vyzerá inak.

Ako pripomína Matt Levine, príbeh internetu je príbehom toho, ako sa autority demokratizovali v digitálnom priestore len preto, aby autoritu nakoniec pohltili a monopolizovali veľkí komerční hráči. Každý si môže založiť vlastný blog, no správy aj tak všetci píšu na Facebook. Emailový server môžete doslova prevádzkovať na vlastnom počítači alebo mobile, no väčšina ľudí aj tak využíva Gmail. Veľkí hráči sú jednoducho tak silní a efektívní, že nakoniec slobodu vytvorenú digitálnymi technológiami vtiahnu a dostanú pod kontrolu.

Rovnakú vec skúša teraz Facebook na novom poli. Facebook chce spraviť s peniazmi to isté, čo spravil so slobodou slova na webe.

(Bloomberg, Wired)

Aký je život s 5G? Reportér online portálu The Verge niekoľko dní testoval nové 5G siete operátora EE v anglickom Londýne, má niekoľko postrehov. V britských mestách EE nainštalovalo vysielače s nižšou 5G frekvenciou vysielania (do 6 GHz), čo znamená, že majú síce dlhší dosah, ale kratšiu prenosovú rýchlosť ako rýchlejšie (nad 24 GHz, tie sa chystajú implementovať v Spojených štátoch).

Prísľub 5G je podľa operátorov dosahovať prenos internetu až 20-krát rýchlejšie ako súčasné 4G siete. Aktuálne to v Londýne vyzerá v priemere na 3-4-krát rýchlejší prenos, podľa toho, kde sa nachádzate. Pokrytie 5G kvôli vyšším frekvenciám ako 4G znamená, že pre dobrú prístupnosť potrebujú operátori pokryť rovnaké oblasti väčším množstvom vysielačov.

Ako ukázali testy, aj niekoľkonásobne vyššia rýchlosť aktuálneho mobilného pripojenia znamená, že používatelia minú svoje predplatené dátové balíky skôr. Na korekciu aktuálnych balíčkov sa zatiaľ čaká, nižšia cena a väčšie dáta prinesie až konkurencia na trhu. Samozrejme, pre pripojenie k 5G potrebujete aj smartfón, ktorý sa dokáže k danej sieti aj pripojiť. Už sú na trhu telefóny, ktoré v sebe taký čip obsahujú, ale napríklad Apple taký telefón v ponuke ešte nemá.

(The Verge)

Helium chce lepší ekosystém pre internet vecí. Americký startup chce využiť existujúcu infraštruktúru bezdrôtových pripojení v mestách v domácnostiach a domoch. Ponúka možnosť pripojiť si do vlastnej wifi vysielač, ktorí bude môcť využívať ktokoľvek v okolí a za odmenu bude ľuďom za sprostredkovanie platiť. Ak by sa podarilo dostať do obehu dostatočne veľa vysielačov, rozšírilo by to možnosti pre vznik nových platforiem a služieb v rámci internetu vecí, keďže pripojenie nebude až také silné.

(VentureBeat)

Virtuálni influenceri. V budúcnosti sa pokojne môže stať, že na sociálnej sieti budete sledovať celebritu a neskôr zistíte, že išlo o virtuálnu postavu, počítačom generovanú a ovládanú v pozadí možno nejakou módnou značkou.

Podobná vec sa stala mnohým z 1,6 milióna fanúšikov Lil Miquely. Lil Miquela má vlastné pesničky na Spotify, a za sebou spolupráce so značkami ako Prada alebo Calvin Klein. Avšak Lil nie je skutočná osoba, ale virtuálne generovaná osobnosť. Od jej príchodu v roku 2016 až do roka 2018 mnohí fanúšikovia verili, že je skutočná. Za Lil stojí jedna americká agenútura.

Spoločnosti sa pri rýchlo vyvíjajúcej technológii čím viac pozerajú na možnosť vytvorenia vlastného influencera, ktorý im bude slúžiť, nebudú sa s ním musieť hádať ani dohadovať novú zmluvu a nové podmienky.

(New York Times)

Správičky

Volvo spustilo pilotný program s autonómnymi kamiónmi bez kabín. Jazdia v prístave v Göteborgu, ale nejakú časť aj po verejných cestách. Na vozidlá dohliada pracovník z kontrolnej veže a idú maximálnou rýchlosťou 40 km/h. (TechCrunch)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/CMREUiQZSIs

AR Harry Potter. Ak ste boli fanúšikmi mobilnej hry Pokémon GO založenej na rozšírenej realite (AR), rovnaká spoločnosť (Niantic) v piatok oficiálne vydala novú hru – Harry Potter: Wizards Unite. Dostupná je zatiaľ vo Veľkej Británii, Novom Zélande, Austrálii a Spojených štátoch. (The Verge)

Magazín Wired otestoval vysávacích robotov a zostavil rebríček najvýhodnejších a najlepších. Ak uvažujete o kúpe, pozrite si zoznam.

Google už nebude robiť vlastné tablety. Model Pixel Slate z minulého roka zostane nateraz posledným a nové nebudú nasledovať. (Computerworld)

Ako vyzerá práca moderátorov Facebooku? Hrozne. A ak ste si mysleli, že viete ako hrozne, prečítajte si investigatívnu reportáž Caseyho Newtona. Zhrnutie po slovensky nájdete na Denníku N, spravil Filip Struhárik.

Slack išiel na burzu. (CNBC)

Dokument: Neverili SME. Pozrite si dokument, ako sme do redakcie SME pozvali konšpirátorov .

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3gkWYGW37Pg

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.