Pod najväčším kráterom na Mesiaci našli zvláštnu anomáliu

Anomáliu zachytila dvojica družíc.

11. jún 2019 o 15:21 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Pod povrchom gigantického krátera na Mesiaci je niečo veľké a zvláštne.

Nová štúdia amerických vedcov naznačuje, že by mohlo ísť o zvyšky kovového jadra asteroidu, ktorý pred miliardami rokov na našej družici vyhĺbil najväčší kráter v slnečnej sústave.

Štúdiu publikovali v časopise Geophysical Research Letters.

Jadro z asteroidu

Americkí vedci na anomáliu narazili pod kráterom South Pole-Aitken na odvrátenej strane Mesiaca.

Kráter s priemerom 2500 kilometrov s najväčšou pravdepodobnosťou vyhĺbil obrovský asteroid pred štyrmi miliardami rokov.

Prečítajte si tiež: Mesačné základne budú musieť odolať otrasom, naznačuje štúdia

A zrejme po sebe zanechal kus hmoty aj približne tristo kilometrov pod mesačným povrchom.

Anomáliu zachytila dvojica družíc GRAIL. Tie mapovali gravitačné pole Mesiaca. Vedci potom údaje spojili s topografickými dátami, ktoré vyhotovil satelit Lunar Reconnaisance Orbiter.

V jednej oblasti kráteru bol gravitačný ťah silnejší než v iných častiach.

"Jedným z vysvetlení tejto hmoty je, že kovy z asteroidu, ktorý vytvoril kráter, sú stále vo vnútri mesačného plášťa," vysvetľuje v tlačovej správe hlavný autor Peter B. James z Baylorovej univerzity v Texase.

Pod oblasťou, ktorá je vyznačená prerušovanou kružnicou, vedci objavili anomáliu. Mohla vzniknúť po zrážke Mesiaca s asteroidom. (zdroj: NASA/Goddard Space Flight Center/University of Arizona)

Zrážka pred miliardami rokov

Simulácie ukázali, že pri vhodných podmienkach by sa železno-niklové jadro asteroidu pri náraze do našej družice rozptýlilo do plášťa.

Prečítajte si tiež: Na Mesiaci našli stopy po gigantickej zrážke

"Spočítali sme to a vyšlo nám, že dostatočne rozptýlené jadro by sa v plášti udržalo dodnes, namiesto toho, aby preniklo hlbšie k jadru," doplnil James.

Iným vysvetlením zvláštnej anomálie pod kráterom by mohli byť husté oxidy. Zlúčeniny kyslíka s inými prvkami mohli vzniknúť v dávnej minulosti, keď na povrchu Mesiaca tuhol magmový oceán.

Nová štúdia nie je jediná, ktorá objavila stopy po dávnej zrážke. Čínska misia Čchang-e 4, ktorá v kráteri pristála začiatkom roka, našla horniny s ťažkými minerálmi. Tie sa na povrch mohli dostať práve vďaka zrážke s asteroidom, ktorá vyvrhla do okolia obrovské množstvo materiálu.

DOI: 10.1029/2019GL082252