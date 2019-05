Čínsky rover našiel na Mesiaci zvláštne skaly. Môžu pochádzať z jeho vnútra

Misia Čchang-e 4 pristála v januári.

16. máj 2019 o 11:47 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Čínska misia Čchang-e 4 na odvrátenej strane Mesiaca po prvýkrát nahliadla do vnútra našej prirodzenej družice.

Rover Nefritový králik 2 našiel horniny, ktoré môžu pochádzať z plášťa z hĺbky približne päťdesiat kilometrov pod povrchom Mesiaca.

Horniny sa na povrch dostali pravdepodobne po gigantickej zrážke, ktorá na Mesiaci vytvorila jeden z najväčších kráterov v celej slnečnej sústave.

Štúdiu publikovali vo vedeckom časopise Nature.

Gigantický kráter

Pred približne štyrmi miliardami rokov do okolia južného pólu Mesiaca vrazil obrovský asteroid. Na povrchu vytvoril 2500-kilometrový kráter s názvom panva South Pole-Aitken.

Náraz bol taký silný, že prerazil vrchnú kôru a zarezal sa do plášťa, čím uvoľnil horniny z vnútra našej prirodzenej družice.

Čínska sonda s roverom Nefritový králik 2 pristála práve v tejto panve na odvrátenej strane Mesiaca. Už v prvý deň po pristátí začiatkom januára rover začal hľadať a zbierať vzorky.

Tie vedci analyzovali pomocou palubných prístrojov a zistili, že majú iné chemické zloženie než ostatný materiál z povrchu Mesiaca. Vzorky obsahovali ťažké minerály bohaté na železo a horčík.

Môžu pochádzať z vnútra Mesiaca.

V ranej histórii Mesiaca, keď bol pravdepodobne pokrytý magmovým oceánom, by totiž podobné minerály klesli hlbšie, zatiaľ čo ľahšie a menej hustejšie by vyplávali vyššie a neskôr stvrdli do mesačnej kôry.

Výsledky môžu pomôcť určiť, z čoho presne je mesačný plášť zložený. Čínski vedci by radi na odvrátenú stranu poslali ďalšiu misiu, ktorá by sa so vzorkami aj vrátila na Zem.

Na snímke čínske lunárne vozidlo už jazdí po mäkkom povrchu odvrátenej strany Mesiaca a zanecháva na ňom stopy. (zdroj: TASR/AP)

Ako vznikajú veľké telesá

"Ide o prvý náznak materiálu, z ktorého je zložené vnútro Mesiaca. Myslím, že to najdôležitejšie je, že je odlišný od zemského," vysvetľuje pre New Scientist planetárna vedkyňa Briony Horganová, ktorá na výskume nespolupracovala.

Rozdiel môže vyplývať z toho, že v ranej histórii Zeme mohla zloženie jej plášťa ovplyvniť voda.

Výskum mesačného plášťa môže pomôcť vedcom porozumieť, ako vznikajú veľké vesmírne telesá, ktorých horniny na rozdiel od Zeme neprišli do kontaktu s vodou.

Takisto môže ozrejmiť, ako vznikol mesačný magmový oceán, ktorý v dávnej minulosti mohol pokrývať celé teleso.

