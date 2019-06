Youtube má opäť problém so zblázneným algoritmom

Komentovaný prehľad technologických správ.

8. jún 2019 o 1:23 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/gm8r5-b3d4a5?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=108&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Nové Apple tlačidlo

YouTube mal problémy s algoritmom

Google sa chystá v Chrome obmedziť blokovače reklám

Krátke zhrnutie dôležitých technologických správ týždňa

Apple bude mať vlastné login tlačidlo. Poznáte tie tlačidlá "Prihlásiť sa cez Google" a "Prihlásiť sa cez Facebook", vďaka ktorým sa nemusíte registrovať na každom novom webe? Podľa toho, ako sa na veci pozeráte, firma buď chce chrániť vaše súkromie, alebo si vás navždy udržať.

Apple sľubuje, že ak budete používať jeho tlačidlo (a vývojárom prikazuje pridávať do do aplikácií na App store, ak chcú používať akékoľvek iné), nebude tretím stranám poskytovať ani len vašu mailov adresu. Vymyslí si náhodnú novú a maily od služby vám bude preposielať. V praxi tak získate ďalšiu vrstvu súkromia, no zároveň sa musíte zmieriť s tým, že sa vám budú ťažko opúšťať služby firmy.

Ak by ste zrušili svoj Apple účet, rozpadne sa vám celá online identita, ktorú má teraz v rukách Apple. Samozrejme, podobná je situácia dnes so službou od Googlu. Môžete si proste vybrať svoj obľúbený jed.

(Engadget)

YouTube má opäť problém s odporúčacím algoritmom. Umelá inteligencia, ktorá vám po zhliadnutí videa na YouTube vyberá a ponúka ďalšie videá opäť začala podhadzovať ľuďom videá, ktoré zobrazujú deti v sexuálnom kontexte.

YouTube samozrejme takto robota naprogramovať nechcel. No umelá inteligencia, ktorá odporúčania poháňa sleduje, aké videá sa najviac klikajú a pri akých ľudia strávia najviac času. Keď sledovala správanie všetkých používateľov, všimla si, že nejaká časť ľudí opakovane kliká na videá, kde sú napríklad mladé deti v bazéne. Tieto videá potom začala viac ponúkať. V praxi tak roboty vyšliapali lesom obsahu na YouTube cestičku pre ľudí, ktorí hľadajú extrémny obsah a ponúka ju ďalším ľuďom.

Celá vec je o to horšia, že rovnaký problém už YouTube tento rok riešil a služba tvrdila, že situáciu vyriešila.

(NY Times)

Google sa chystá vo svojom prehliadači Chrome obmedziť rozšírenia, ktoré blokujú reklamu. Firma sa tak pravdepodobne snaží rozšíriť priestor pre zobrazovanie reklamných plôch, z ktorých napokon žije.

Bolkovače reklamy patria medzi najpopulárnejšie rozšírenia a ich obmedzenie nebude populárne. Prehliadač Firefox podobné obmedzenie nechystá.

(9to5google)

Správičky

Google spustí svoju cloudovú hernú službu Stadia v novembri a úvodná cena bude 130 dolárov. Za peniaze používateľ dostane akoby hernú konzolu – ovládač a Chromecast Ultra na pripojenie k smart TV. Mesačné predplatné bude stáť 10 dolárov, avšak Google hovorí, že nové hry si budú predplatitelia aj tak kupovať. Spoločnosť chystá vlastné hry, ale o tom viac zatiaľ neprezradili. Slovensko nie je medzi krajinami, kde služba bude dostupná pri spustení. (The Verge)

Amazon predstavil nového doručovacieho autonómneho drona. Je poháňaný elektrickou energiou, veľký asi ako človek a vyzerá trochu inak ako predošlé modely, ktoré v minulosti firma ukázala. Má dolet 15 míľ a nosnosť 5 libier, balíček by mal doručiť do pol hodiny. Na konferencii re:Mars ho predstavil VP Prime Air programu Amazonu a veľa času venovať najmä vysvetlovaniu toho, ako drona učili lietať, o strojovom učení a umelej inteligencii a rôznych vbudovaných senzoroch, ktoré majú zabezpečiť bezproblémový let. Technológiu vo vnútri drona Amazon neukázal, rovnako neprezradil ani to, kedy a kde ho začnú používať. Špekuluje sa o Anglicku, keďže súvisiace regulácie v Spojených štátoch sú prísnejšie. (TechCrunch)

Hulu, streamovacia služba vlastnená Disney, má 70 percent predplatiteľov v kategórii najlacnejšieho predplatného, ktoré obsahuje reklamu. Ide o zaujímavý údaj, vzhľadom na to, že po úspechu Netflixu všetky streamovacie služby hovoria o bezreklamných predplatných, pritom Hulu ukazuje, že nižšia suma predplatného + reklama môže fungovať a priťahovať nemalú časť používateľov. (Variety)

AT&T pravdepodobne predstaví spoločný balíček niekoľkých streamovacích služieb, ktorý bude spojením HBO, Cinemaxu a produkcie od Warner Bros. Mesačný poplatok za neho by mal byť okolo 16-17 dolárov. (Wall Street Journal)

Apple TV+ príde na Slovensku už tento rok. Presný dátum spustenia a ani ceny predplatného zatiaľ nie sú známe. (SME Tech)

YouTube odstráni tisícky videí, ktoré popierajú holokaust alebo šíria nenávisť. Viaceré ohlásené zmeny majú pomôcť obmedziť šírenie nenávisti. (Denník N)

Obamovci budú mať vlastné podcasty na Spotify. Konkrétne uzatvorila hudobná služba niekoľkoročnú zmluvu o spolupráci s produkčnou spoločnosťou manželov s názvom Higher Ground. Zatiaľ nie je jasné, či budú v úlohe hostí alebo moderátorov. Bývalý americký prezident Barack Obama zvažoval vstup do médií už po odchode z funkcie. (BBC)

