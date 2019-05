Klik: Prečo sa opäť rozhorel zápas Intelu a AMD

Komentovaný prehľad technologických správ.

31. máj 2019

Intel aj AMD ohlásili nové čipy

€3,7 biliónový digitálny trh pre seniorov

Môže zato Čína

Konverzačná umelá inteligencia a internet vecí

Intel aj AMD ohlásili nové čipy. AMD sa roky snaží dohnať náskok Intelu, ktorý kontroluje približne tri štvrtiny trhu s procesormi. Firme sa teraz môže podariť náskok znížiť.

AMD sa podarilo rýchlejšie zaviesť do výroby nové technológie, vďaka ktorým dokáže vyrábať efektívnejšie procesory. Pri odhalení čipov rady Ryzen 3 AMD tvrdí, že dokáže prekonať špičkové spotrebiteľské procesory Intelu, pričom čip ponúka za menej ako polovicu. Nové čipy sú energeticky efektívnejšie, čo znamená, že budú pri rovnakom výkone potrebovať menej chladenia.

Rovnakú technológiu zaviedlo AMD do grafických čipov. V praxi začne v tomto roku predávať čipsy s technológiou, ktorá sa objaví v konzolách budúcej generácie v roku 2020.

Intel sa zas snaží do svojich čipov vyrobených menej efektívnym výrobným procesom zapracovať nové technológie. Budú mať silnejšie vstavené grafické jadro a majú podporovať novú generáciu WIFI sietí.

V praxi vidíme, že sa obe firmy po rokoch opatrného pomalšieho vývoja chystajú na generačný skok. Zatiaľ sa zdá, že lepší rozbeh má AMD.

(AnandTech)

Prečo startupy ignorujú €3,7 biliónový digitálny trh pre seniorov? Ešte nikdy nebola veková skupina 65+ taká bohatá ako teraz a nežila tak dlho ako dnes. Podľa štatistík OSN sa do roku 2050 počet osôb do 80 rokov strojnásobí, čo by znamenalo skok zo 137 miliónov na 425 miliónov globálne.

Ak sa povie technológia pre seniorov, väčšinou si ľudia predstavia aplikácie pre zdravie alebo mobily s veľkými displejmi a ideálne fyzickými tlačidlami. Podľa investorov tu startupy zlyhávajú v myslení. Staršia generácia je čím ďalej, tým viac technofilná, teda vníma technológie pozitívne, a mnohí z ich stihli nejaké používať pred odchodom do dôchodku. Dnešní seniori majú peniaze a chcú ich utrácať aj na seba.

Investori v Európe vidia málo, ak vôbec nejaké, firmy zamerané na vývoj aplikácií alebo digitálnych služieb pre seniorov. Pritom svetlých príkladov je niekoľko aj tu v Európe: aplikácie pre špecializované cestovanie pre seniorov; nájomná služba, ktorá spája seniorov s mladými, ktorí si hľadajú prenájom; konverzačná umelá inteligencia (hlasový asistent).

Keďže štáty (minimálne západné) si uvedomujú, že Európa výrazne starne, môžeme v tomto sektore očakávať aj štátne aj európske investície. Napríklad vo Francúzsku sa takýto sektor formuje už od roku 2013 a v krajine funguje niekoľko startupov, ktoré sú zamerané na cieľovku seniorov.

(Sifted.eu)

Môže zato Čína. Magazín Quartz v rámci série reportáží skúma vplyv Číny na svet. Prvý diel rieši recykláciu plastového odpadu, ale už druhý sa zaoberá budúcnosťou elektrických vozidiel a pekingským plánom dominovať v tomto segmente globálne. Na čínskych cestách jazdilov roku 2013 10-tisíc elektrických vozidiel, dnes je to viac ako 2 milióny.

Výrobu elektrických vozidiel aktuálne podporuje finančne aj vláda, podľa dostupných údajov v rokoch 2016 až 2020 plánuje dokopy minúť na dotácie viac ako 50 miliárd amerických dolárov.

Séria sa venuje aj vzťahu Afriky a Číny, ten sa východná veľmoc snaží čím ďalej, tým viac upevniť. Napríklad v Zambii je zodpovedná Čína za postavenie internetovej infraštruktúry, no táto na prvý pohľad pozitívna správa nesie so sebou riziko posilnenia moci aktuálnej vlády a umlčanie kritických médiá a nezávislých hlasov. Čína tiež povzbudzuje krajiny, aby zvážili ich model vlastného internetu, nad ktorým má vláda veľmi veľkú moc.

(Quartz – Because China)

Konverzačná umelá inteligencia a internet vecí. Aktuálny prípad upraveného videa americkej predsedníčky snemovne (NY Times), v ktorom pôsobí ako opitá vyvolal v spoločnosti a médiách otázky, ako sa vysporiadame s príchodom deepfake videí (videí, ktoré sa tvária ako skutočný záznam reálnej osoby, aj tak znejú, avšak tá osoba to nikdy nepovedala, ale ide o počítačom vygenerovanú simuláciu).

Čínsky internetový gigant Baidu pracuje na technológii, ktorej stačí analzovať necelé 4 sekundy rečového prejavu nejakého človeka, aby ho dokázala imitovať. (Fortune) A výskumníci predstavili začiatkom roka vybraným médiám umelú inteligenciu, ktorá dokáže formulovať vlastné texty, ktoré dávajú zmysel a sú takmer na nerozoznanie od ľuďmi napísaných.

Ako ale ukázal napríkald Microsoft na svojej developerskej konferencii Bild, takáto umelá inteligencia, správne použitá, môže slúžiť napríkald na vytváranie prepisov z porád. Predstavte si, že sedíte na hodinovej porade, niekto robí poznámky a vy sa potrebujete vrátiť ku konkrétnej záležitosti a namiesto pozerania poznámok si môžete prezrieť celý prepis porady vo firemnom cloude.

Integrácia umelej inteligencie do výrobných procesov uľahčuje ľudskú prácu a experti a analytici hovoria, že ľudia pre tento vývoj neprídu o prácu, ale budú vykonávať inú.

Ďalej v podcaste rozoberáme, prečo ešte stále nemáme v domácnostiach inteligentné zrkadlá, ktoré by rozpoznali, kto je akurát pred zrkadlom, ukázali predpoveď počasia, stav dopravy na ceste do práce, denný kalendár alebo výpis emailov.

Správičky

Umelá inteligencia pomáha aj v Hollywoode. Štúdiám a producentom pomáhajú rôzne startupy, ktoré pomocou umelej inteligencie vedia povedať na základe historických dát, veľkého množstva rôtnych údajov a aktuálnych trendov, či sa filmu bude alebo nebude dariť, alebo ako ho lepšie marketovať (s týmto pomáha aj jeden slovensko-americký startup – Operam). Napríklad Cinelytic ponúka softvér, do ktorého môže producent vložiť mená hercov a iné údaje o pripravovanom filme a ten povie odhady, koľko film približne zarobí. A či by zarobil rovnako s drahším alebo lacnejším hereckým obsadením. (The Verge)

Čo čakať od Apple WWDC 3. júna? Podľa uniknutých správ o iOS 13 Apple napríklad pridá dark mode a aktualizácie sa dočká niekoľko aplikácií (Zdravie, Domov, Pripomienky, Čas pred obrazovkou, Apple Knihy alebo iMessage). Ako vždy, aj tentokrát bude Klik špeciál na ďalší deň. (Bloomberg)

Oplatí sa investovať do podcastov? Veľká analýza investičnej spoločnosti a16z hovorí, že je lepšie sa pozerať na audio ako celok než len na podcasty a pridáva veľa veľa dát o podcastoch globálne. (a16z.com)

Ako vás Google sleduje a čo proti tomu robiť? Návod, ako zistiť, čo o vás vyhľadávač vie a ako tie údaje vymazať alebo zastaviť ich zbieranie. (Wired)

Amazon investoval pol miliardy dolárov do európskeho startupu Deliveroo. (TechCrunch)

Magazín Wired odporúča knihy na letné čítanie pre technologických nadšencov. (Wired)

Výskumníci zistili, že súčasné šifrovanie dokážu kvantové počítače prelomiť skôr ako sa čakalo a s menším potrebným výkonom. Je to viac zlá ako dobrá správa, pretože aktuálny šifrovací štandard (pomocou 2048-bitového RSA kľúča) počíta s tým, že skok potrvá ešte desiatky rokov. Problém to môže spôsobiť napríklad vládam alebo spoločnostiam, ktoré chcú takto zašifrovanú komunikáciu udržať tajnú aj o 20 rokov. (MIT Technology Review)

Britský operátor EE spustil v šiestich mestách 5G sieť – Londýn, Edinburgh, Cardiff, Belfast, Birmingham a Manchester. Podľa prvých testov je to lepšie než sa očakávalo, ale sme len na začiatku poriadnej implementácie a dosiahnutia vrcholu potenciálu 5G sietí. (The Verge)

Kto sú technologickí inovátori v Európe? Portál Sifted.eu zostavil zaujímavý rebríček (na ktorom nie je nikto z V4). (Sifted.eu)

