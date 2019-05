Klik: Potopí Trumpovo embargo Huawei?

Komentovaný prehľad technologických správ.

24. máj 2019 o 22:58 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Martin Jesný, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Digitálna vojna USA vs. Huawei a Čína

5G a predpoveď počasia

Umelá inteligencia a rezervácie v reštauráciách

Ako postaviť inteligentný podnik

Rozoberáme novú vlnu vojny o technologický sektor. USA zakázali domácim firmám obchodovať s čínskou firmou Huawei. Tá ostáva odrezaná od kľúčových komponentov a licencií pre využívanie softvéru aj budúcu výrobu. Ak sa v prechodnom období Čína a USA nedohodnú, firma môže mať pomerne veľké ťažkosti.

Otázkou je, ako bude reagovať Čína. Krajina môže skomplikovať výrobu prakticky všetkým americkým technologickým firmám, alebo obmedziť vývoz kľúčových surovín.

Rozbehnutie 5G sietí môže znížiť presnosť predpovedí počasia. Nové siete budú totiž fungovať blízko spektra, ktoré meteorológovia používajú na meranie výskytu vodnej pary. Ak sa potvrdia obavy meteorologických organizácií a telekomunikačné veže budú znižovať presnosť meraní, predpovede sa môžu vrátiť na úroveň spred desiatok rokov.

(Wired)

Reportéri NY Times testovali Google Duplex. Zistili, že Google sa spolieha najmä na ľudských operátorov, ktorí volajú do reštaurácií a robia rezervácie. Pritom spoločnosť predstavovala pred rokom Duplex ako revolučnú technológiu postavenú na umelej inteligencii.

Treba však dodať, že keď jednu z mála rezervácií, pri ktorých to testovali urobila umelá inteligencia, aj čašník, ktorý prijímal rezerváciu potvrdil, že keby nevedel, že ide o robota, ani by to nerozoznal. Umelá inteligencia sa nenechala vyviesť opakovanými otázkami a celý telefonát prebehol bez problémov. NYT má na svojom webe celý záznam hovoru.

(NY Times)

Ako postaviť inteligentný podnik. S Martinom Jesným z Revue priemyslu sme rozoberali tému budovania inteligentných podnikov. Pre niektoré firmy, ako napríklad noviny je digitálna transformácia pomerne priamočiary (aj keď nie jednoduchý a bezbolestný) proces. Stačí im digitalizovať celý produkt, zbierať dáta a budovať nástroje na ich vyhodnocovanie.

Pre výrobné fabriky je ten proces rádovo komplikovanejší. Musia pochopiť kde a ako vstavať do výrobného procesu inteligenciu a často ju zaviesť pri plnej výrobe. Martin Jesný vysvetľuje, ako vyzerajú dnes vyzerajú inteligentné firmy a fabriky, a ako digitálne dáta menia priemysel.

Správičky

Google bude počas tohtoročného leta aktualizovať snímky slovenských ulíc do svojej služby Street View. Okrem záberov z ciest prostredníctvom automobilov Google Street View bude aktualizovať aj zábery z miest, kde sa s autami dostať nedá. (SME Tech)

Nová kryptomena od Facebooku je o krok bližšie k nám. Vo Švajčiarsku zaregistrovala sociálna sieť fintech spoločnosť venujúcu sa blockchainu, platbám, dátovej analytike a investovaniu. (Reuters)

Finále Game of Thrones bolo najpozeranejšou časťou seriálu v histórii HBO. (Bloomberg)

Ak premýšľate, aké fantasy seriály pozerať ďalej, lebo Game of Thrones už skončilo a vy ste ho už videli trikrát dokola, mnoho médií prinieslo svoje zoznamy. Najčastejšie sa skloňujú seriály Magicians, West World alebo American Gods. (BuzzFeed, CNET, The Guardian)

A keby to nestačilo, tak vznikol aj zoznam fantasy seriálov, ktoré budú veľmi výpravné, ešte stále sa natáčajú a ich producenti hovorili o Game of Thrones ako inšpirácii – Zaklínač, Temné hmoty alebo Pán Prsteňov. (Variety)

Spotify začalo beta testovať svojho hlasového asistenta určeného pre vodičov. Zariadenie stačí zastrčiť do 12-voltovej autonabíjačky, má jednoduchý displej a niekoľko tlačidiel. (Spotify)

Internet prehovoril a film Sonic podľa rovnomennej videohry sa dostane do kín až vo februári 2020. Režisér filmu to ohlásil cez svoj Twitter. Po zverejnení prvej ukážky sa zdvihla vlna nevôle fanúšikov ohľadom grafickej podoby postavičky Sonic. Aktuálne ju prerábajú, aby sa viac podobala na videohernú predlohu. (The Verge)

Amazon pracuje na hlasovom asistentovi, ktorý by mal by rozoznávať ľudské emócie. Pôjde o zariadenie, ktoré budú nosiť ľudia na rukách ako hodinky. (Bloomberg)

GDPR má jeden rok, Politico mapuje, čo sa dosiahlo, aké pokuty sa udelili a celkový prínos regulácie. (Politico)

