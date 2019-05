Zoom: Jazyk dokáže rozoznávať nielen chuť, ale aj vôňu

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

8. máj 2019 o 8:16

Vypočujte si podcast

Vesmír si s nami robí, čo len chce. Pravdupovediac, nie je to tak úplne metafora: vždy keď sa zdá, že ho ako tak chápeme, niečo sa výrazne skomplikuje.

Napríklad teraz, zistili sme, že vesmír sa rozpína, že v ňom platia nejaké pravidlá, až... no zdá sa teraz, že vesmír sa rozpína inak, ako hovoria naše modely.

A keď už sme pri tom, že čosi je inak. S chuťami a pachmi to bude oveľa previazanejšie, než sme sa dosiaľ domnievali. A možno že pachy do nejakej miery rozoznávajú už naše jazyky.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na rozpínanie kozmu, ako sú previazané chuť a čuch a kde výsledný dojem vzniká i čo ukázal výskum, ktorý sledoval 35 rokov nadané deti.

Krátke správy z vedy

Veľký výskum oceánov a diverzity vo svete vírusov teraz narazil na zhruba 200-tisíc rôznych morských vírusov. Predchádzajúce prieskumy našli 15-tisíc druhov vírusov.

So životom v kozme to môže byť zložitejšie, ako sa domnievame. Nový výskum naznačuje, že mladé hviezdy mávajú tendenciu zničiť atmosféru svojich planét. Len časť telies máva to šťastie, že toto búrlivé obdobie mladých sústav dokáže prežiť a atmosféru si udržať.

Nový výskum mikróbov priniesol zlú správu, zdá sa, že v boji s odolnosťou na antibiotiká majú mikróby lepšie zbrane, než sme si mysleli. Ukazuje sa, že prirodzene odolné baktérie dokážu nielen na svoje potomstvo prenášať genetické mutácie spôsobujúce odolnosť, objavovala sa dokonca rezistencia nielen na konkrétny liek, ale dokonca na rôzne triedy antibiotík.

