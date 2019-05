Apple má zlý kvartál a akcie rastú, Google dobrý a padajú. Vysvetľujeme prečo

Komentovaný prehľad technologických správ.

4. máj 2019 o 0:52 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik 63

https://www.podbean.com/media/player/u82xr-b01338?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=108&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Novinky, ktoré oznámil Facebook na konferencii F8

Výsledky Apple za druhý fiškálny štvrťrok

Prečo klesli akcie Alphabetu (Google) po kvartálnych výsledkoch

Čo sa nedočítate, len si vypočujete, je Ondrejov fintech startup nápad

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Technologické správy týždňa

Facebook sa zlepší. Naozaj, čestné skautské. Budúcnosť je podľa Marka Zuckerberga súkromná a celý Facebook sa musí zmeniť, aby sa jej podriadil. V online magazíne The Verge správne pripomínajú, že pred troma rokmi bola budúcnosť video, pred dvoma to boli boty a pred rokom rozšírená realita.

Najväčšia sociálna sieť chystá redizajn hlavnej stránky, aplikácií aj chatovej aplikácie Messanger. Chce vytiahnuť do popredia malé komunity a organizované udalosti v skutočnom svete - koncerty, pozvania na susedské opekačky a podobne.

Podľa Zuckerberga im dáta z používania služieb ukazujú, že ľudia čoraz viac vyhľadávajú intímnejšie prostredie. Otázkou je, načo by potom potrebovali Facebook a ako na nich Facebook zarobí. To asi už vo firme pochopili a tak rýchlo hľadajú riešenie.

(Venturebeat)

Novinky Facebooku z konferencie F8:

Mark Zuckerberg predstavil nový vzhľad Facebooku aj mobilnej aplikácie, väčší priestor dostanú príspevky skupín a udalosti používateľov. Postupne sa zbavuje modrej farby a nahrádza ju čistejším bielym dizajnom.

Instagram predstavil niekoľko vylepšení, najzaujímavejšia novinka sa týka formátu Stories, do ktorej pridajú možnosť “Create” (tvoriť), ak nechce používateľ zverejniť fotku, môže si vybrať z rôznych možností a pridať príspevok bez fotky (text, anketa, kvíz...).

WhatsApp sa priblíži o niečo bližšie k čínskemu WeChatu, Facebook mu dal viacero biznis fukncií.

Z Messengera bude zdá sa laboratórium na pokusy, dostane aj samostatné desktopové aplikácie pre Mac a Windows.

(BuzzFeed News)

Výsledky Apple za druhý fiškálny štvrťrok boli v neboli v klasickom čítaní dobré. Firma zarobila menej na iPhonoch aj Macoch a celkové tržby tiež klesli. Napriek tomu začali po zverejnení výsledkov investori rýchlo nakupovať akcie.

Firme sa podarilo presvedčiť trh, že okolo už predaných iPhonov dokáže vybudovať silnú vrstvu služieb. Tak Apple volá všetky predplatné hudobnej služby, platbu za zväčšenie cloudového úložiska a podobne. Tržby za služby narástli na 11 miliárd dolárov a tvoria už pätinu celkových tržieb firmy.

Zaujímavejšie ale je, že na službách má Apple tak vysokú maržu, že spolu tvorili až tretinu celkového hrubého zisku firmy. Rast segmentu stačil na to, aby investori uverili, že v budúcnosti sa bude môcť o služby Apple opierať. Teraz možno očakávať tlak na znižovanie marže (v preklade pokles ceny, alebo uvedenie aj lacnejších modelov) pre iPhony.

Ak ako firma zarábate skutočné peniaze priebežne na obsluhovaní používateľov, chcete ich do svojho systému dostať čo najviac a nedáva veľký zmysel predávať drahé iPhony, ktoré sú veľkou bariérou pre vstup.

(The Verge, TechCrunch)

Alphabet (materská firma Googlu) zas mala v klasickom čítaní silný štvrťrok, no výsledky spustili najväčší výpredaj akcií za poslednú dobu. Tržby Googlu narástli "len" o 17% na 36 miliárd dolárov. Pre veľkú firmu je to skvelé číslo, ale investori boli od Alphabet zvyknutí na viac ako 20 percentný rast.

Väčší problém bolo, že pre Google je čoraz drahšie zarábať na reklame. Rastúca konkurencia od Amazonu či Facebooku a prechod používateľov na nové zariadenia znervózňujú investorov. Google totiž nemá záložný plán, ktorý by dokázal nahradiť čoraz ťažšie vybojované tržby z reklamy.

Nové projekty, ako napríklad firma Waymo prevádzkujúca autonómne autá nateraz prerobili 868 miliárd dolárov.

(Alphabet)

Správičky

Spotify tiež ohlásilo kvartálne výsledky. Tržby dosiahli 1,5 miliardy eur, napriek tomu je firma v strate 142 miliónov eur. Počet mesačne aktívnych používateľov dosiahol 217 miliónov, z toho je vyše 100 miliónov platiacich predplatiteľov služby. (Spotify)

Na MIT vyvinul tím výskumníčky Vivienne Sze nový čip pre umelú inteligenciu. Čip bol prezentovaný verejnosti na konferencii, ktorú každoročne organizuje Jeff Bezos, šéf Amazonu. Pre softvér umelej inteligencie sa doteraz využívali grafické čipy ako pre 3D videohry, pretože neurálne siete na nich lepšie bežia. Nový čip s novou architektúrou myslí priamo na využitie pre umelú inteligenciu a bude oveľa efektívnejší. (MIT Technology Review)

Putinov zákon o izolácii ruského internetu by mal vstúpiť do platnosti 1. novembra. (Financial Times)

Politico píše o novej generácií európskych politikov, ktorí sa neboja Silicon Valley ani big techu. (Politico)

V Silicon Valley je veľa cudzokrajných peňazí, najmä uz Číny a Saudskej Arábie. Žiaľ, napriek pôvodu peňazí to spoločnosti nezaujíma a brali by tieto investácie naďalej, avšak v poslednom čase zakročil štát. Síce selektívne – Číne nie, Saudom áno – no diskusia o financovaní z pochybných zdrojov sa stále nehýbe vpred. (Vox Recode)

Ukážka z pripravovaného filmu Sonic rozhorčila internet až tak, že režisér prisľúbil zmeny. Pozor, ukážku si pozrite len na vlastné nebezpečenstvo. (The Verge)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/FvvZaBf9QQI

Čo možno očakávať od konferencie Google I/O:

nové a lacnejšie Google Pixel telefóny

Nest Hub Max - hlasový asistent s kamerou a displejom

ukážka pripravovaného operačného systému Android Q

viac podrobností o hernej platforme Stadia

vylepšenia hlasového asistenta a asistenta umelej inteligencie

aktualizácia Google fotiek

(The Verge)

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.