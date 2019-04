Tesla opäť sľubuje nemožné. Ak sa jej to podarí, zmení celý biznis

Komentovaný prehľad technologických správ.

26. apr 2019 o 23:37 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik 62

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Akú taxislužbu chystá Tesla

Microsoft mal za sebou skvelý kvartál

Podcastové vojny, začali sa

Facebooku sa tiež darí

Huawei a zistenia CIA

Technologické správy týždňa

Taxislužba od Tesly. Tesla tvrdí, že jej autá budú už o rok môcť jazdiť úplne bez pomoc ľudského vodiča. Elon Musk ohlásil plán na veľmi zvláštnej tlačovej konferencii, ktorá sa tvárila ako stretnutie s investormi. Ak by sme boli láskaví, povedali by sme, že preháňa. Cynik by povedal, že si vymýšľa alebo klame.

Vyrobiť plne autonómne auto, ktoré zvládne spoľahlivo šoférovať na akejkoľvek ceste je dnes technicky takmer nemožné. Ak Tesla systém spustí, bude mať pravdepodobne veľa obmedzení. Napríklad môže byť obmedzený len na cesty vyššej triedy v peknom počasí. Musk má peknú históriu v tom, že musí veľkolepé vyhlásenia neskôr korigovať.

Výrobca elektrických áut tiež predpokladá, že na budúci rok spustí vlastnú autonómnu taxislužbu. Majitelia budú môcť auto krátkodobo prenajať do flotily taxíkov a Tesla im vyplatí časť tržieb.

V praxi to bude vyzerať napríklad takto: autom sa odveziete do práce a kým pracujete, auto môže samo rozvážať iných ľudí a zarábať peniaze vám aj Tesle. Ak by systém naozaj fungoval, mohol by byť pre Teslu dobrým zdrojom príjmov.

Nateraz sa hodí pripomenúť, že spoločnosť má za sebou zlý kvartál, v ktorom hospodárske výsledky ani počet dodaných áut nedosiahol očakávané čísla.

V podcaste sme si neboli istí, či majú modely Tesla interiérovú kameru, ktorá by zaznamenala poškodenie prenajatého aut. Majú a je tam preto, že Tesla sa chystala na autonómny prenájom áut už niekoľko rokov.

(Axios)

Microsoft mal za sebou skvelý kvartál. Po zverejnení výsledok hodnota firmy nakrátko vystrelila na bilión dolárov. Štvrťročne tržby Microsoftu narástli medziročne o 14 % na 30.6 miliardy dolárov. Zisk narástol o štvrtinu na 10 miliárd dolárov.

Rástli všetky divízie firmy, no cloudová platforma Azure narástla o viac ako 70%. Druhým zaujímavým číslom je počet predplatiteľov cloudových služieb Office 365. Microsoft má viac ako 34 miliónov jednotlivých predplatiteľov a 180 miliónov používateľov vo firmách. Microsoft sa za posledných niekoľko rokov potichu zmenil z predavača licencií na predavača služieb.

Pravidelné tržby z predplatného služieb a cloudových riešení vymania firmu z cyklu prípravy novej verzie Windows a Office.

Zaujímavý je aj fakt, že línia osobných počítačov Surface narástla o viac ako pätinu v čase, kedy celý trh predaja koncových zariadení viac či menej stagnuje.

Satya Nadella stvoril cloudový biznis, multiplatformové produkty a predplatné. A investori videli, že je to dobré.

(Microsoft, Venturebeat, NY Times)

Podcastové vojny, začali sa. Podcastový startup Luminary sa pokúsil zmeniť obchodný model podcastov. V prvý týždeň pohorel, ale nie je to prvý ani posledný pokus o rozbitie ekosystému podcastov.

Firma Luminary vytvorila podcastovú aplikáciu, ktorá ponúkala predplatiteľom predplatné, ktoré odomykalo exkluzívny obsah. Aplikácia vedela, ako všetky ostatné podcastové aplikácie, preberať akýkoľvek podcast. Keď zárobkovú schému videli tvorcovia veľkých podcastov ako NY Times, svoje podcasty z aplikácie stiahli. Prečo je to problém?

Hlavná sila a výhoda podcastov spočíva v tom, že všetky majú otvorenú distribučnú platformu. Aby ste uverejnili podcast, stačí vám funkčný server a RSS feed - v praxi je to otvorený štandard, ktorým sa dajú šíriť ľubovolné správy. Ak dnes máte audio súbor, viete svoj podcast lacno doručiť do akejkoľvek aplikácie.

Otvorená distribúcia umožnila podcastom rásť. Teraz vidíme veľké firmy ako Spotify či Luminary, ako začínajú podcasty zatvárať do vlastných spoplatnených záhrad.

V princípe samozrejme nie je nič zákerné ani nekalé, ak vám niekto ponúka možnosť predplatného. Noviny si tiež prešli digitálnou transformáciou a dnes si pýtajú digitálne predplatné. Problém pre podcasty je, že ak sa ekosystém roztrhá na kopec malých spoplatnených kúskov, stratí svoju najväčšiu devízu - pestrosť. Kým pri predplatnom povedzme novín alebo videoslužby si viem nájsť takú, ktorá naplní takmer všetky očakávania, žiadny výrobca podcastov to nedokáže.

(The Verge)

Facebooku sa tiež darí. Nemohol síce vykázať vysoký zisk, pretože 3 miliardy dolárov vyčlenil ako rezervu na náklady súvisiace s vyšetrovaním jeho postupov pri ochrane osobných údajov. Napriek tomu Mark Zuckerberg má dôvod na radosť – sociálna sieť rastie vo všetkých parametroch, akoby sa žiadne škandály nediali.

Facebook oznámil, že má 2,4 miliardy mesačne aktívnych používateľov a z toho je 1,56 miliárd denne aktívnych na sociálnej sieti. Formát stories sa stáva čoraz populárnejším, v rámci facebookových platforiem má vyše 500 miliónov aktívnych používateľov.

V podcaste hovoríme o veľmi rozdielnom mediálnom vnímaní sociálnej sieti a realite, ktorá ukazuje, že ľudia naďalej sieť používajú, dokonca pribúdajú noví. Pritom správy o Facebooku za posledný rok a pol nehovorili takmer nič pozitívne, nie však vinou médií. Zuckerberg a spol. boli obviňovaní z nedôsledného chránenia súkromia svojich používateľov, rôznych únikov dát, ale aj fyzických násilností, ktoré sieť sprostredkovala .

Dylan Byers z NBC News si myslí, že ak niečo Facebook položí, nebude to zlý mediálny obraz alebo škandály okolo firmy. Podľa neho to môže byť skôr moment, keď Zuckerberg a spol. budú míňať toľko času na hasenie škandálov, že prestanú spoločnosť vyvíjať a ujde im nejaká inovačná vlna, alebo sa objaví konkurencia a bude už neskoro.

(TechCrunch)

Huawei a zistenia CIA. Americká tajná služba ukázala britskej vláde dôkazy o vzťahu čínskej spoločnosti s čínskou vládou. Rozpory medzi Spojenými štátmi a Huawe trvajú už mesiace. Američania varujú pred výrobcom svojich najbližších spojencov a lobujú za to, aby s ním neuzatvárali zmluvy. Konkrétne teraz ide o 5G siete, teda projekt, ktorý poskytne základ technológie na ich prevádzkovanie.

Podľa správy CIA dostáva Huawei peniaze až od 3 štátnych útvarov – armády, tajnej služby a istej bezpečnostnej komisie. Populárny výrobca smartfónov spojenia s čínskou vládou dlhodobo odmietal.

Aktuálne sa čaká na rozhodnutie anglických zákonodarcov, ktorí by mali rozhodovať najbližšie dni. Medzičasom sa Huawei darí, firma mala veľmi dobrý prvý kvartál roka.

(The Times, Forbes)

Správičky

Muellorova správa ukázala, že komunikačné nástroje, ktoré denne používame na písanie si správ majú už šifrovanie na takej úrovni, že sa nedá ľahko prelomiť (Washington Post)

Belgickí výskumníci ukázali, ako sa dá schovať pred umelou inteligenciou? Kamery nezachytávajú postavu človeka, pokiaľ má pred sebou farebný štvorec. (MIT Technology Review)

Lacnejšia verzia Nintenda Switch by mala prísť na trh už v júni. (Polygon)

Ak ste si ešte do Googlu nezadali slovo “Thanos” a neklikli na rukavicu, asi ste poslední na svete. (The Verge)

