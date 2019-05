Žiaci sa nevedia učiť. Ako rodič im môžete pomôcť

Zvýrazňovanie slov pri učení nepomáha.

15. máj 2019 o 15:46 Washington Post, James Paterson

Autor je spisovateľ na voľnej nohe, ilustrátor a bývalý školský poradca. text vyšiel pôvodne na webe Washington Post.

Keď sa deti nechcú učiť, vedia si na to nájsť kreatívne a šialené dôvody. Jedená z nich je nutné pomenovať: Nevedia, ako sa učiť.

Výskumníci a skúsení učitelia zistili, že žiaci často nemajú dobré návyky a zručnosti s učením, alebo sa spoliehajú na stratégie, ktoré nefungujú – často kvôli rodičom a učiteľom, ktorí ich do toho dotlačia.

„Je trochu šokujúce, koľko študentov netuší, ako na to. Frustruje ich to a odrádza od učenia,“ hovorí Henry Roediger, profesor psychológie a vied o mozgu na Washingtonovej univerzite v St. Louis a spoluautor knihy Make It Stick.

„Ide o niečo, čo by sa mali naučiť v tretej alebo štvrtej triede a následne to upevňovať počas školských rokov.“

Zaneprázdnení učitelia však pravdepodobne nemajú čas pridať hodiny učenia sa, preto táto úloha často ostáva na rodičoch. Nate Kornell, ďalší odborník v tejto problematike a profesor psychológie na Williams College vo Williamstowne v Massachusetts, tvrdí, že pomoc vášmu dieťaťu môže byť dobrou možnosťou, ako zistiť, aké má úlohy, schopnosti a aký robí progres. Je to aj spôsob, ako lepšie spoznať vlastné dieťa.

„Je to ako zázrak, keď dieťa rozumie, ako sa má učiť a viac si váži učenie. Rodičia môžu byť toho súčasťou,“ hovorí psychológ.

Roediger, Kornell a ostatní výskumníci zistili, že niektoré obľúbené prístupy k študovaniu – ako opakované čítanie, zvýrazňovanie si a zhrnutie materiálu – nie sú veľmi efektívne, hlavne dlhodobo. Zatiaľ čo iné techniky, vrátane učenia sa s dlhšími rozostupmi a testovania samých seba, efektívne sú. Výskumníci taktiež zistili, že keď sa študenti naučia, ako sa učiť, ich výkon sa výrazne zvýši – a zmení sa aj ich postoj k danému predmetu.

Tu je pár tipov od expertov, ako naučiť deti učiť sa efektívnejšie.

Učenie a prostredie okolo

Tieto nápady vám budú povedomé. Ustáľte si pravidelný čas a rutinu pre domáce úlohy - vzorec, ktorý možno započať už na základnej škole s plánovaným časom na čítanie alebo štruktúrovanými hrami, hovorí Christine Martinová, pedagogička a autorka knihy You've Got This! Keys to Effective Parenting for the Early Years (prekl. Zvládnete to! Kľúče k efektívnemu rodičovstvu pre prvé roky).

Rodičia by mali byť pevne odhodlaní dodržiavať pravidlá aj napriek tomu, že o pozornosť a čas detí súťažia s s technológiami a inými aktivitami. Mali by minimalizovať rozptýlenia a vybrať vhodné podmienky pre štúdium.

Niektoré výskumy však ukázali, že študenti sa učia lepšie, ak sa miesto učenia mení. Takže posúďte, čo funguje najlepšie pre vaše dieťa.

Rodičia by mali dôsledne rozmýšľať o svojej úlohe. Nepomáhajte deťom príliš veľa, a odolajte nutkaniu sekírovania, ktoré môže v študentoch vyvolať odpor k učeniu.

Martinová navrhuje stanoviť pravidlá a harmonogram s pomocou študenta. Ponúknuť pomoc v prípade potreby a monitorovať výsledky tým, že žiak rodičovi ukáže svoju prácu alebo kontrolou známok či požiadaním o spätnú väzbu od učiteľov.

Pomáha učenie s prestávkami?

John Dunlosky sa venuje výskumu techník učenia sa, je psychológ na Kentskej štátnej univerzite v Ohio.

V jednej štúdií s ďalšími výskumníkmi zoradili desať obľúbených prístupov k učeniu na základe rôznych kritérií. Najefektívnejší prístup bolo učenie s rozostupmi – keď sa učíte jedno učivo, potom si dáte prestávku a potom sa ho učíte znova.