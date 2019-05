Slávny dokumentarista: Je lákavé ignorovať dôkazy o klimatickej zmene

David Attenborough požičal hlas prírode.

9. máj 2019 o 16:13 Washington Post, Brady Dennis

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Sir David Attenborough dokumentuje prírodu už viac ako šesť desaťročí.

Jeho rozličné televízne seriály, ako napríklad Život na Zemi, Živá planéta a Zázračná planéta, zachytávajú krásy a zložitosť prírody a získali si divákov po celom svete.

Vo veku 93 rokov sa však známy britský prírodovedec ešte neplánuje stiahnuť.

V posledných rokoch Attenborough stále viac používa svoj pútavý šepot, aby opísal rituály dvorenia vtákov rajkovitých alebo masovú migráciu miliónov krabov červených – a aby opakovane upozorňoval na klimatickú zmenu.

Kolaps civilizácie je na obzore

Minulú jeseň, počas konferencie o globálnej klíme v Poľsku, povedal svetovým vodcom, že „ak nebudeme konať, na obzore je kolaps našej civilizácie a vyhynutie väčšiny prírodného sveta.“

Na Svetovom ekonomickom fóre vo Švajčiarsku začiatkom tohto roka sa zas Attenborough usiloval vyzvať na konanie, hovoriac, že „Rajská záhrada už neexistuje.“

„Jediné podmienky, ktoré moderní ľudia kedy poznali, sa menia a menia sa rýchlo,“ povedal vtedy, dodávajúc: „Je lákavé a pochopiteľné ignorovať dôkazy a pokračovať, akoby sa nič nedialo, alebo byť v depresií a pociťovať beznádej... Musíme sa preniesť cez vinu či obviňovanie a pracovať na praktických úlohách, ktoré nás čakajú.“

Attenboroughov posledný projekt, osemdielny seriál Netflixu vytvorený v spolupráci so Svetovým fondom na ochranu prírody, je plný alarmujúcich pripomienok toho, ako môže klimatická zmena ohrozovať významné časti sveta prírody. No prináša aj nádej, že ľudia by mohli spoločne nájsť odhodlanie odvrátiť katastrofické následky.

Rozhovor s Davidom Attenboroughom

Seriál Naša planéta (Our Planet) sa natáčal štyri roky. Zobral divákov na každý kontinent - do vzdialenej divočiny Arktídy, na široké pláne Afriky a do hĺbky svetových oceánov - aby zistili, koľko z prírody sa mení (v mnohých ohľadoch mizne) v dobe klimatickej zmeny. Jeho ústredné posolstvo je naliehavé.

„To, ako budeme konať v najbližších dvadsiatich rokoch, ovplyvní budúcnosť všetkého života na Zemi,“ hovorí Attenborough v prvej epizóde seriálu.

Pred nedávnym premietaním v Národnom prírodovednom múzeu Smithsonian sa Attenborough rozprával s denníkom Washington Post o jeho projekte, jeho dôvodoch na optimizmus a o tom, čo ho motivuje. Nasledujúca časť bola upravená z dôvodu dĺžky a zrozumiteľnosti:

Dokumentujete svet prírody už šesť desaťročí. A zatiaľ čo veľa z vašich seriálov hovorilo o obavách zo stavu životného prostredia, len v posledných rokoch ste hovorili otvorenejšie o zmene klímy a hrozbe, ktorú predstavuje. Čo sa zmenilo?

"No, nie je to celkom pravda. Napríklad pred dvadsiatimi rokmi som bol na Veľkonočnom ostrove a vysvetľoval som, ako bol Veľkonočný ostrov príkladom kultúry, ktorá zničila vlastné prostredie a nakoniec sa zabila. A túto sériu som ukončil tým, že ak sa tomu nevyhneme, rovnako dopadne aj naša planéta.

Zvláštne je, že ľudia si to nevšimli. Povedali: ‚Ó, áno, v tom sa mýliš.' To bolo viac ako dvadsať rokov dozadu. Teraz o tom, samozrejme, hovorím úplne jednoznačne, pretože vedci na celom svete sa na tom zhodnú jednomyseľne.