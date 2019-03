Apple mal ukázať budúcnosť firmy. Zatiaľ zíva prázdnotou

Komentovaný prehľad technologických správ.

30. mar 2019 o 0:52 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Facebook začne prísnejšie moderovať rasistické a fašistické stránky

Apple mal najrozpačitejšiu tlačovú konferenciu za posledné roky

Európska únia schválila kontroverznú smernicu

Technologické správy týždňa

Facebook začne prísnejšie moderovať rasistické a fašistické stránky. Sociálna sieť oznámila, že okrem vyslovene rasistických príspevkov, ktoré sú už dnes na sociálnej sieti zakázané, začne blokovať aj príspevky propagujúce krajný pravicový nacionalizmus.

Firma Marka Zuckerberga hovorí, že obe skupiny sú tak prepletené, že nedokážu zmysluplne odlíšiť rôzne druhy prejavu a rozhodol sa zakázať oba. Ak sa používatelia pokúsia na sieť pridať príspevok, ktorý porušuje pravidlá, Facebook im začne ponúkať stránky mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom opustiť extrémistické hnutia.

(Motherboard)

Apple mal najrozpačitejšiu tlačovú konferenciu za posledné roky. Firma ohásila svojho konkurenta pre Netflix, predplatnú službu na hranie hier aj spravodajskú aplikáciu, ktorá má cez jedno predplatné odomknúť obsah desiatok magazínov.

Netypicky pre Apple sme sa na konferencii prakticky nič nedozvedeli. Firma dotiahla na pódium známych hercov a režisérov, ale neukázala ani jeden trailer. Nevieme koľko bude služba stáť, ani kedy presne bude dostupná. Rovnaký scenár sa zopakoval pri spravodajskej aplikácii a hernej službe.

Celé predstavenie vyzeralo, ako by bolo viac pre investorov, ako pre koncových zákazníkov. Apple si možno potrebuje vylepšiť pozíciu pri vyjednávaní s ďalšími tvorcami obsahu, prípadne sa možno pokúša upokojiť investorov. Firma môže tiež chcieť predbehnúť zvyšných konkurentov, ktorí sa tlačia do čoraz zaplnenejšieho priestoru online videa. Na jeseň má vlastnú službu spustiť firma Disney a vlastný projekt chystá AT&T, ktorá už vlastní HBO a celé portfólio Warner Brothers.

(SME)

Európska únia schválila kontroverznú smernicu o ochrane autorských práv v digitálnom prostredí. Smernica upravuje okrem iného aj vzťahy vydavateľov novín a veľkých vyhľadávačov (v pôvodnom článku 11) a vzťahy držiteľov autorských práv a sociálnych sietí (pôvodne v článku 13). Členské štáty teraz majú dva roky na to, aby smernicu zapracovali do vlastných zákonov.

Kým budete čítať ďalej, mali by ste vedieť, že vydavateľ denníka SME, firma Petit Press verejne smernicu podporovala - spolu s ďalšími vydavateľmi na Slovensku.

Článok 11 v praxi hovorí, že noviny majú mať právo získať od veľkých vyhľadávačov (v praxi sa rozprávame len o Google) zmysluplnú odmenu za to, že vyhľadávač používa ich obsah a zarába na ňom. Google totiž roky používa krátke úryvky z článkov, aby ich zobrazil vo výsledkoch vyhľadávania. Pri týchto výsledkoch zobrazuje reklamu, ale vydavateľom nič neplatí.

Vydavatelia sa sťažujú, lebo Google zarába na ich obsahu, ale priamo im nič neplatí. Problém ale je, že vydavatelia zároveň využívajú Google na šírenie svojich správ. Chcú, aby sa ich správy zobrazovali vo výsledkoch - často si priamo platia ľudí, ktorí majú v náplni práce upravovať obsah tak, aby sa vo výsledkoch zobrazoval čo najviac. Ak by vydavatelia nechceli byť vo vyhľadávaní Googlu, mohli by veľmi jednoducho Googlu zakázať ich obsah preberať - doslova stačí do kódu stránky dopísať pár riadkov kódu a Google ich obsah nepreberie. To ale vydavatelia nechcú, lebo by prišli o distribučný kanál.

Problém smernice je, že je len náplasťou na širší problém. Google je vo vyhľadávaní defacto monopol. Nemá konkurenta, ku ktorému by sa vydavatelia mohli uchýliť, vyjednať si lepšie podmienky a tlačiť tak na Google. Ak nie ste na Googli, váš obsah na na webe v praxi neexistuje. Ak by sme mali normálny trh, na ktorom si aktívne konkurujú tri alebo štyri vyhľadávače, vydavatelia by mohli zmysluplne vyjednávať o tom, za akých podmienok sa ich obsah používa. Keďže trh nie je normálny, musia si nechať pomáhať zákonom. Ich situáciu rieši ako náplasť, ale širší problém ostáva bez nápravy.

Článok 13 je ešte komplikovanejší. V zásade hovorí, že ak prevádzkujete veľký server (napríklad Facebook, alebo populárnu webovú stránku), mali by ste zabrániť tomu, aby používatelia na váš web zavesili obsah (obrázok, hudbu či film), podliehajúci autorským právam. Máte sa pokúsiť získať licenciu pred tým, ako sa obsah dostane online.

Nie je jasné, ako by podobné riešenie fungovalo v praxi - s najväčšou pravdepodobnosťou to dopadne tak, že vzniknú databázy chráneného obsahu, s ktorými sa bude porovnávať všetko, čo sa používatelia pokúšajú publikovať online. Podobné riešenie používa napríklad YouTube a je chronicky nespoľahlivé a náchylné na chyby. Podobná databáza by mohla mať vážny dopad na slobodu slova v Európe. V tento moment proste nevieme povedať, či a ako smernica dopadne na fungovanie digitálneho trhu v Európe, čo sa mi zdá byť celkom problém.

Ďalšie správy

Britská bezpečnostná agentúra našla nedostatky v Huawei telekomunikačných zariadeniach. Podľa oficiálne správy nejde o zadné dvierka, ktoré by tam niekto nechal naschvál, skôr ide o chyby. Avšak aj tie by sa dali zneužiť. Veľká Británia má bezpečnostné centrum neďaleko Londýna a Briti veria, že dokážu Huawei zariadenia riadne kontrolovať. Podobné centrum postavilo aj Nemecko a rovnaký model si pravdepodobne osvoja ďalšie krajiny, ktorá produkty firmy nezakázali. Napriek tomu zhodnotila britská správa, že nedošlo k materiálnej náprave od poslednej kritickej správy, ktorá na podobné nedostatky upozornila. (The New York Times)

Google predstavil dynamické e-maily na svojej platforme AMP. AMP for Email má byť podľa spoločnosti budúcnosťou e-mailovej komunikácie. Správy nebudú statické, ale dynamické, budú sa v nich otvárať odkazy a pravdepodobne ďalšie funkcie postavené na špeciálnych aplikáciách, pre ktoré museli používatelia otvárať ďalšie okno prehliadača. Samozrejme, nie všetci sa tešia a kritické hlasy varujú, že e-mail patrí všetkým a vydržal desiatky rokov, lebo je univerzálny a jednoduchý. V snahe Googlu vidia privatizáciu e-mailu ako takého. (TechCrunch)

Najlepšie tablety podľa Wired (top 3 miesta patria Apple).

Američania minuli v roku 2018 viac peňazí na Airbnb než v sieti hotelov Hilton. Služba pomaly dobieha aj sieť Marriott, ktorá je najväčšia svetová sieť hotelov. (Recode)

EKG na Apple Watch je už dostupné aj v Európe s aktualizáciou watchOS 5.2. Slovensko zatiaľ nie je medzi krajinami, kde je funkcia dostupná. (The Verge)

Apple Pay príde čoskoro na Slovensko, cez týždeň to oznámilo viacero bánk - SLSP, Poštová banka a N26. (AppleInsider, Živé.sk)

Apple oficiálne oznámilo zrušenie projektu bezdrôtovej podložky AirPower. Predstavitelia spoločnosti potvrdili, že zariadenie nevedeli vyrobiť v dostatočnej kvalite. (TechCrunch)

