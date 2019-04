Zoom: Na Marse sa deje čosi čudné

Týždenný podcast o vede.

10. apr 2019 o 10:19 Tomáš Prokopčák, Matej Ohrablo, Renáta Zelná, Matúš Beňo

Vypočujte si podcast

Ak chcete vo vesmíre hľadať život, pátrajte po vode. A ak už podmienky vhodné na existenciu života máte, pozerajte sa po prejavoch, ktoré život sprevádzajú: napríklad stopujte metán.

Napríklad na Marse, kde sme teraz narazili na nový dôkaz, že sa tam čosi zvláštne deje. A čosi zvláštne sa dialo aj pred miliónmi rokov, keď ohromné vesmírne teleso či telesá ukončili nadvládu dinosaurov a vyčistili – asi doslova – cestu pre našich prapredkov.

Tento týždeň budeme hovoriť o metáne na Marse, povieme si krátky návod na zlepšenie nálady a vyberieme sa do minulosti vzdialenej 66 miliónov rokov.

Krátke správy z vedy

Matematici vyriešili hádanku, ktorá trápila vedcov viac ako polstoročie. Počítač týždne hľadal odpoveď na otázku, ktoré tri čísla musíme umocniť na tretiu a zrátať, aby bol výsledok presne 33. Tie čísla sú ohromné, ale teraz ich aspoň poznáme.

Kanada sa otepľuje dvakrát tak rýchlo, ako zvyšok sveta, tvrdí nový výskum. Tiež zdôrazňuje, že zmeny možno už v mnohých končinách krajiny pozorovať aj voľným okom a bude to ešte horšie.

Po cieli dostať sa s astronautmi naspäť na Mesiac do roku 2024 má NASA ďalší ambiciózny plán. Chce s ľuďmi pristáť na Marse do roku 2033. Potvrdil to nový šéf úradu Jim Bridenstine.

Poškodenie mozgu užívaním alkoholu pokračuje aj po tom, ako prestanete alkohol piť. Vedci totiž skúmali prvé týždne abstinencie pomocou magnetickej rezonancie a zmeny v mozgu nachádzali aj šesť týždňov po začatí abstinencie.

