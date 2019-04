Klik: Ako bude vyzerať internet, keď naň vtrhnú babičky a deduškovia

Komentovaný prehľad technologických správ.

6. apr 2019 o 1:22 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

O vstupe Lyftu, konkurenta Uberu na burzu

Prečo sa dôchodcovia hrnú na inernet

Facebook chce, aby ho začali regulovať

Technologické správy týždňa

Najväčší konkurent Uberu vstúpil na burzu. Trhy firmu Lyft ohodnotili na 24 miliárd dolárov. Od vstupu na burzu ceny akcií kolíšu, ale firma si udržuje hodnotu v desiatkach miliárd dolárov.

Lyft, rovnako ako Uber, pritom prerába peniaze. Pri tržbách 2,16 miliardy dolárov vykázala v minulom roku stratu viac ako 911 miliónov dolárov. Lyft v zásade funguje ako sprostredkovateľ medzi ľuďmi, ktorí sa chcú nechať odviesť a ľuďmi, ktorí majú auto a voľný čas. Aplikácia obstaráva objednávky, platbu aj vyplácanie odmeny pre vodičov.

V praxi nahrádza taxíky, ktorým konkuruje vyšším pohodlím a často nižšou cenou. Inak povedané, Lyft dotuje každú jazdu a nateraz používa peniaze, ktoré do firmy naliali investori. Tí predpokladajú, že časom Lyft narastie do veľkosti, v ktorej si bude môcť dovoliť zvýšiť ceny, prípadne že sa firme podarí nahradiť vodičov automatickými autami, čo by dramaticky znížilo náklady.

Najväčší konkurent Uber sa tiež chystá k vstupu na burzu a podľa odhadov cieli na ohodnotenie 120 miliárd dolárov. (Reuters)

Dôchodcovia sa hrnú na inernet. Nie je tajomstvom, že veková skupina, v ktorej Facebook najviac rastie má 50 a viac rokov. Staršia generácia (baby boomers, ako ich nazývajú v Spojených štátoch) objavuje internet. Nie je to úplne z ich vlastnej vôle, častokrát je to z dôvodu udržania kontaktu s rodinou, deťmi či vnúčatami.

Reportér Buzzfeed News sa bol pozrieť na jednom školení digitálnych zručností pre seniorov. Podobných iniciatív je viac, ale stále je ich vlastne málo. Školitelia na ňom ukazujú starším ľuďom, ktorí s internetom nevyrastali ani ho nikdy nepoužívali, ako ovládať online služby, na čo si dávať pozor a zvyšujú ich digitálnu gramotnosť.

Podľa štúdií sú totiž starší ľudia náchylnejší šíriť falošné správy, nerozoznávajú napríklad názorové texty od spravodajských. Nie je to problém len mladšej generácie, aj príklady zo Slovenska (napríklad spomínaný o Emilovi) ukazujú, že digitálna gramotnosť je celospoločenským problémom a nie sme dostatočne vzdelaný a vzdelávaný ako spoločnosť.

V podcaste diskutujeme o tom, ako to zmeniť, aké príkady existujú a či sa situácia zmení, alebo ešte zhorší.

(Buzzfeed)

Facebook chce, aby ho začali regulovať, ale skôr mu neradno veriť. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg napísal stĺpček pre Washington Post, v ktorom vyzýva vlády, aby začali regulovať veľké sociálne siete.

Zuckerberg píše, že potrebujú reguláciu v oblastiach škodlivého obsahu, ochrany volieb, súkromia a prenositeľnosti dáta z jednej služby do inej. V princípe možno so všetkým súhlasiť, ale je ťažké veriť novo získanému odhodlaniu Facebooku podriadiť sa regulácii (ktorej sa roky vyhýbal).

Cynické vysvetlenie je, že Facebook už vyrástol v neregulovanom prostredí do veľkosti, v ktorej sa dokáže s reguláciou vysporiadať. Jednoducho si môže dovoliť náklady na nové systémy, právnikov aj prípadné pokuty. Prísnejšie regulované prostredie by ale skomplikovalo štart novým konkurentom.

(Washington Post)

Ďalšie správy

Škandál YouTubu. O problémoch odporúčacieho algorytmu služby sme už v podcaste niekoľkokrát hovorili – na YouTube sa ničnetušiaci používateľ vďaka ponúkaným ďalším videám ľahko dostane od nevinného obsahu k extrémistickému či falošným správam alebo videám o plochej Zemi. Investigatívna reportáž Bloombergu ukázala, že služba o týchto problémoch roky vedela, frustrovaní zamestnanci na to upozorňovali, no boli ignorovaní, pretože rast a zvyšovanie času stráveného pozeraním (a je jedno akých videí) malo prednosť pred všetkým. (Bloomberg)

Google Duplex (umelá inteligencia, ktorá za vás objedná rezerváciu v reštaurácii a znie skoro ako živý človek) prichádza aj na ďalšie telefóny Android, aj iOS. Doteraz ju Google obmedzoval len na vlastné smartfóny značky Pixel. (9to5Google)

Najlepšie notebooky podľa Wired.

V piatok odhalili 74 facebookových skupín, v ktorých sa organizovali hackeri. Skupiny slúžili na predaj nástrojov a služieb pre kyberkriminálnikov, niečo ako blšie trhy. Spolu mali viac ako 300-tisíc používateľov. Facebook už mnohé z nich zrušil. Za odhadelním stála bezpečnostná skupina Talos firmy Cisco. (Axios)

Veľký návod na smart home od New York Times. Odporúčajú napríklad Google Home Hub. (New York Times)

(Pravdepodobne) Najdrahší rozvod v dejinách stojí 35 miliárd dolárov. Jeff a MacKenzie sa dohodli na rozdelení majetku po ohlásenom rozvode. MacKenzie dostane 25 percent akcií Amazonu bez rozhodovacieho práva, vzdáva sa aj akýchkoľvek nárokov na ovládanie Washington Post a Blue Origin. Stane sa tak 3. najbohatšiou ženou sveta a zaradí sa medzi top 25 miliradárov na svete. (Recode)

Amazon vyrába konkurenta pre Apple AirPods. Bezdrôtové slúchadlá AirPods od Apple sa od uvedenia na trh stali veľmi populárnymi (najmä v Spojených štátoch). Amazon v nich bude mať zabudovaného svojho hlasového asistenta Alexu. Na trh by mali prísť v druhej polovici roka. (Bloomberg)

Apple News+ si za prvé dva dni predplatilo 200-tisíc používateľov. Prvý mesiac služby je zadarmo, avšak podľa interných správ, služba Texture, ktorá ponúkala rovnaké predplatné predtým, než ich kúpil Apple, nikdy toľko používateľov nemala. Najväčšie americké denníky - New York Times a Washington Post napriek tomu stále odmietajú vstup na platformu. Nepresvedčila ich ponuka miliardy Apple zariadení, na ktorých by sa ocitli. Takto lákal Apple nielen vydavateľov, ale aj hollywodske hviezdy. (New York Times)

