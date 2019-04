Uvidíme vôbec prvú fotku čiernej diery? Astronómovia uverejnia prelomové výsledky

Vedci sledovali aj srdce Mliečnej cesty.

2. apr 2019 o 19:49 Renáta Zelná

BRUSEL, BRATISLAVA. Budúci týždeň sa svet dozvie prelomové výsledky z pozorovania čiernej diery v srdci našej galaxie. Ich súčasťou môžu byť aj úplne prvé zábery čiernej diery.

Výsledky z medzinárodného projektu Teleskop horizontu udalostí, v rámci ktorého pozorujú dve obrovské čierne diery, ukážu na tlačovej konferencii v stredu 10. apríla 2019.

Novinky v pozorovaniach bude spolu s členmi projektu prezentovať aj Európska komisia a Európska rada pre výskum.

V pozvánke na konferenciu na stránkach Európskeho južného observatória hovoria o "prelomových" a "významných" výsledkoch.

Čiernu dieru ste nevideli

Hociktorý záber čiernej diery, ktorý ste kedy videli, nebol v skutočnosti záber. Čiernu dieru totiž nikto nikdy nevidel. Má to prostý dôvod - sú v podstate neviditeľné.

10. apríla V tento deň sa dozvieme prelomové výsledky o pozorovaní dvoch obrovských čiernych dier.

Za istou hranicou je ich gravitácia taká silná, že z nej nič neunikne, dokonca ani svetlo a žiadne iné elektromagnetické žiarenie.

Hranica sa nazýva horizont udalostí a môže byť zrejme jedinou časťou čiernej diery, ktorú sa podarí ďalekohľadom zachytiť.

Na hranicu sa preto zameriava projekt Teleskop horizontu udalostí. Ide o celosvetovú sieť viacerých rádiových teleskopov a observatórií na Zemi. Súčasťou projektu je napríklad observatórium ALMA v čílskej púšti Atacama či teleskop Južného pólu.

Ich cieľom je preskúmať prostredie a horizont udalostí dvoch obrovských čiernych dier - supermasívnej Sagittarius A* v strede galaxie Mliečna cesta a tiež ešte väčšej čiernej diery v obrovskej galaxii Messier 87.

Čo prezradia prvé zábery

Prelomové výsledky z pozorovaní môžu obsahovať aj úplne prvé zábery čiernej diery, teda jej horizontu udalostí, naznačuje web Science News.

Ak by skutočne na tlačovej konferencii odhalili aj prvý pohľad na čiernu dieru, malo by to ďalekosiahly význam pre prieskum vesmíru a teoretickú fyziku.

Zábery môžu ukázať tieň čiernej diery na jej akrečnom disku, ktorý tvorí jasný rozptýlený materiál. V okolí čiernej diery žiari v röntgenovom spektre.

Z dôvodu veľkej gravitácie čiernej diery bude svetlo z disku zrejme ohnuté do tvaru prstenca okolo horizontu udalostí.

Presný tvar prstenca môže pomôcť vyriešiť aj jeden z problémov teoretickej fyziky - zosúladenie Einsteinovej teórie všeobecnej relativity a kvantovej mechaniky. Jedna hovorí o gravitácii obrovských telies a druhá vysvetľuje tri zvyšné základné sily fyziky v atomických škálách.

"Všeobecná relativita, tak ako ju poznáme a kvantová mechanika, tak ako ju poznáme sú navzájom nekompatibilné," vysvetľuje pre Science News fyzička Lia Medeirosová z Arizonskej univerzity.